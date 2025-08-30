“No me interesa el poder”: Petro dijo que “dependerá del pueblo” si vuelve a las urnas

El presidente Gustavo Petro en Santander, donde anunció la ampliación del programa Colombia Mayor. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro estuvo este viernes en Bucaramanga, Santander, desde donde habló de las conquistas del “Gobierno del cambio” y anunció la ampliación del programa Colombia Mayor. Aunque aseguró que no le interesa el poder, dejó claro que “dependerá del pueblo” si vuelve a medirse en las urnas a título propio.

“No nos interesa si votan por mí o no, por mí no podrán votar, quizás nunca más, quizás algún día, uno nunca sabe”, aseguró el presidente en medio de gritos de “reelección”. Y agregó: “Dependerá del pueblo, lo único que pido es que no dejen perder las victorias que poco a poco, pero diariamente, estamos consiguiendo”.

Durante la entrega de los primeros bonos de “Colombia Mayor al Pilar Solidario” por $230.000, el Presidente @PetroGustavo expresó:



"Lo que hoy hacemos con el aumento de la cobertura y del monto de Colombia Mayor me llena de absoluta alegría y orgullo. Yo voy a morir feliz un día… pic.twitter.com/mXSJmtwbcJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 30, 2025

En esa línea, apuntó que no le “interesa el poder ni [perpetuarse]”. Pero pidió seguir vigilantes en 2026 y reiteró que su proyecto no dará “ni un paso atrás, y lo que ha de ser que sea, libertad o muerte”.

Como lo ha hecho en eventos previos, el mandatario se refirió a los logros de su administración y anunció que volverán a aumentar el salario mínimo en una cifra mayor que la de la inflación en su último año en el poder. Además, resaltó que con la reforma pensional, cuya implementación todavía está frenada, lograrán dignificar a la población adulta mayor en Colombia.

En esa línea, volvió a traer a colación las cifras en materia de salud y señaló que han “reducido en un 55 % en toda Colombia la tasa de mortalidad infantil en este país”. Agregó que “en los dos últimos meses [han] logrado una tasa de desempleo, la más baja del último siglo. (...) La mitad de la que puso [el expresidente Álvaro] Uribe”.

“Este 31 de diciembre despedimos este año con un buen decreto de elevación del salario mínimo para mostrar que decían embustes en la televisión”, dijo.

El mandatario espera reelegir su proyecto político en 2026 y ya hay 10 precandidatos en el Pacto Histórico para relevarlo en la Casa de Nariño. Este 26 de octubre será la primera vez que se midan en las urnas y quien salga elegido de allí pasará a competir en la consulta del frente amplio.

