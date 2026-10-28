Lo que se busca es que la izquierda encuentre una ruta que le permita recuperar parte del poder en los comicios del próximo año, por lo que está verificando de qué forma se encuentran rostros que le permitan a la colectividad mostrar nuevos liderazgos.

El Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro se prepara para un congreso nacional durante el cual busca renovar a sus cuadros directivos y de paso sentar las bases para enfrentar las elecciones regionales de 2027.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Pacto apunta a cita nacional por su renovación en medio de escándalos que golpean a Petro

Más información: “La Colombia de Petro terminó”: Fuad Char tiró línea sobre lo que viene para Cambio Radical

Eso explica por qué se está analizando la viabilidad de candidaturas en plazas clave como Bogotá, Medellín, Cali y —entre otras— Barranquilla.

De hecho, una parte de la militancia le pidió al propio Petro que estudiara volver a lanzarse para ocupar el Palacio de Liévano, pero en una reciente reunión privada aseguró que eso no estaba en sus planes inmediatos.

Le puede interesar

Consulte aquí: Congreso apoya el control político pese a las críticas del gabinete de De la Espriella

Además, por cuenta de la lluvia de denuncias de posible corrupción que le ha caído encima, el grueso de ellas ya judicializado, la misma bancada de 69 legisladores y otra parte de quienes tienen carné del Pacto se han planteado cómo superar ese impasse y así aprovechar para renovar al partido más allá de la figura polémica del exmandatario.

“Una y otra vez, el expresidente de la República, Gustavo Petro, ha invocado su derecho a la intimidad para no responder a escándalos en el debate público. Lo hizo con los desplantes constantes a sus obligaciones de agenda como jefe de Estado, lo hizo cuando surgieron preguntas sobre personas cercanas a su órbita personal y ahora lo hace una vez más ante las denuncias hechas por Deicy Jiménez en Semana, quien lo acusa de haberle conseguido contratos en el Estado a cambio de relaciones sexuales”, se dijo en el editorial que este diario publicó este 28 de octubre por los escándalos de quien comandó la Casa de Nariño.

Es de su interés: Thomas Greg vuelve a expedir pasaportes con De la Espriella tras "reversazo" de nuevo modelo

Y se agregó: “Tiene razón el exmandatario en que su vida íntima es un asunto que no les interesa a los colombianos, pero lo que no es comprensible, ni cuando fue presidente ni ahora desde la oposición, es la manera en que evita responder por decisiones probadas que tomó en pleno uso de su poder dentro del Estado colombiano”.

Petro ha dicho que no ha cometido actos irregulares y el Pacto Histórico lo ha respaldado, pero aún —dicen en la misma bancada— falta profundidad para esclarecer realmente qué pasó en todos los casos que salpican al líder de izquierda.

Editorial de El Espectador: Expresidente Petro, necesitamos respuestas, no poemas

En todo caso, mientras esas respuestas llegan y el debate legal avanza para determinar responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias, el Pacto Histórico avanza en la consolidación de su congreso.

Ya se le hizo la solicitud formal a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que autorice dar ese paso y así se pueda hacer la convocatoria. La bancada de Congreso y los concejales y diputados actualmente electos tendrán asiento en esa cita; en paralelo, quienes actualmente lideran a la colectividad analizan quiénes más podrán asistir y en qué condiciones. Se habla de la posible participación de entre 3.000 y 5.000 delegados.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.