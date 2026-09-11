Restrepo trazó la ruta que emprenderá tras nuevas funciones asignadas por De la Espriella

El pasado miércoles 9 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella emitió el decreto 1373 de 2026, con el que se te otorgaron nuevas funciones al vicepresidente José Manuel Restrepo. Cada mandatario define las funciones que desempeñará su segundo al mando. En este caso, entre las responsabilidades de Restrepo estarán «coordinar y articular la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado», además de impulsar «la realización de Semanas de Inversión ‘Semanas Milagro’ (Milagro Weeks) en distintas regiones del mundo».

La norma fue expedida poco más de un mes después de la posesión presidencial. Desde el comienzo de su administración, De la Espriella señaló que Restrepo sería su «Marco Rubio», en referencia al papel que tendría como representante del Gobierno en el exterior, pero también lo definió como un «superministro». Esto implicaría que estaría al frente de las delegaciones oficiales de Colombia en otros países y tendría participación en asuntos relacionados con varios ministerios. Con la expedición de este decreto, parte de esas funciones quedan formalizadas. Además, Restrepo adquiere un papel dentro de la estrategia de reducción y reorganización del Estado que De la Espriella planteó durante su campaña.

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Así lo confirmó este jueves el mismo vicepresidente, quien aseguró que lo que se busca desde la Presidencia es lograr la «economía milagro» y que ya se trazó la ruta para conseguirlo. «No hay patria milagro sin economía milagro. Una economía milagro significa una economía que crezca más, por lo menos al 6 %, una economía que logre incrementar su tasa de productividad. La apuesta de este decreto 1373 es por una economía milagro que sea capaz de lograr lo anterior y para hacerlo, el primer paso es contribuir de una manera articulada entre actores del Estado», precisó Restrepo.

En total, Restrepo confirma que son cuatro las acciones que mueven esta nueva delegación de tareas. La primera está relacionada con una «formación en ciclo corto en tecnologías de cuarta revolución e inteligencia artificial para jóvenes», en colaboración con los Ministerios de Educación, TIC, Ciencia y el SENA. La segunda es la atracción de inversión, con la que se busca «promover proyectos de inversión a través de la Milagro Week (Colombia Week) en distintas regiones del mundo». La tercera es la implementación de nuevos proyectos de energía para «fomentar proyectos de nuevas energías y minerales estratégicos con el Ministerio de Minas y Energía». Y la cuarta, lograr la modernización del Estado, por medio de la simplificación de «trámites y trabas, y utilizar inteligencia artificial en la construcción de política pública, en colaboración con el Departamento Administrativo de Presidencia y la Secretaría General».

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Según el vicepresidente, durante su viaje a Estados Unidos para ir a la Organización de las Naciones Unidas, en este mes de septiembre, se hará un prelanzamiento de las «Milagro Weeks».

«El trabajo es de articulación, acelerando proyectos sin reemplazar el rol de cada ministerio. Se visitarán distintas regiones del mundo con una carpeta de proyectos de inversión liderada por los ministerios correspondientes. Se buscará vincular actores internacionales y del sector productivo para superar trabas institucionales», finalizó el segundo al mando del gobierno.

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Restrepo ha asumido varias funciones durante las últimas semanas. Además de ser designado como el «padrino» de Caldas para acompañar el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, estará al frente de la delegación de Colombia ante las Naciones Unidas. En ese marco, el próximo 24 de septiembre intervendrá ante el pleno de la ONU en representación del presidente De la Espriella.

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