"Es un riesgo real para la niñez que el Ministerio del Deporte desaparezca": Norma Hurtado

Nosotros luchamos mucho por tener una cartera que fortaleciera el sistema deportivo, que acompañara una actividad que transforma vidas, y…

Yo abogo por el deporte en nuestro país y hemos venido ejecutando una serie de leyes para fortalecer el sistema deportivo colombiano. Dentro de esas propuestas que se han presentado de ajuste al Ministerio del Deporte o de la fusión del Ministerio del Deporte con otras carteras, consideramos que sería un riesgo total.

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Nosotros luchamos mucho por tener una cartera que fortaleciera el sistema deportivo, que acompañara una actividad que transforma vidas, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a generar consensos, alianzas y propuestas al gobierno nacional para que el Ministerio del Deporte no sea fusionado con ningún otro ministerio, ni se convierta en un viceministerio apéndice de ningún otro. Estamos esperando la propuesta de ajuste que está haciendo el Gobierno. Entendemos la situación presupuestal del país, pero de verdad es un riesgo real para la niñez y la juventud colombiana que haya la posibilidad que el ministerio desaparezca.

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¿Cómo ve el manejo que puede dar a esa cartera la ministra Juliana Gutiérrez en medio de este contexto?

Yo confío en la doctora Juliana y en que ella está haciendo un análisis exhaustivo de lo que significa el deporte para el país. Yo confío en que ella está hablando con las diferentes instancias del sistema deportivo colombiano y que va a tener la capacidad ante ese consejo de ministros de exponerle al presidente Abelardo de la Espriella que el deporte merece una oportunidad. Él que está hablando de fortalecer y acompañar a la niñez y a la juventud colombiana entonces creo que ella va a tener esa capacidad.

Yo veo que no es necesario conocer detalladamente de un sistema, lo que importa es tener voluntad política, capacidad de análisis, entendimiento de la transformación social de este sistema, lo que ha significado para el país. Y con esas tres cosas como herramienta presentar ante un Ministerio esa posibilidad de que no vaya a fusionarse y mucho menos desaparecer el MinDeporte.

El Valle del Cauca ya está dejando su huella en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Cada medalla lograda por un vallecaucano confirma que cuando le apostamos a nuestros deportistas desde temprano, el talento responde. No es casualidad, es años de esfuerzo, de entrenadores con… https://t.co/QjVDxRaB2o pic.twitter.com/fAGv46EK8E — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) September 16, 2026

¿Cuál es el balance que se hace sobre esa cartera en el gobierno Petro?

La agresión y la agresividad del gobierno de Gustavo Petro no tiene, no se concibe con las alegrías que el deporte le ha dado a Colombia. El presidente Duque deja el presupuesto del deporte en cerca de COP 1.3 billones y se va el gobierno del presidente Gustavo Petro dejándolo con una proyección para el 2027 de COP 208.000 millones. Yo no puedo comprender que un presidente de un país que ha tenido la posibilidad de transformar la vida de muchísimos colombianos a través del deporte le haya hecho esto al sistema deportivo colombiano.

Es que no solamente estamos hablando de las medallas olímpicas, no solamente estamos hablando de las medallas mundialistas; estamos hablando del proceso barrial, estamos hablando del fomento, estamos hablando de la Costa Pacífica, que tiene la posibilidad de tener deportistas de diferentes disciplinas que nos honran en el podio olímpico, pero que tienen un proceso a lo largo de los años para llegar a esa posibilidad.

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Es que estamos hablando de que nosotros figuramos internacionalmente y nos destacamos internacionalmente no por la droga, no por el conflicto armado, no por el reclutamiento forzado, sino que nosotros somos reconocidos como potencia deportiva en Latinoamérica y en el mundo. Somos referentes igualmente de un sistema que ha generado la posibilidad de que otros países lo tomen como modelo.

Con este nuevo presupuesto proyectado para 2027, ¿qué interpretación se hace para el futuro del sector?

No me sorprendió y me ha llamado la atención cómo de una manera casi que irresponsable se ha venido diciendo de que el presupuesto generó mucho más gasto de funcionamiento, muchísima menos inversión que el gobierno anterior, cuando lo que hemos visto el día de ayer es que se sinceraron las cifras. Vimos la situación crítica de la salud en Colombia; cómo hospitales públicos y privados quedaron terminado el gobierno el pasado 6 de agosto con cifras desbordadas. Solo el departamento del Valle hay casi COP 8 billones de deuda entre hospitales públicos y privado con las EPS intervenidas.

