Radican denuncia contra Petro por reunión con exjefes paramilitares en Valledupar

La bancada de Salvación Nacional radicó este lunes una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro por la reunión que adelantó su gobierno con exjefes paramilitares. El documento solicita adelantar las investigaciones necesarias para que se determine si hubo una orden por parte del exjefe de Estado —quien ha negado haber dado esa instrucción— para promover declaraciones contra el hoy mandatario Abelardo de la Espriella, el exmandatario Álvaro Uribe y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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"La presente actuación se fundamenta en las declaraciones públicas conocidas recientemente, particularmente las efectuadas por Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar, las cuales plantean serios interrogantes sobre la posible utilización de espacios institucionales relacionados con la política de paz y reconciliación para perseguir objetivos de naturaleza político-electoral", se lee en la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones.

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¡Radicamos denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes!



Junto a la bancada de Salvación Nacional, solicitamos investigar el presunto uso e instrumentalización de reuniones institucionales con excomandantes de las AUC en Valledupar… pic.twitter.com/hKyue77w27 — Carol Borda (@CarolBordaA) October 20, 2026

Entre las solicitudes de la denuncia se incluye investigar si el expresidente "impartió, autorizó, promovió o tuvo intervención jurídicamente relevante en instrucciones dirigidas a obtener declaraciones públicas contra [De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras], con una presunta finalidad de afectación político-electoral". Además, establecer si "se utilizaron indebidamente competencias, recursos públicos, personal, canales de comunicación o espacio institucionales del Gobierno".

En esa línea, también se pide al Dapre entregar la documentación relacionada con la convocatoria de esos encuentros en 2025. Allí se incluye actas, memorandos, agendas, convocatorias y documentos oficiales; el listado de asistentes y registros institucionales de participación; comunicaciones oficiales relacionadas con el objeto y desarrollo de los encuentros; y actos administrativos, designaciones o documentos que permitan establecer las funciones y calidad jurídica de los delegados gubernamentales.

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El documento tiene la firma de los senadores Enrique Gómez, Germán Rodríguez, y Sara Castellanos, así como de la representante Carol Borda. Llega en un momento en el que desde varios sectores del oficialismo han solicitado adelantar investigaciones en torno a las declaraciones de la exdirectora del Dapre y el exjefe paramilitar. El senador Hernán Cadavid ha solicitado a la Fiscalía investigar las denuncias de Mancuso y también indagar "la responsabilidad de Armando Benedetti, ministro del Interior que coordinó esos diálogos".

"Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece", aseguró el actual mandatario.

Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria.



En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece.… https://t.co/NGm8wTJkQS — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

Tanto el expresidente como quien fue su ministro del Interior han negado tajantemente los señalamientos en sus redes sociales. Petro aseguró que no aceptará que se le "atribuyan hechos tan graves", especialmente "sin que exista una sola prueba que demuestre que [dio] una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político". Fue claro en que la mesa de diálogo "no nació a escondidas", pues fue reglamentada a través de la resolución 327 de 2025 para "avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz".

"Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones", añadió.

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De la misma forma, Benedetti respondió a De la Espriella y advirtió que se trata de "un perfilamiento de graves dimensiones" y responsabilizó al mandatario de cualquier cosa que le sucediera a él o a su familia. También aseguró que interpondrá acciones legales para defender su nombre y lanzó un mensaje al jefe de Estado: "Si estoy callado es porque estoy descansando, pero si me quiere oír, hablo".

"Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo (que hace dos meses fue calificado como extraordinario), se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia. Después de mi respuesta de hoy al presidente, ¿será casualidad?", informó a través de su cuenta de X.

Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo (que hace dos meses fue calificado como extraordinario), se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia.



Después de mi respuesta de hoy al

Presidente, ¿será… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 19, 2026

Este es el documento completo de la denuncia en la Comisión de Acusación:

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