La izquierda se quiere reinventar para 2027 buscando nuevas caras y citando una convención

El 2026 ha sido un año que el Pacto Histórico no podrá olvidar cuando quemen su año viejo en unos meses. En la mente de esta corriente, los recuerdos son de la terminación turbulenta del primer gobierno de izquierda pura, la tusa del perder una elección con una estrecha diferencia y el freno de algunas de sus banderas con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Por eso, con miras a recuperar el poder, empieza a hacer cálculos para proyectar una nueva corriente más allá del imaginario construido por Gustavo Petro en la…

El 2026 ha sido un año que el Pacto Histórico no podrá olvidar cuando quemen su año viejo en unos meses. En la mente de esta corriente, los recuerdos son de la terminación turbulenta del primer gobierno de izquierda pura, la tusa del perder una elección con una estrecha diferencia y el freno de algunas de sus banderas con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Por eso, con miras a recuperar el poder, empieza a hacer cálculos para proyectar una nueva corriente más allá del imaginario construido por Gustavo Petro en la última década; busca nuevas caras.

En el primer paso para esta renovación está consolidarse como colectividad a partir del primer Congreso Fundacional del Pacto Histórico, que se proyecta el 12, 13 y 14 de marzo de 2027, aunque aún se espera el concepto favorable del Consejo Nacional Electoral. Desde esa cita se empezará a organizar la nueva dirección del partido, que tendría que repensar el papel de Petro en la colectividad. Según le dijeron a El Espectador desde algunas orillas de la misma izquierda, se piensa en plantearle roles menos operativos, con el fin de darle paso a un relevo generacional.

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Y para lograrlo deberán consolidar las chapas con las que podrán sentirse identificados sus militantes. En esta discusión suenan cuatro tendencias que estarían encabezadas por la senadora Carolina Corcho, el excandidato presidencial Iván Cepeda, el exsenador Gustavo Bolívar y el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman. En manos de ellos —aunque pueden despuntar otros nombres—, así como de otros actores políticos que los rodean, está el grueso de la disputa por la representación dentro de la dirección.

Por eso, la negociación sobre los términos en que funcionará el Congreso es clave, pues, como le dijo una fuente a este diario, quien elija “la mayoría de los delegados gana la dirección”. Se espera que esa suerte de representantes de las diversas vertientes sean elegidos por la militancia el 14 de febrero próximo, un mes antes de la cita nacional.

Aún falta por definir el número de delegados, pero se proyecta que sean entre 2.500 y 5.000; la cantidad de los que pueden votar o ser candidatos; cómo se armarán las listas y la entrega de cupos en las mismas; la forma de votar y la decisión sobre si participarán de forma directa los electos por votación popular. Entre algunas de las llamadas “nuevas voces” que llegaron al partido, se asegura que muchos con curul la lograron solo por estar en una lista cerrada y no tuvieron que buscar votos.

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Lo cierto es que esta insistencia por consolidar con mayor rapidez su movimiento e incluir ramas que representen diferentes ideas dentro de la colectividad ocurre justo cuando su máximo líder y a la vez director se encuentra sumergido en varias polémicas. Bajo los ojos del ala más leal al expresidente, lo ven como “una estrategia de demolición” moral contra el exmandatario y hacia la izquierda; otros consideran que se trata de la vida privada del exmandatario; y hay una tendencia creciente en el seno mismo del partido que sí considera que, de probarse los señalamientos, Petro debe responder.

“Una y otra vez, el expresidente de la República, Gustavo Petro, ha invocado su derecho a la intimidad para no responder a escándalos en el debate público. Lo hizo con los desplantes constantes a sus obligaciones de agenda como jefe de Estado, lo hizo cuando surgieron preguntas sobre personas cercanas a su órbita personal y ahora lo hace una vez más ante las denuncias hechas por Deicy Jiménez en Semana, quien lo acusa de haberle conseguido contratos en el Estado a cambio de relaciones sexuales”, se dijo en el editorial que este diario publicó este 28 de octubre, titulado “Expresidente Petro, necesitamos respuestas, no poemas”.

Esa misma búsqueda de una nueva identidad que se piense la izquierda más allá de Petro converge en reuniones a puerta cerrada entre el exmandatario y emisarios del denominado centro político. La última de ellas ocurrió el pasado 20 de octubre, cuando además de Petro asistieron el expresidente Ernesto Samper, voceros de Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y otros delegados de militantes del Pacto Histórico e incluso corrientes disidentes de la Alianza Verde y el Partido Liberal. El objetivo es empezar a consolidar una ruta hacia 2027 y a su vez buscar volver a la Casa de Nariño en 2030.

