Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

“Pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional”: Petro a Trump

El presidente Gustavo Petro se refirió a la acusaciones hechas por Trump sobre su relación con el líder del régimen Venezolano, Nicolás Maduro. Además, mencionó el tema de los restos de las lanchas que aparecieron en el Caribe colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
31 de diciembre de 2025 - 12:30 a. m.
Petro sostuvo este martes que no tiene certezas de que Maduro sacara ilegítimamente riquezas de Venezuela. "En nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él”.
Petro sostuvo este martes que no tiene certezas de que Maduro sacara ilegítimamente riquezas de Venezuela. "En nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él”.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro se refirió a las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que al mandatario norteamericano le “han hecho creer” que Petro es “testaferro” del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

La discusión que ha tenido varias temporadas hasta este momento y se reaviva este martes 30 de diciembre con las declaraciones que el mandatario colombiano hizo a través de su cuenta de X.

Vínculos relacionados

Este es el trámite para establecer una Asamblea Nacional Constituyente
Así reaccionaron los congresistas a decreto del Gobierno que les reduciría el salario
“Ojalá el próximo Congreso sea mucho más calificado intelectualmente”: Juan Felipe Lemos

En lo manifestado, Petro afirma que, respecto a la creencia de que el es testaferro de Maduro, pensaba que “la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EEUU y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad”.

En contexto: Petro vs. Trump: se calentó el cóctel verbal tras amenazas de acción directa de Washington a Bogotá

En días anteriores, Trump acusó al mandatario venezolano de “narcotraficante”. Al respecto, el presidente Petro sostuvo este martes que no tiene certezas de que Maduro sacara ”ilegítimamente" riquezas de Venezuela. “En nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él”.

En el mes de diciembre el mandatario colombiano se refirió por primera vez a Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, luego de mantenerse en silencio a pesar de los abundantes cuestionamientos por su nula manifestación al respecto.

Dentro de las declaraciones anunció que a principios de enero planea referirse a su relación con el movimiento progresista de Hugo Chávez y sus “frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto”.

Lea: Petro ya firmó el decreto para desclasificar archivos del DAS: estos son los detalles

Además, reprochó que se le incluyera a él y a su familia en la lista OFAC o lista Clinton. Y se respaldó en un artículo de The New York Times, en el que según él, se comprobaba que “no se han encontrado ninguna prueba contra mí para mantenerme la OFAC. Qué destoche el del gobierno de los EEUU”.

Otro de los temas mencionados en sus declaraciones fue el de los restos de las lanchas encontrados en el Caribe colombiano. Al respecto mencionó: “resulta que muchas lanchas atacadas con misiles [...] no llevaban cocaína sino cannabis. Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo. Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Petro

Trump

Maduro

Venezuela

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.