Se abrió debate por borrador de decreto para crear sistema de guardias indígenas

"Con el fin de facilitar la interlocución con dichas autoridades, la coordinación entre las entidades públicas y la articulación de las medidas de…

El Ministerio del Interior de Rodrigo Lara alista un decreto con el que se pretende crear un "Sistema de Información sobre Guardias Indígenas" y que ya generó polémica. El articulado entraría a modificar la norma que reglamenta el funcionamiento de esa cartera y se supeditaría a la supervisión de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, con "carácter exclusivamente informativo".

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"Con el fin de facilitar la interlocución con dichas autoridades, la coordinación entre las entidades públicas y la articulación de las medidas de fortalecimiento, protección y reparación en las que participan las guardias indígenas", se lee en el objeto de ese sistema. Y se reitera que las disposiciones de esa nueva norma "desarrollan y fortalecen aspectos del ejercicio del derecho de asociación y de la autonomía de los pueblos indígenas en relación con sus guardias".

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Aunque el borrador reitera que no "limitan ni establecen una regulación integral" de estas organizaciones, ya generó una respuesta. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Guardia Indígena emitió un comunicado para rechazar la iniciativa y subrayó que su existencia nace de la autodeterminación y no "del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado". En esa línea, reiteró que su objetivo es "la defensa y la protección de la vida, el territorio, la comunidad, la autonomía, los derechos humanos y la paz, ejerciendo una labor ancestral, colectiva, civil y comunitaria".

#COMUNICADO | Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Guardia Indígena se emite un comunicado a la opinión pública en respuesta a las intensiones al decreto borrador que el gobierno nacional pretende implementar para afectar y desmantelar a la Guardia Indígena. pic.twitter.com/dXu9s2RsG1 — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) September 30, 2026

"Este tipo de acciones que plantea el Gobierno genera un riesgo latente, dicha información podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria", se lee en el comunicado del CRIC.

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Por ello, la organización solicitó al Gobierno abstenerse de adelantar cualquier medida "que pueda vulnerar, restringir o representar un retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, colectivos y territoriales de los pueblos indígenas". Además, finalizan diciendo que no hacen "parte de las políticas de gobiernos de turno".

¿Qué más dice el borrador de decreto?

El articulado establece que ese registro no será "constitutivo ni declarativo": en pocas palabras, incluir información en ese nuevo sistema sobre una guardia indígena "no la constituye, autoriza habilita ni certifica; no le atribuye funciones, ni atribuciones ni facultades de ninguna naturaleza". El Mininterior establece que no entrará a "examinar" o "calificar" la decisión de las comunidades de reconocer sus guardias.

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¿Qué es lo que pediría exactamente ese sistema? Que la autoridad del pueblo o comunidad indígena reporte su manifestación de reconocimiento de la guardia, junto con un acto, constancia o documento que dé cuenta de eso; el pueblo indígena al que pertenece la organización; la comunidad, el resguardo, el territorio indígena o ancestral en el que actúa; la denominación propia de la guardia; la autoridad que la orienta; el ámbito territorial de actuación: el número de integrantes; la fecha desde la cual se reconoce; y la identificación y datos de contacto de la persona encarga de "la interlocución con las autoridades públicas".

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