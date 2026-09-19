Juegos Suramericanos 2026: Colombia se afianzó en el tercer lugar del medallero general

Con las medallas de este viernes 18 de septiembre, la delegación colombiana acumula 33 oros, 30 platas y 22 bronces. Sus 85 preseas en total lo separan considerablemente de Venezuela (69), que subió a la cuarta plaza, y Chile (64), que cayó al quinto…

Colombia se mantiene en el tercer lugar del medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tan solo una presea dorada lo separa de Argentina, que mantiene el segundo puesto. Eso sí, Brasil sigue en lo más alto de la tabla con 54 oros, 50 platas y 35 bronces para un total de 139.

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Con las medallas de este viernes 18 de septiembre, la delegación colombiana acumula 33 oros, 30 platas y 22 bronces. Sus 85 preseas en total lo separan considerablemente de Venezuela (69), que subió a la cuarta plaza, y Chile (64), que cayó al quinto lugar luego de este sexto día de competencias en Santa Fe.

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Colombia en los Juegos Suramericanos 2026

Colombia sumó dos medallas de oro a su cuenta en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 durante la sexta jornada de competencias. Los títulos llegaron en golf y judo, disciplinas que también aportaron preseas de plata y bronce a la delegación nacional.

La primera victoria del día se produjo en el Rosario Golf Club, donde Felipe Álvarez se quedó con el campeonato individual masculino. El colombiano cerró su participación con 280 golpes, cuatro bajo el par, y superó por tres impactos al chileno Tomás Gana, que terminó con 283.

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Golf colombiano en los Juegos Suramericanos 2026

El golf colombiano también ocupó el podio en la rama femenina. María José Bohórquez finalizó en la segunda posición de la clasificación individual y Colombia obtuvo otra medalla de plata en la prueba por equipos mixtos.

El segundo oro de la jornada llegó en el judo. Gerardo Restrepo y Edwin Gómez ganaron la prueba de kata con una puntuación de 391 y le entregaron al país la primera medalla dorada de esta disciplina en las justas.

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Ciclismo y boxeo en los Juegos Suramericanos 2026

La participación colombiana en el tatami dejó además tres medallas de bronce. Brigitte Carabalí, en la categoría de más de 78 kilogramos; Brenda Olaya, en menos de 78 kilogramos; y Ferney Ruiz, en menos de 73 kilogramos, completaron la cosecha nacional en la jornada.

En el ciclismo de ruta, Lina Hernández obtuvo la medalla de plata tras cruzar la meta detrás de la argentina Julieta Benedetti, ganadora de la prueba.

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Programación de los Juegos Suramericanos 2026

Por su parte, el boxeo cerró su participación en Santa Fe con dos medallas de plata en las finales disputadas este viernes. Yerlin Quiñones, en los 51 kilogramos, y Jhojan Caicedo, en los 90 kilogramos, terminaron en el segundo lugar de sus respectivas categorías. A estos resultados se sumaron los bronces obtenidos por Juan Ortiz, en los 80 kilogramos, y Kely Benítez, en los 54 kilogramos.

La programación de este sábado incluye finales y premiaciones en natación artística, bowling, judo, gimnasia rítmica, tiro deportivo, skateboarding, sóftbol, voleibol, esquí náutico y lucha.

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