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La izquierda se quiere reinventar para 2027 buscando nuevas caras y citando una convención

El Pacto Histórico se quiere proyectar más allá del expresidente Gustavo Petro. Apuesta por rediseñar su identidad de cara a las regionales del próximo año.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
El expresidente Gustavo Petro fue confirmado como el máximo líder del Pacto Histórico.
El expresidente Gustavo Petro fue confirmado como el máximo líder del Pacto Histórico.
Foto: @BecerraGabo

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El 2026 ha sido un año que el Pacto Histórico no podrá olvidar cuando quemen su año viejo en unos meses. En la mente de esta corriente, los recuerdos son de la terminación turbulenta del primer gobierno de izquierda pura, la tusa del perder una elección con una estrecha diferencia y el freno de algunas de sus banderas con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Por eso, con miras a recuperar el poder, empieza a hacer cálculos para proyectar una nueva corriente más allá del imaginario construido por Gustavo Petro en la…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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Comentarios
  • Julio César(69508)Hace 27 minutos
    Gustavo Petro, como jefe natural del Pacto històrico debe asumir la suprema direcciòn de esa colectividad. Debe viajar por todo el paìs conformando los cuadros directivos de esa organizaciòn. Debe evitar esas divisiones interna surgidas del entendible afàn de liderazgo regional. Serìa aconsejable desligar su privada de la direcciòn del partido.
  • Cordillerano(64187)Hace 38 minutos
    Iniciar el artículo con la referencia «primer gobierno de izquierda pura» es una exageración tendenciosa. El denominado "Gobierno del Cambio" con todos sus errores y desaciertos es apenas un gobierno LIBERAL que en un país con una institucionalidad tan conservadora a quienes se autodenominan "progresistas" se les endilga el epíteto de IZQUIERDA.
  • Marco(t2vy2)Hace 1 hora
    Entonces, según este diario, es Petro quien tiene que salir a demostrar su inocencia y no las personas que lo acusan a entregar pruebas. Sin un indicio serio, las respuestas serían tachadas, precisamente en medios como este, de explicaciones no pedidas que lo empantanarían. Por otro lado, el relevo generacional es importante, pero hay que tener cuidado con que el proyecto quede en manos exclusivas de muchachos que hacen videos para redes sociales (con todo y que su trabajo es legítimo).
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    Modelo de salud de Petro para los profesores.. Críticas y fallas: El modelo ha enfrentado fuertes críticas por parte de los maestros y sindicatos debido a graves demoras en autorizaciones médicas, interrupciones en tratamientos (como quimioterapias) y escasez en la entrega de medicamentos..Y asi los mamertos profesores lo siguen apoyando.
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    LOS PROFESORES DE COLOMBIA MUY AGRADECIDOS CON PETRO: El sistema de salud de los profesores en Colombia atraviesa una aguda crisis financiera y de prestación de servicios a través del FOMAG. Según reportes del Ministerio de Hacienda y del FOMAG, el fondo enfrenta un déficit de $2,7 billones de pesos. Se registran más de 97.000 tutelas, derechos de petición y quejas acumuladas por parte de los maestros y sus familias debido a fallas en la atención.
  • Berta Lucía(2263)Hace 1 hora
    1. Petro es un fraude, no tiene ética ni principios, es machista, misógino y muy violento; mientras él siga siendo la voz del PH, la izquierda volverá a perder. 2. A Cepeda le falta carácter e independencia; se quemó con su "idea" de la "paz total" e ignora, conscientemente, a la clase media colombiana. 3. Ni Bolívar ni Morris ni Benedetti ni Pizarro; les falta ética y dignidad. JR Arenas: Puede insultarme; su "izquierdismo" es misógino y muy violento; cuando insulta se insulta a sí mismo.
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    La RATA de Petro lo que tiene que hacer es reintegrar los $ 10 MIL MILLONES que se ROBO de los fondos de la nación para pagarle a abogados para que lo saquen de la OFAC. Es $ del pueblo y debe ser para el pueblo. El contrato ya venció, los abogados se llevaron el $ y lo dejaron el la OFAc. Esperamos que la investigación en su contra por el delito de Peculado por apropiación que se adelanta en la comisión de acusaciones de la C de R, avance y condenen a esa RATA.
