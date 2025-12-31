“Pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional”: Petro a Trump

Petro sostuvo este martes que no tiene certezas de que Maduro sacara ilegítimamente riquezas de Venezuela. "En nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él”. Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente Gustavo Petro se refirió a las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que al mandatario norteamericano le “han hecho creer” que Petro es “testaferro” del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

La discusión que ha tenido varias temporadas hasta este momento y se reaviva este martes 30 de diciembre con las declaraciones que el mandatario colombiano hizo a través de su cuenta de X.

En lo manifestado, Petro afirma que, respecto a la creencia de que el es testaferro de Maduro, pensaba que “la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EEUU y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad”.

En días anteriores, Trump acusó al mandatario venezolano de “narcotraficante”. Al respecto, el presidente Petro sostuvo este martes que no tiene certezas de que Maduro sacara ”ilegítimamente" riquezas de Venezuela. “En nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él”.

En el mes de diciembre el mandatario colombiano se refirió por primera vez a Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, luego de mantenerse en silencio a pesar de los abundantes cuestionamientos por su nula manifestación al respecto.

Dentro de las declaraciones anunció que a principios de enero planea referirse a su relación con el movimiento progresista de Hugo Chávez y sus “frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto”.

Además, reprochó que se le incluyera a él y a su familia en la lista OFAC o lista Clinton. Y se respaldó en un artículo de The New York Times, en el que según él, se comprobaba que “no se han encontrado ninguna prueba contra mí para mantenerme la OFAC. Qué destoche el del gobierno de los EEUU”.

Otro de los temas mencionados en sus declaraciones fue el de los restos de las lanchas encontrados en el Caribe colombiano. Al respecto mencionó: “resulta que muchas lanchas atacadas con misiles [...] no llevaban cocaína sino cannabis. Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo. Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis.



Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

