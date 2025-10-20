Se enciende debate entre partidos por votación de Consejos de Juventud

Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar. Foto: Registraduría

Este domingo salieron a votar 1,5 millones de jóvenes ente los 14 y los 28 años en las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Una cifra equivalente al 12,72 % del electorado habilitado (11,7 millones) dio un apoyo mayoritario a los partidos tradicionales y por esos resultados ya se generó debate entre opuestos.

De acuerdo con el escrutinio, el Partido Liberal fue el más votado, con 147.674 votos. Le siguieron el Conservador (98.453 votos), Centro Democrático (84.476 votos), Cambio Radical (78.688 votos), Alianza Verde (65.200 votos) y La U (59.538 votos). Por debajo del 4 % quedaron el MIRA (49.219), Nuevo Liberalismo (46.416), Colombia Humana (23.707) y ASI (21.714), de acuerdo con la Registraduría.

Esos números tuvieron coletazos en el debate alrededor de las elecciones de 2026 y desde varios sectores políticos lo han llamado un primer aviso de cómo podría moverse el electorado en los próximos comicios. Y por esa razón es que desde varias orillas lanzaron pullas por esos apoyos.

“Yo confío en que, además, esto represente una respuesta al Gobierno que no ha estado en capacidad de competir, realmente, por los jóvenes de Colombia. De manera que vamos a trabajar duro, vamos a hacer que esto sea un puntal para las elecciones que vienen y a tratar de propiciar que el Partido Liberal sí represente las necesidades de los más desvalidos, de los más pobres, de los más humildes de nuestra sociedad que, de alguna manera, generaron enormes expectativas que solo han sido frustradas”, aseguró el expresidente y cabeza de las toldas rojas, César Gaviria.

Un llamado similar hizo el director de Cambio Radical, Germán Córdoba. A través de las redes del partido de oposición, señaló que la colectividad tuvo una “magnífica participación” y se aumentaron “en un 30 %” los números de 2021. Incluso, subrayó que fue “muy baja la participación” en los partidos de izquierda: “Me llama la atención que (...) no hayan apoyado a los jóvenes”.

Los jóvenes de Cambio Radical se consolidaron como protagonistas de las elecciones a los Consejos de Juventud, al obtener más de 79.000 votos en todo el país.

“Me llama la atención que los partidos de izquierda no hayan apoyado a los jóvenes; muy baja la participación en esos… pic.twitter.com/RkeZFUedpL — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 20, 2025

El Centro Democrático señaló que “fue el gran ganador en las votaciones juveniles”. Y agregó que “duplicó la votación obtenida en 2021″ y en muchas ciudades y municipios de Colombia, incluyendo capitales de departamento, el triunfo fue rotundo".

El progresismo ya respondió. La senadora Gloria Flórez, presidenta de la Colombia Humana, dijo que obtuvieron miles de votos, similares a los de las votaciones pasadas, y reconoció que hay “lecciones por aprender”.

“No usamos prácticas politiqueras. No compramos votos ni conciencias. Nuestra juventud sabe qué es luchar y trabajar arduamente por lo que se cree”, apuntó. Y agregó: “Tenemos lecciones por aprender, sí. Podemos empezar por preguntarnos: ¿Cómo vamos a organizarnos para que nuestra fuerza popular se convierta en caudal electoral?”

Sobre los Consejos Municipales de Juventud:



Felicito a las y los jóvenes que salieron a votar. Colombia debe apostarle a una juventud crítica, consciente, participativa, mucho más organizada, pero sobretodo disruptiva, porque un joven no puede replicar las prácticas de la vieja… pic.twitter.com/1QRZAwPy84 — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) October 20, 2025

Los representantes Gabriel Becerra y María del Mar Pizarro defendieron los números del progresismo y señalaron que fueron números divididos entre listas independientes. Según Becerra: “Sumando los votos de las listas juveniles del Pacto en Bogotá —CH (4.708), UP (3.104), PDA, Vamos (2.828), Aguante Popular (1.460), País Primero (1.275), Kennedy es Ahora (702) y Pacto Juvenil (1.090), entre otras— la fuerza del Pacto supera los 17 mil votos".

“Si sumamos las demás fuerzas progresistas, la izquierda gana. Esta elección no refleja el sentir de la juventud, sino el resultado de los ataques jurídicos para fragmentar la izquierda”, añadió Pizarro.

Frente a la confusión que generó el CNE con el Pacto Histórico, en muchos territorios se inscribieron listas independientes. Por ejemplo, la lista progresista "Kennedy es Ahora" quedó en segundo lugar. Si sumamos las demás fuerzas progresistas, la izquierda gana.



Esta elección… pic.twitter.com/oIQE0CQxiO — Mar Pizarro 3️⃣3️⃣ (@delmarpizarro) October 20, 2025

En ese debate, en todo caso, también ha llamado la atención la baja participación de la ciudadanía juvenil. Aunque sí representó un aumento con respecto a los comicios de 2022, se ha cuestionado la falta de apoyo para impulsar este tipo de votaciones.