  • Bukaros(25772)Hace 1 hora
    Pilas con los colaos, porque muchas lacras de derecha y ultraderecha se colaran.
  • Nadie Nada(7ip1w)Hace 1 hora
    Ojalá sin Petro, a quien le debemos la llegada de la derecha al poder
  • Ccdaw(0kmc6)Hace 2 horas
    El Pacto Histórico es una creación de Gustavo Petro, un humano con propósitos válidos. El Pacto tiene nuevos liderazgos que ya lucen, y otros en desarrollo; habrá también jovenes menos confiables. La Colombia humana es humana, y cuenta con propósitos válidos (de Petro) bien establecidos. Avancemos. Y mientras, no olvidemos que el gringo viene por nuestros recursos naturales, es urgente ponerse en pié para protegerlos.
  • Diana cp(85842)Hace 2 horas
    Pacto de asesinos corruptos, mafiosos, incompetentes, ineptos, criminales, viciosos, depravados, mentirosos, pervertidos, cero idiomas, cero estudios, ignorantes, malas personas, envidiosos, violentos, abusadores de niños y mujeres y un larguísimo etc… ni un solo voto para esos empobrecedores
  • Chejov(91448)Hace 2 horas
    El PH representa a la mitad de los colombianos, inconformes con este desastroso gbno de Abelardo. 12,7 millones de votos libres, inteligentes y valientes (características escasas en el otro lado del espectro político) no son poca cosa en un contexto de agresión total y permanente contra la izquierda y en particular contra Petro. El PH se organizará, se fortalecerá y trabajará para reconquistar el poder en 2030. No lo duden.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 2 horas
    La izquierda hoy es opción de Poder precisamente por que Gustavo Petro dejó muy buenas cifras económicas que este pésimo gobierno destruye y ahora los tibios de derecha siguen con la narrativa de que Abelardo llegó por culpa de Petro. Argumentos de tibios derecha. Petro fue un buen presidente, las críticas son contraevidentes. Hubo fraude y los medios crearon un odio impensable contra Petro. Los perfeccionistas le atañen todo a Petro como si los nidos de corrupción también se acabarían en 4 años
  • Margoth(98070)Hace 2 horas
    Los candidatos a lo que sea van a tener que desamalgarse de Petro y esto no significa dejar de reconocer la importancia de su legado político. Esa amalgama de Cepeda con Petro hizo parte de las causas de la tragedia actual fascista. El PH debe depurarse, lo bueno y lo mejor es su base social, no su dirigencia. Y trabajar duro para que Corcho sea la próxima presidenta de Colombia. Ella SI tiene el talante. Y Cepeda debe olvidarse de la presidencia. A todos nos va mejor, si se queda como senador.
  • EDUARDO(72582)Hace 3 horas
    El progresismo de PETRO y el PACTO HISTORICO están en vías de extinción y las elecciones territoriales serán su entierro definitivo. El gobierno corrupto, irresponsable e inepto de PETRO fue el causante de la derrota de la candidatura de IVAN CEPEDA y el responsable de que apareciera y hoy gobierne ABELARDO. Los escándalos de su vida personal, la corrupción de VERONICA ALCOCER, de su hijo NICOLAS, de su hermano JUAN FERNANDO y de sus más cercanos colaboradores, están defraudando a los suyos.
  • EDUARDO(72582)Hace 3 horas
    Como estaba previsto, el gobierno corrupto, irresponsable e inepto de PETRO, empezó a hacer desastres en el PACTO HISTÓRICO, rumbo a su desaparición total. En la CUT, cuya dirección nacional está compuesta por 21 miembros y donde el PACTO HISTÓRICO era mayoritariamente hegemónico, la semana pasada se armó una nueva mayoría conformada por fuerzas independientes, entre ellas DIGNIDAD Y COMPROMISO y petristas arrepentidos, dejando al PACTO HISTORICO en minoría.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 3 horas
    Gustavo Petro es el lider natural de la izquierda por la calidad de su gobierno, por dejar creciendo el país con buenas cifraa macroeconómicas y por los avances que dejó en muchos renglones de la producción y la justicia social. Los ataques de la extrema derecha se caen, no tienen sustento y se bajan en pendejadas de su vida privada y moralismos estúpidos. La izquierda se renueva, hoy es opción de poder ante el desastre de este gobierno de Abelardo que nos destruye y rompe nuestra secularización
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