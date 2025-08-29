No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“No puede encubrir al régimen”: se encienden críticas por militarización de la frontera

Desde la oposición se pronunciaron en contra de la decisión del presidente Gustavo Petro de aumentar el número de uniformados en la zona limítrofe con Venezuela. El mandatario ha defendido la soberanía del vecino país ante el despliegue de navíos de Estados Unidos en las costas del mar Caribe.

Redacción Política
29 de agosto de 2025 - 08:54 p. m.
El presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
El presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
Foto: Wikimedia Commons
El intercambio entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Nicolás Maduro, sobre la militarización de la frontera entre Colombia y Venezuela ya generó reacciones desde el Congreso. La oposición ha criticado que se trata de un intento de “lavarle la cara al Cartel de los Soles”, mientras que el oficialismo señala que es una acción en defensa de la soberanía venezolana.

"Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, aseguró el presidente este viernes.

Este jueves, el jefe de Estado pidió al Palacio de Miraflores militarizar la frontera en el Catatumbo y aseguró que había dado la orden de mantener a más de 25.000 soldados en la zona. Esa cifra, en todo caso, ha sido controvertida por el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, quien explicó que en esa zona hay cerca de 10.500.

De acuerdo con el mandatario —quien hizo el pronunciamiento en medio del despliegue naval de Estados Unidos en las costas del mar Caribe—, el objetivo es “reducir al máximo las fuerzas de la mafia” y la única forma de hacerlo es a través de "la coordinación entre los dos Estados”.

La respuesta del líder del régimen venezolano fue la de agradecer la determinación de Petro. Incluso, ordenó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, coordinar acciones militares con su homólogo colombiano, el general (r) Pedro Sánchez.

La situación derivó en una ola de reacciones desde la oposición, que no ha visto con buenos ojos el restablecimiento de la relación con el régimen de Maduro desde el ascenso de Petro al poder. La canciller Rosa Villavicencio defendió en entrevista con El Espectador esa orden y aclaró que si bien el “Gobierno del cambio” no reconoce al de Maduro, mantienen una relación a nivel Estado. Eso sí, también dijo que “no hay intención de una intervención” por parte de EE. UU.

"Colombia no ha cambiado su posición respecto al tema electoral; las actas no se presentaron y no se reconocen esas elecciones. Pero, como les digo, nuestra relación es con el Estado, porque hay poblaciones e intereses comunes que, si se pararan como sucedió en la etapa del gobierno anterior (Iván Duque), pues el daño sería peor en cuanto a la situación de empobrecimiento de la región, de desconexión, de acabar con todo lo construido", dijo la ministra.

En el Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) aseguró que el despliegue de tropas es “una farsa” para "lavarle la cara al Cartel de los Soles. En los tribunales norteamericanos está documentado cómo ese régimen y ese cartel han narcotraficado por décadas”.

“Colombia no puede encubrir a ese régimen”, agregó.

Los representantes Lina María Garrido y Julio César Triana (ambos de Cambio Radical) señalaron que sería un respaldo al régimen de Maduro. La congresista aseveró que sería una orden de “defender con [las] fuerzas militares” al líder del régimen, mientras que su compañero de bancada dijo que era “una señal de sometimiento a un régimen dictatorial que celebra como propio el uso de nuestras Fuerzas Militares”.

“Presidente, nuestra lealtad es con la Constitución y con el pueblo colombiano, no con el régimen venezolano”, dijo.

Desde el Centro Democrático, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó que no se hubiera tomado una decisión de ampliar el pie de fuerza en Catatumbo antes. En la misma línea estuvo el precandidato Miguel Uribe Londoño: “Es asqueroso ver cómo mientras este gobierno ha abandonado a nuestros hermanos colombianos en problemas, hoy sí responde al llamado de sus socios Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.

Del lado del oficialismo, el representante Alejandro Toro (Pacto Histórico) respondió a las críticas e insistió en que había que rechazar “una posible intervención militar extranjera contra Venezuela”. Apuntó que “una guerra de este tipo solo dejaría muerte y un inmenso desastre social, no solo en el país hermano sino aquí en Colombia” y que un conflicto de esa escala afectaría “en seguridad, en economía, en lo social”.

El mandatario, en todo caso, ha mantenido su posición frente al trabajo conjunto entre los Estados. No solo en materia de seguridad, sino de comercio, por lo que ha respaldado la firma del memorando de entendimiento sobre la zona binacional.

Por Redacción Política

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 4 minutos
Petro se apoya en el dictador Maduro para derrotar a las bandas narcoterroristas. Una jugada inteligente y por fortuna no entra en conflicto con el dictador. ¿Cómo se llama esa acción? Inteligencia pragmática
Lalo Parrarro(70277)Hace 21 minutos
Los apátridas besac... de los gringos estarían felices con las amenazas mimitares de estos bastardos frente a nuestras costas. Venden las soga con la que van ahorcar a su madre.
Lalo Parrarro(70277)Hace 21 minutos
Los apátridas besac... de los gringos estarían felices con las amenazas mimitares de estos bastardos frente a nuestras costas. Venden las soga con la que van ahorcar a su madre.
Edgard Lopez(56726)Hace 29 minutos
vagabundos, el primero destruyo ese pais y el segundo lo intenta pero no podrá, el pais reaccionará contundentemente contra este modelo fallido en todas partes. Ojala eso si que el nuevo libertador de venezuela actue, Donald Trump sera el nuevo Libertador de Venezuela y el primer cambio sera cambiar el nombre al pais. "Republica capitalista trumpiana de Venezuela"
