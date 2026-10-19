Gobierno define sus apuestas con el Congreso: se calienta la agenda más allá del presupuesto

Los jefes del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), y de la Cámara, Nicolás Barguil (Partido Conservador), tienen definido impulsar en las plenarias de sus corporaciones…

Las primeras 48 horas de esta semana serán claves para el Congreso y el Gobierno. Y en esas dos instancias del poder lo saben. Por un lado, se definirá si el Presupuesto General de 2027 termina su trámite legislativo o si se va por decreto. Y, por el otro, la Casa de Nariño definirá las iniciativas oficiales que hacen falta por llevar a su discusión en el Capitolio.

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Los jefes del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), y de la Cámara, Nicolás Barguil (Partido Conservador), tienen definido impulsar en las plenarias de sus corporaciones la fase final del presupuesto de COP 634,9 billones que proyectó el Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella.

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Las discusiones en comisiones ya pasaron y entre este lunes y martes deben surtirse los debates finales, pues –si este paso no está finiquitado al finalizar este 20 de octubre– la Casa de Nariño queda facultada para expedir el presupuesto. Y la idea no cae del todo mal en Palacio.

Fuentes del Ejecutivo les confirmaron a reporteros de este diario que eso permitiría la proyección de partidas de acuerdo con su visión y sin el matiz del trámite congresional que puede derivar en ajustes. La duda, reconocida en algunos despachos oficiales, es cuál versión tiene la carga jurídica.

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“Si se avala el documento radicado para discusión el pasado 27 de agosto, las nuevas distribuciones, como los COP 170.000 millones que se sacaron de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no se aplicarían”, reconoció explícitamente uno de los enlaces del Ejecutivo con el Legislativo.

La misma persona, que por el rango de su cargo pidió no ser citada, agregó que si se le da “el okey jurídico” al texto aprobado en comisiones, ese tipo de ajustes sí tendría validez. Además, en la ponencia para los debates de plenarias –radicada el pasado 14 de octubre–, se realizaron otras modificaciones en las que el Ejecutivo también tiene interés.

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Una de ellas tiene que ver con el servicio de la deuda pública. En las ponencias para las discusiones finales este ítem pasó de los COP 152,4 billones aprobados en las comisiones económicas a COP 144,1 billones. La reducción en este punto representa un 5,5 %, teniendo en cuenta que son COP 8,36 billones menos.

Los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, están en diálogos con las bancadas oficialistas –que superan las 180 curules entre Cámara y Senado al sumar al Centro Democrático, los partidos Conservador y Liberal, Salvación Nacional y otras fuerzas afines a De la Espriella–, con el fin de darle el último impulso legislativo a esta iniciativa.

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Sin embargo, desde sus despachos y en las mismas toldas oficialistas reconocen que el ambiente es ambiguo, porque se tiene la intención de tramitar lo que falta del presupuesto, pero al mismo tiempo admiten que las demoras que se dieron, como la entrega del documento regionalizado que solo llegó hasta el pasado jueves, pueden pasar factura.

Más allá de qué pase con el debate legislativo, los dos ministros y el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Andrés Barreto, analizan los caminos jurídicos sobre “cuál de los documentos” impulsar vía decreto. El último presupuesto del exmandatario Gustavo Petro, a finales de 2025, también se expidió por la misma ruta.

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Estas discusiones jurídicas, respaldas por otras voces del gabinete, tienen su impacto en el Congreso. Desde diversos partidos afines a la Casa de Nariño están a la expectativa sobre el camino que quiere tomar el Gobierno. Si bien reconocen que entre este lunes y martes hay tiempo de finiquitar el trámite del presupuesto en el Capitolio, también admiten que en solo 48 horas puede complejizarse el debate. Esto último es lo que derivaría en el decretazo.

En las plenarias, además, están pendientes de discutirse unas modificaciones al presupuesto vigente (2026) que fueron solicitadas por la Casa de Nariño y que están en la agenda legislativa para estos mismos dos días determinantes de las discusiones en torno a la billetera oficial.

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“Es irresponsable que ustedes nos exijan a nosotros más gasto social cuando nos dejan el Fomag desfinanciado. (…) Nos dejaron las pensiones desfinanciadas y nos faltaban dos mesadas para este año; dos mesadas, noviembre y diciembre, no estaban presupuestadas en el presupuesto que dejó el gobierno anterior. Entonces, venir aquí a rasgarse las vestiduras y hablar de los pobres cuando se ha dejado el magisterio sin salud, las pensiones desfinanciadas, los adultos mayores sin recursos, pues todos esos elementos me parece que no tienen presentación”, enfatizó en un debate reciente el ministro Gómez.

