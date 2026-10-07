Uribismo y Gobierno encuentran puente para sanear tensiones: la vía es el Congreso

Quien tendió ese puente de entendimiento fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que una propuesta legislativa de la colectividad uribista es vista con buenos ojos en la Casa de Nariño que —por lo mismo— puede ser…

En medio de la confrontación que se viene dando entre sectores afines al presidente Abelardo de la Espriella y quienes rodean al exmandatario Álvaro Uribe en el Centro Democrático, surge una suerte de rama de olivo que ayudaría a calmar las aguas entre las dos fuerzas más representativas de la derecha colombiana.

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Quien tendió ese puente de entendimiento fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que una propuesta legislativa de la colectividad uribista es vista con buenos ojos en la Casa de Nariño que —por lo mismo— puede ser respaldada. Incluso, su mensaje fue directo para el expresidente.

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Se trata de un proyecto con el que se busca trazar una ruta para formalizar a los pequeños mineros y sacarlos de las cadenas de ilegalidad que grupos criminales ligados al narcotráfico establecen para controlar este tipo de extractivismo.

La iniciativa es de la representante Ana Ligia Mora, la cual pretende fortalecer la formalización de pequeños mineros. Y, más allá del contenido, Uribe le agregó que se podría complementar con medidas específicas para la compra de oro por parte del Banco de la República.

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Todo esto, según Uribe, puede “ayudar a resolver el problema de la minería criminal”. Y agregó que, por lo mismo, “el proyecto de ley de Ana Ligia Mora, Centro Democrático, está a consideración del Gobierno y del Congreso”.

El mensaje tuvo eco en el ministro Lara, quien respondió recogiendo la propuesta y advirtiendo que complementaría parte de la agenda que en materia de seguridad tiene el Ejecutivo.

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“Es un gran proyecto de ley. Y es además el complemento que necesita el estatuto antiterrorista, el cual trae nuevas normas para enfrentar la gran minería criminal”, enfatizó Lara.

La iniciativa, liderada por la representante Ana Ligia Mora del CD, pretende formalizar a pequeños mineros. Para el ministro Lara esto es un “complemento al Estatuto Antiterrorista”.

La compra de oro por el Banco de la República y la formalización gradual minera son dos elementos que pueden ayudar a resolver el problema de la minería criminal. El proyecto de ley de Ana Ligia Mora, CD, está a consideración del Gbno y del Congreso. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2026

Este acercamiento con tinte de rama de olivo para subsanar las diferencias políticas se da en momentos en que Salvación Nacional, colectividad del senador Enrique Gómez y que coavaló la aspiración del presidente De la Espriella, ha fustigado con fuerza a Uribe al punto de llamarlo “socialdemócrata”. Las diferencias llevaron a que el Centro Democrático advirtiera que no haría alianzas con ese partido.

¿Qué busca el proyecto?

Al tiempo que el visto bueno a la iniciativa se lee en clave de acercamiento entre fuerzas de la derecha, se vienen conociendo apartados del proyecto que la representante antioqueña radicó ante el Congreso.

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En el articulado se habla de establecer una ruta de formalización con tres etapas: la obtención de un Permiso Inmediato Temporal de Explotación (PITE), otorgado hasta por un año; luego seguiría la obtención de un Permiso de Explotación de Transición (PPT), que podría tener la misma duración que la primera etapa; y la tercera sería el Estudio de Impacto Ambiental para la Formalización (EIAF), cuyo objetivo es que se logre la Licencia Ambiental para la Formalización (LAF).

El proceso está condicionado a que, desde la primera etapa, se cumplan las medidas ambientales básicas de esta actividad, incluyendo la eliminación del uso de mercurio en las fases extractivas.

Es un gran proyecto de ley.



Y es además el complemento que necesita el Estatuto Antiterrorista, el cual trae nuevas normas para enfrentar la gran minería criminal. https://t.co/VioAN67Vch — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 6, 2026

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