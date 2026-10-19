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Gobierno define sus apuestas con el Congreso: se calienta la agenda más allá del presupuesto

Entre lunes y martes se definirá si los COP 634,9 billones salen tras acuerdos con los partidos o vía decreto. Este debate despejará el camino para otras ocho iniciativas que ya se radicaron y le abrirá el espacio a las que ultima la Casa de Nariño. ¿Qué hace falta?

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Redacción Política
Los ministros Rodrigo Lara (Interior) y Miguel Gómez (Hacienda) dialogaron con los congresistas de las económicas.
Los ministros Rodrigo Lara (Interior) y Miguel Gómez (Hacienda) hacen presencia constante en las plenarias.
Foto: Archivo

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Las primeras 48 horas de esta semana serán claves para el Congreso y el Gobierno. Y en esas dos instancias del poder lo saben. Por un lado, se definirá si el Presupuesto General de 2027 termina su trámite legislativo o si se va por decreto. Y, por el otro, la Casa de Nariño definirá las iniciativas oficiales que hacen falta por llevar a su discusión en el Capitolio.

Los jefes del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), y de la Cámara, Nicolás Barguil (Partido Conservador), tienen definido impulsar en las plenarias de sus corporaciones…

Por Redacción Política

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