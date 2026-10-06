Crece controversia por recursos y vigencia de la JEP: ¿cuál es el nuevo capítulo?

El presidente Abelardo de la Espriella, quien desde campaña ratificó que la JEP no debería extender su vigencia más allá de lo que ya se estipula en la…

La controversia que se desató entre la Casa de Nariño y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue creciendo. Aunque comenzó con una medida que buscaba repartir parte de los recursos que se le asignan a ese tribunal transicional a otras instancias judiciales, el tema escaló hacia los resultados que se han divulgado y la protección que deben tener las víctimas en este tipo de instancias.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien desde campaña ratificó que la JEP no debería extender su vigencia más allá de lo que ya se estipula en la norma —que plantea que sus fases vayan hasta 2030— hizo referencia a esta polémica volviendo a señalar a una de las personas de las extintas Farc que pasaron por el tamiz de los expedientes transicionales.

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“Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha, ‘Iván Mordisco’, ‘Timochenko’ y demás hierbas del pantano. En el Gobierno del Tigre quien utiliza el terrorismo contra la sociedad no podrá pretender que esa misma sociedad lo reconozca como interlocutor político”, aseguró De la Espriella durante un evento en Cesar durante la puesta en marcha de la Tarea Conjunta Urano.

La referencia a Rodrigo Londoño, quien portó la chapa de “Timochenko” mientras estuvo ligado a las actividades narcotraficantes y criminales de las Farc, la hizo para advertir que en su administración no se dará estatus políticos a organizaciones ilegales. Incluso, la Casa de Nariño ya tiene listos su estatuto antiterrorista y su ley de sometimiento para atacar a estos grupos ilegales.

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Estas referencias a Londoño ya las había hecho con adjetivos similares y dejando ver de forma tácita su postura contraria al Acuerdo de Paz que promovió el expresidente Juan Manuel Santos. De hecho, hace una década, De la Espriella fue promotor del “no” que finalmente se impuso en urnas en la votación del plebiscito de 2016.

Eso se conecta con la reducción de más de COP 100.000 millones que se anunció vía Presunto General de 2027. El paso se dio a través de una proposición que planteó el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, y que avaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; son hermanos.

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A todo esto se suma otra polémica reciente. En efecto, la controversia se dio luego de la revelación de una audiencia en la que Londoño —quien además fue jefe negociador de las Farc en Cuba— aseguró que no se contempló un acuerdo para que quienes se sometieron a ese proceso fueran “a la cárcel de buenas a primeras”. La revelación fue realizada por la senadora María Clara Posada (Centro Democrático), que publicó un material inicialmente “reservado” y con el que cuestionó el papel del tribunal con las sanciones a los excombatientes. El tribunal fue claro en que “la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP”.

Según Posada, “esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP”. Y es que en esa audiencia que presidió la magistrada Julieta Lemaitre, “Timochenko” aseguró inicialmente que “había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida”. Además, allí mismo Londoño insistía en que las Farc no tenían lineamientos relacionados a la tortura. “Tortura no, jamás. Ni internamente, ni golpear a nadie. Eran sancionados”, aseguró al respecto.

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Los cuestionamientos realizados al alto tribunal y sus sentencias por parte de varios congresistas, sumados a los de Posada, han tenido respuesta casi que inmediata por parte de ese organismo. De hecho, luego de esta nueva denuncia en sus redes puntualizaron: “En el marco del Caso 01 (en el que se abordan los secuestros de las Farc-EP), la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Entre los imputados están los 7 exintegrantes del Secretariado de la antigua guerrilla. La Sala también les imputó otros crímenes internacionales como tortura, trato cruel, inhumano y degradante de la dignidad humana, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual”.

A todo esto se suman los cuestionamientos en torno a cómo la JEP le ha dado manejo a sus expedientes, los cuales han expresado desde el expresidente Santos hasta el jefe negociador del entonces gobierno, Humberto de la Calle. Este martes se sumó la postura del excanciller Álvaro Leyva, quien asesoró a las extintas Farc en las negociaciones de La Habana. Todos coinciden que su vigencia se debe respetar, mas no ampliar, y que los resultados deberían ser más celeros luego de una década de funcionamiento.

La JEP cumplió a cabalidad la exigencia de las FARC.



Montaron el acuerdo para no pagar un solo día de cárcel. Y efectivamente no pagaron cárcel.



Bajo la figura de las “sanciones propias” les garantizaron impunidad absoluta.



Y para completar: estamos pagando $30.000 millones… https://t.co/sOKl0ibsWq — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 5, 2026

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