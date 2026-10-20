Bula habló con canciller de Ucrania sobre "abordar situación de colombianos en el conflicto"

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Abelardo de la Espriella, Colombia agradeció "la disposición del Gobierno de Ucrania para abordar…

El canciller Omar Bula sostuvo una llamada telefónica con su par ucraniano, Andrii Sybiha, en los primeros días de octubre. Según informó la Cancillería, el diálogo se dio con la finalidad de ampliar la relación entre ambos países y se tocó uno de los temas clave para Colombia en la guerra entre Rusia y Ucrania: la participación de mercenarios colombianos.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Abelardo de la Espriella, Colombia agradeció "la disposición del Gobierno de Ucrania para abordar conjuntamente la situación de los ciudadanos colombianos vinculados al conflicto". Aunque no se mencionó directamente las implicaciones de esas conversaciones, El Espectador ha documentado las solicitudes de auxilio que han enviado soldados colombianos a De la Espriella tras ser reclutados para participar en ese conflicto.

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"Colombia expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y reiteró su rechazo al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, que atenta contra las normas fundamentales del derecho internacional", indicó la cartera.

🇨🇴🇺🇦 El canciller @omarbula conversó con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la situación de los colombianos vinculados al conflicto.



📄 Más detalles en el comunicado. pic.twitter.com/vZyQ1jXi3D — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 20, 2026

La Cancillería señaló que parte de esa charla había estado enfocada en el potencial para "fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en materia de defensa y comercio". De igual forma, reafirmó el compromiso de Colombia con promover "el diálogo constructivo y [seguir] trabajando por una agenda bilateral más sólida, en beneficio de ambos países". Ucrania, en todo caso, no cuenta con una embajada en Bogotá y es la ubicada en Lima (Perú) la que ejerce jurisdicción concurrente.

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El pasado 17 de marzo, el expresidente Gustavo Petro sancionó la ley 2569, con la que se aprueba la "Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios", aprobada por las Naciones Unidas en 1989. En ese documento, se prohíbe a los Estados parte reclutar, usar, financiar o entrenar a mercenarios; y se les obliga a cooperar en materia de investigación, asistencia judicial e intercambio de información en caso de conocer de situaciones relacionadas.

Ucrania ha defendido el reclutamiento de extranjeros en el conflicto y aseguró que es una vinculación que ocurre "de manera voluntaria" y con el objetico de "proteger [el país] y los principios de libertad en el mundo". Según una declaración del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, quienes deciden combatir por Ucrania firman un contrato con las Fuerzas de Defensa y pasan a formar parte del ejército regular: cuentan con el mismo salario, las mismas condiciones y los mismos derechos que los militares ucranianos.

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En todo caso, la participación de ciudadanos colombianos en conflictos armados en el exterior ha despertado la preocupación de organismos internacionales e incluso a nivel interno. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, son más de 10.000 colombianos los que han sido reclutados en los últimos 11 años para participar en guerras en el exterior. El informe, presentado tras la primera visita oficial del grupo a Colombia, identifica la presencia de connacionales en escenarios como la República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen.

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