El deporte colombiano necesita recursos y encontramos una alternativa.



El presupuesto contempla $128 mil millones para la liquidación del Ministerio de la Igualdad. Propuse a la ministra de Deporte trasladar esos recursos a @MinDeporteCol y evaluar que los costos de la… pic.twitter.com/6Qe1bTwFtX — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) September 16, 2026

Hemos visto la situación de las pensiones en Colombia, la promesa a los adultos mayores de un aumento de Colombia Mayor en COP 230.000, pero no se dejó el presupuesto para el año 2027, ni para aumentar el número de adultos protegidos. Había cifras escondidas y es lo que estamos viendo. Estoy de acuerdo con que las cifras se sinceren. Lo primero que tiene que llegar a ser un buen gerente es a organizar las finanzas de una casa.

Hay un golpe al deporte colombiano, ayer lo vimos al ver el presupuesto de COP 297.000 millones, pero es consecuencia de lo que han encontrado en el nuevo gobierno y que será objeto de discusión en las diferentes comisiones. Vamos a dar la pelea frente a ese presupuesto, la propuesta de la doctora Juliana y evaluaremos el acompañamiento que ella nos presente ante el Congreso de la República.

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Veo que muchos compañeros quieren que haya un Ministerio del Deporte fortalecido con mecanismos de transformación, pero también con inversión presupuestal para garantizar que todos los programas llegan a las diferentes regiones del país.

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¿En qué consiste su reforma del sistema integral del deporte?

Esto es un trabajo integral, esto no es una propuesta de una sola senadora. Nosotros presentamos una ley que actualiza y moderniza la ley del deporte o ley 181 que ya tiene cerca de 30 años. Esa ley amerita una transformación, una actualización y eso fue lo que le presentamos al Congreso.

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La ley no genera una mayor inversión presupuestal, no tiene un mayor gasto en materia deportiva, sino que es el ordenamiento del sistema del deporte colombiano. Necesitamos ver cuál va a ser el plan de ajuste del gobierno del Presidente Abelardo de la Espriella con el propósito de que en ese plan de ajuste podamos sustentarle el objetivo que tiene el Ministerio del Deporte frente a la sociedad que ha sido vulnerada.

¡Colombia compite con el corazón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026! 415 deportistas ya están en Argentina para representarnos en 32 deportes distintos. Vamos, Colombia. Todo el país está con ustedes. 🇨🇴 @suramericanos26 https://t.co/MaOWcfwBW5 pic.twitter.com/7Zr4TUMyRI — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) September 13, 2026

Esas serán las propuestas que vamos a llevar porque hoy más que nunca las ciudades afectadas necesitan fomento, actividad física, desarrollar entornos de convivencia y de paz, que son elementos fundamentales del sistema deportivo colombiano.

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Adicionalmente, no podemos dejar a un lado las personas que hoy ya se están formando, que están preparándose para el ciclo Olímpico, que están fortaleciendo el nombre de Colombia en el exterior y obviamente la rectoría, la gestión institucional que es tan importante en el territorio y eso lo hace el Ministerio del Deporte.

¿Qué mensaje le deja al presidente De la Espriella y su Gobierno para garantizar la existencia del Ministerio del Deporte?

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Ete inicio de gobierno es totalmente diferente a cualquier otro gobierno. Como vallecaucana afectada por el terremoto, quiero reconocer la presencia del Presidente Abelardo de la Espriella y de su equipo de trabajo inspeccionando, verificando los daños ocasionados por el terremoto en los departamentos afectados, sumado al departamento del Tolima que también se lo ha afectado por el terremoto, pero hoy sufre terribles olas de incendios en una parte muy importante de su territorio.

🇨🇴 ¡Responsabilidad, diálogo y una visión clara de país!



La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, habló de la necesidad de contar con un presupuesto mínimo viable para seguir fortaleciendo el sector y cumplirles a nuestros deportistas y a los territorios. pic.twitter.com/VlSGIeQJAo — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 16, 2026

Esta es una llegada muy diferente a la de cualquier otro gobierno. Ningún gobierno había tenido un terremoto antes de la hora hábil de su primer día de mandato. Claro, el presidente ha empezado a hablar con sectores, pero también ha estado pendiente de la tragedia, está haciendo un plan de acción para la tragedia, también está evaluando los decretos que tienen que complementar el decreto de emergencia para ponerlos a discusión, para ponerlos en consideración y que esos decretos le permitan actuar frente a la tragedia.

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