La coordinación de centros de pensamiento en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, es fundamental para transformar el mundo desde un avision progresista.



Está fue la conversación con varios centros de pensamiento progresista en el día de hoy. pic.twitter.com/yFwjR27Jqg — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2026

Según una fuente que ha ido a cada uno de estos encuentros, en los próximos días podría darse uno entre los propios Petro, López, Murillo y Cristo, junto a más líderes de esos sectores cercanos a la centro-izquierda, que no había ocurrido debido a que se encontraban fuera del país.

“El sector progresista del verde tiene la convicción de que el mecanismo es juntarnos con los sectores que tenemos afinidades, como el Pacto y En Marcha. El verde debe decidir en el escenario político, porque hoy el verde se muestra como un proyecto desdibujado. Nosotros como sector no vamos a esperar una decisión de la dirección”, señaló el exministro Antonio Sanguino, quien aún es militante de Alianza Verde y —junto a Ariel Ávila y Santiago Osorio— buscan más protagonismo en el petrismo duro, abriéndose paso en lo que por ahora se quiere bautizar como “Frente por la Vida”.

No obstante, algunos de esos acercamientos generan prevención dentro de las orillas más radicales de la izquierda que está afiliada al Pacto, pues consideran que varias de esas figuras ya no están en partidos incidentes y ahora buscarían meter a sus fichas en las consultas internas de la colectividad que todavía lidera Petro. Ese otro pulso, el del espacio protagónico, también se está calentando.

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Para la representante María del Mar Pizarro, parte de esta estrategia por conseguir un nuevo electorado implica “presentar una izquierda que se renueva, que habla de temas que hemos evitado, como la seguridad, y un enfoque en educación y economía”.

Por ello, la apuesta no está solo en construir puentes, sino en fortalecer sus cimientos. Más allá de las tendencias que disputarán su lugar el próximo marzo, dentro del partido ya se ven nuevas caras en el Legislativo que podrían empezar a replantear los caminos en 2030. En el Senado, además de Cepeda y Corcho, empiezan a buscar su figuración individual Alejandro Ocampo, Kevin Gómez y —entre otros— Alex Florez, quienes quieren proyectarse desde sus curules con la capacidad de ejercer liderazgo. Los más antiguos aún los ven “fríos” en ese propósito.

Lo propio sucede en la Cámara, aunque ahí la batalla es regionalizada por el origen propio de esa corporación. En Bogotá, los nombres de quienes quieren protagonismo son los de María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y Heráclito Landinez. En otras regiones, como Antioquia, empieza a moverse con fuerza Alejandro Toro; y en el Valle hace lo propio Alfredo Mondragón. Todos están en su propia campaña ante la militancia.

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En esta puja por impulsarse desde fuera del Capitolio entran figuras como las del exalcalde de Villavicencio Felipe Harman; la exministra Susana Mohamad; la exsenadora María José Pizarro; el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo; y el exdirector del DPS Gustavo Bolívar. Este bloque se mueve en las toldas petristas y en el activismo de las calles para impulsar sus aspiraciones a los comicios de 2027, especialmente en la capital, donde el expresidente Petro ya señaló que por ahora no buscaría otra vez el Palacio de Liévano. Ya fue su inquilino entre 2012 y 2015 durante un periodo polémico.

A su vez, también empiezan a pavimentar el terreno para consolidar su militancia en las juventudes. De hecho, Bolívar tiene su propia escuela de formación política que intenta replicar las ideas de la izquierda en nuevas generaciones, llamada “Semilla: Escuela Internacional de Formación Política”; la inauguró el 13 de agosto de 2026. A esto se suma el grupo de influenciadores congresistas encabezado por Walter Rodríguez, autobautizado “Wally” en sus redes, que busca consolidar lo que la izquierda llama “comunicación alternativa”.

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Esta suma de factores, que van desde una nueva organización interna, el relevo generacional, las alianzas con sectores de centro y construcción de escuelas para “impartir sus ideas”, son un compilado de ideas de la izquierda para pensarse más allá de Petro. Todo lo fusionarán con las movilizaciones constantes —que tendrán una próxima cita el 24 de noviembre—, con el fin de construir una plataforma estable que intente llevar su fuerza a las regionales de 2027 en los departamentos donde Cepeda logró vencer y así poder recuperar su poder con otra estrategia.

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