Lo que el gobierno de Petro dejó desfinanciado no son huequitos, son troneras: las pensiones, los subsidios de los viejitos de Colombia Mayor, el Fondo del Magisterio, las universidades. Cada día aparece una cuenta por pagar que el gobierno de @ABDELAESPRIELLA asume. Para… pic.twitter.com/jXWu719ZOD — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) October 15, 2026

El representante Santiago Osorio, del ala petrista de Alianza Verde, respondió a esa tesis y advirtió que, desde la óptica de la oposición, el presupuesto que presentó a discusión el Gobierno genera deudas sociales hacia el futuro.

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“Saben muy bien que este es un presupuesto que pretende hipotecar el futuro de Colombia, donde los niños que aún no han nacido llegarán al mundo con una deuda sobre sus hombros. Se le pone cada día más difícil el Gobierno al ilegítimo. El lunes seguiremos dando la pelea”, enfatizó el legislador.

Las apuestas pendientes

Las plenarias de Senado y Cámara reanudan este 19 de octubre las discusiones sobre el presupuesto de 2027. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Pero este proyecto de presupuesto, con un documento adicional con los lineamientos regionalizados de más de 360 páginas, no es lo único que tiene en este momento el Ejecutivo pendiente de tramitar ante el Congreso. La llamada ley de acogimiento, la reforma constitucional para regular la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, una iniciativa enfocada en competitividad y reducción de trámites y un paquete de tres proyectos que movió la Cancillería están en negociaciones con el Capitolio.

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Los del Ministerio de Relaciones Exteriores están encaminados a delinear un “Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos”, a sentar las bases de un convenio de libre comercio de la Alianza del Pacífico con Singapur y a impulsar un “Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”.

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Esta agenda que está moviendo la Casa de Nariño será complementada por el estatuto antiterrorista, que se regresó el pasado jueves a análisis de la Secretaría Jurídica de Palacio tras pasar por el Consejo de Política Criminal. Se espera que en estos dos primeros días de la semana ese proceso se termine y llegue en máximo una semana al Capitolio.

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También está lista la enmienda constitucional que le da a Barranquilla el estatus de capital alterna y un tema que ya se comenzó a finiquitar. Se trata del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual ya está trabajando el gabinete en pleno y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que viene consolidando los informes surgidos de los llamados “empalmes regionales”.

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En ese proceso es clave, como lo reveló este diario este fin de semana, la articulación que se está haciendo con sectores sindicales y comunidades indígenas –junto con otros estamentos de incidencia regional–, ya que eso permite quitarle aire a la estrategia de la oposición de movilizar las calles para hacer campaña hacia 2027 y de paso permite negociar intereses particulares sin intermediarios.

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Radicamos la reforma antimermelada.



La mermelada es lo oculto: el proyecto que llega a una región sin que nadie sepa quién lo pidió, por qué se aprobó y a cambio de qué. Todo lo que se esconde de la luz se pudre.



1/5 La reforma reconoce el derecho y el deber de los congresistas… pic.twitter.com/3cq0paoQwp — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 16, 2026

Ese plan de desarrollo tendrá, además, un paquete de facultades extraordinarias que le permitirá al presidente De la Espriella –entre otras– ajustar el tamaño del Estado sin pasar de forma directa por el Congreso. La vía de acudir a ese recurso para promover directrices con fuerza de ley sin pasar por el Legislativo ya se usó con la emergencia económica tras el terremoto y se aplicará también con el estatuto antiterrorista.

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“Desde el Congreso, garantizaremos un trámite oportuno y con plenas garantías para el debate democrático”, precisó sobre todos estos procesos el presidente del Senado. “Se necesitan reglas claras para debatir y respeto para ejercer el control político”, complementó el jefe de la Cámara.

En el Capitolio, como lo contó este diario hace unas semanas, hay más de 550 iniciativas de origen congresional pendientes de ser discutidas, pero esa “euforia legislativa” está relativamente quieta por la prioridad que se le ha dado a la agenda que movió el Gobierno de De la Espriella. Las plenarias de este lunes serán determinantes para saber cómo se enfrentarán los debates que se avecinan. Hay expectativa.

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