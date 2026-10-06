“Quiero saber qué ocurrió”: dan ayuda a exmilitares señalados de matar a presidente haitiano

Lo que dijo De la Espriella es que los 17 exuniformados que fueron extraditados en septiembre pasado a Estados Unidos tras ser sindicados de matar a Jovenel Moïse, presidente haitiano que fue asesinado el 7 de julio de 2021, deben tener atención del Estado…

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó realizarle acompañamiento jurídico, diplomático y humanitario a los militares colombianos acusados de participar en el asesinato de un presidente en Haití. Y lo hizo a través de una instrucción a sus ministerios de Defensa y de Justicia.

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Lo que dijo De la Espriella es que los 17 exuniformados que fueron extraditados en septiembre pasado a Estados Unidos tras ser sindicados de matar a Jovenel Moïse, presidente haitiano que fue asesinado el 7 de julio de 2021, deben tener atención del Estado colombiano.

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“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa (Jorge Mora) y de Justicia (Iván Cancino) de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, enfatizó el jefe de Estado.

Estos exmilitares, sindicados de ser mercenarios que habrían participado en ese asesinato, estuvieron unos cinco años presos en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y hace poco menos de un mes fueron enviados a cárceles estadounidenses. Sus familias se han quejado de falta de atención desde el Estado colombiano.

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“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, precisó De la Espriella.

Y agregó: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.

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A estos 17 militares retirados de origen colombiano se les señaló de haber ido hasta Puerto Príncipe, a mediados de 2021, tras ser contratados precisamente para perpetrar el crimen contra el entonces presidente Moïse. En su defensa han señalado que supuestamente fueron engañados, pero la justicia haitiana y estadounidense aún no se ha pronunciado de fondo.

Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias.



No pueden pagar… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

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