Partido Conservador y Pacto Histórico alistan sus alianzas para las elecciones regionales

Los comicios regionales de 2027 ya están en la agenda de los partidos políticos, que inician a trazar sus hojas de ruta para buscar alianzas y consolidar candidatos en alcaldías y gobernaciones. En las toldas del Partido Conservador, ya hay “líneas rojas” sobre las colectividades y actores políticos con los que no cerrarán acuerdos. Del otro lado del espectro, el Pacto Histórico buscará un “Pacto por la Vida” con sectores verdes, liberales disidentes y movimientos ciudadanos.

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Las líneas rojas del Partido Conservador son claras: no harán coaliciones con candidatos de partidos opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella ni con quienes hayan demostrado apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico. El partido dirigido por Efraín Cepeda apoyó la candidatura de De la Espriella a partir de la segunda vuelta y, desde que llegó al gobierno, se declararon oficialistas.

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Desde el Ejecutivo también han dado señales de buena relación con los conservadores: Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Conservador, llegará a la embajada en Italia. Hace parte de la junta directiva de Inversiones el Cielo del Caribe S. A. S. y aparece como gestor de la Fundación Jairo Cepeda Sanabria. En el servicio exterior, el exsenador Carlos Chavarro es otra cuota conservadora. Fue secretario de la Comisión Segunda en 2025 y también aparece para el cargo de embajador. El abogado fue parte desde el 2002 del Congreso, llegó como representante por el Huila, y fue elegido por el Partido Conservador.

Esa relación también se ve en los pasillos del Congreso, donde Efraín Cepeda, líder de esta colectividad, juega como articulador de las agenda del Ejecutivo en el Capitolio. El jefe conservador mantiene su cercanía con el ministro de Interior, Rodrigo Lara. Las toldas azules tienen la intención de cerrar filas alrededor del gobierno en unas elecciones 2027, que tienen la particularidad de dos nuevos jugadores en su espectro ideológico: Partido Demócrata Colombiano (antigua Liga de gobernantes anticorrupción, renombrado en las últimas semanas) y Defensores de la Patria (partido creado por el presidente De la Espriella tras su victoria en segunda vuelta). En esta línea, el mandatario ha señalado que su partido “enfrentará” a la oposición en las urnas.

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Del otro lado del espectro político, el Pacto Histórico también está pensando en sus alianzas de cara a las elecciones regionales de 2027. En la hoja de ruta que están construyendo, con el expresidente Gustavo Petro como líder, se habla un “Pacto por la Vida” que intentaría buscar alianzas y consultas populares para elegir candidatos con sectores verdes, liberales disidentes y movimientos sociales progresistas.

Una de las líneas que dictará la viabilidad o no de las alianzas entre el Pacto y otros sectores es la oposición a la administración De la Espriella. Bajo esta premisa, integrantes de la colectividad le dijeron a El Espectador que sus potenciales alianzas tendrán como base fundamental acuerdos programáticos en los que se incluiría las múltiples críticas contra el manejo del Ejecutivo actual.

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Los partidos y movimientos que decidan hacer alianza con el Pacto Histórico para las elecciones de 2027 deberán atenerse al modelo de elección popular de candidatos, que son un paso previo a las elecciones regionales, donde los partidos y sus alianzas miden a sus candidatos para decantar una candidatura única. Esta forma de participación ha venido aumentado su popularidad, pues permite una campaña más larga y medir a precandidatos en las urnas.

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