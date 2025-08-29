“No puede encubrir al régimen”: se encienden críticas por militarización de la frontera

El presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Wikimedia Commons

El intercambio entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Nicolás Maduro, sobre la militarización de la frontera entre Colombia y Venezuela ya generó reacciones desde el Congreso. La oposición ha criticado que se trata de un intento de “lavarle la cara al Cartel de los Soles”, mientras que el oficialismo señala que es una acción en defensa de la soberanía venezolana.

"Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, aseguró el presidente este viernes.

Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo.



Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños.



Con… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

Este jueves, el jefe de Estado pidió al Palacio de Miraflores militarizar la frontera en el Catatumbo y aseguró que había dado la orden de mantener a más de 25.000 soldados en la zona. Esa cifra, en todo caso, ha sido controvertida por el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, quien explicó que en esa zona hay cerca de 10.500.

De acuerdo con el mandatario —quien hizo el pronunciamiento en medio del despliegue naval de Estados Unidos en las costas del mar Caribe—, el objetivo es “reducir al máximo las fuerzas de la mafia” y la única forma de hacerlo es a través de "la coordinación entre los dos Estados”.

La respuesta del líder del régimen venezolano fue la de agradecer la determinación de Petro. Incluso, ordenó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, coordinar acciones militares con su homólogo colombiano, el general (r) Pedro Sánchez.

La situación derivó en una ola de reacciones desde la oposición, que no ha visto con buenos ojos el restablecimiento de la relación con el régimen de Maduro desde el ascenso de Petro al poder. La canciller Rosa Villavicencio defendió en entrevista con El Espectador esa orden y aclaró que si bien el “Gobierno del cambio” no reconoce al de Maduro, mantienen una relación a nivel Estado. Eso sí, también dijo que “no hay intención de una intervención” por parte de EE. UU.

"Colombia no ha cambiado su posición respecto al tema electoral; las actas no se presentaron y no se reconocen esas elecciones. Pero, como les digo, nuestra relación es con el Estado, porque hay poblaciones e intereses comunes que, si se pararan como sucedió en la etapa del gobierno anterior (Iván Duque), pues el daño sería peor en cuanto a la situación de empobrecimiento de la región, de desconexión, de acabar con todo lo construido", dijo la ministra.

En el Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) aseguró que el despliegue de tropas es “una farsa” para "lavarle la cara al Cartel de los Soles. En los tribunales norteamericanos está documentado cómo ese régimen y ese cartel han narcotraficado por décadas”.

“Colombia no puede encubrir a ese régimen”, agregó.

Colombia no puede encubrir un régimen de Nicolás Maduro que hoy busca aparentar una lucha contra el narcotráfico que no existe.



Cuando la justicia internacional capture a Maduro, Petro no puede exponer a Colombia defendiendo este cartel enquistado en Venezuela. El ejército… pic.twitter.com/ECcXiDetan — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) August 29, 2025

Los representantes Lina María Garrido y Julio César Triana (ambos de Cambio Radical) señalaron que sería un respaldo al régimen de Maduro. La congresista aseveró que sería una orden de “defender con [las] fuerzas militares” al líder del régimen, mientras que su compañero de bancada dijo que era “una señal de sometimiento a un régimen dictatorial que celebra como propio el uso de nuestras Fuerzas Militares”.

“Presidente, nuestra lealtad es con la Constitución y con el pueblo colombiano, no con el régimen venezolano”, dijo.

Desde el Centro Democrático, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó que no se hubiera tomado una decisión de ampliar el pie de fuerza en Catatumbo antes. En la misma línea estuvo el precandidato Miguel Uribe Londoño: “Es asqueroso ver cómo mientras este gobierno ha abandonado a nuestros hermanos colombianos en problemas, hoy sí responde al llamado de sus socios Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.

Petro recuerde que el Cartel de los soles no se tapa con un dedo. Desde enero de 2025 los terroristas de las FARC y el ELN que son protegidos por su amigo el narcodictador Maduro tienen el control del Catatumbo.



¿Por qué ahora ordena ampliar el pie de fuerza en el Catatumbo y… pic.twitter.com/UiL6yhy1Jz — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 28, 2025

Del lado del oficialismo, el representante Alejandro Toro (Pacto Histórico) respondió a las críticas e insistió en que había que rechazar “una posible intervención militar extranjera contra Venezuela”. Apuntó que “una guerra de este tipo solo dejaría muerte y un inmenso desastre social, no solo en el país hermano sino aquí en Colombia” y que un conflicto de esa escala afectaría “en seguridad, en economía, en lo social”.

Como demócrata, rechazo una posible intervención militar extranjera contra Venezuela. Una guerra de este tipo solo dejaría muerte y un inmenso desastre social, no solo en el país hermano sino aquí en Colombia, pues compartimos una frontera de más de 2 mil Km. Inevitablemente ese… pic.twitter.com/dMB3FfgIfW — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) August 29, 2025

El mandatario, en todo caso, ha mantenido su posición frente al trabajo conjunto entre los Estados. No solo en materia de seguridad, sino de comercio, por lo que ha respaldado la firma del memorando de entendimiento sobre la zona binacional.

