Rodolfo Hernández y su renuncia: ¿cuál fue el costo político de su paso por Congreso?

Rodolfo Hernández durante la instalación del Congreso, el 20 de julio. Apenas estuvo poco más de tres meses en el Legislativo. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

El paso de Rodolfo Hernández por el Congreso fue fugaz: del 20 de julio al 25 de octubre. Es decir, apenas estuvo tres meses y siete días como legislador. Podría catalogarse como una de las estadías más cortas en el pasado reciente. No obstante, la sorpresa no fue el poco tiempo que estuvo como senador. Lo llamativo realmente fue que decidiera asumir la curul que le correspondía al haber quedado segundo en la elección presidencial. Esto debido a que como alcalde tuvo duras palabras para la labor de concejal y en campaña no tuvo en el mejor concepto a los congresistas. Lo cierto es que Hernández solo asumió su curul con el objetivo de garantizar la personería jurídica para su movimiento: Liga de Gobernantes Anticorrupción. Cuando la aseguró, presentó su renuncia para dedicarse a su verdadera aspiración, la gobernación de Santander.

Desde la campaña presidencial, cercanos al exalcalde bumangués y conocedores de la movida política santandereana aseguraban que Rodolfo Hernández no tenía ningún interés en la presidencia de Colombia. No veía oportunidad y por eso no había hecho tanto despliegue y gasto en su campaña. La verdadera razón para haberse lanzado era, supuestamente, comenzar desde mucho antes su esfuerzo por llegar a la gobernación de Santander. Desde su triunfo en 2015, el político de Piedecuesta había dejado ver su gusto por las campañas largas. El éxito en las presidenciales fue inesperado y lo llevó hasta la segunda vuelta. Ya con la derrota ante Gustavo Petro, el objetivo volvía a ser la gobernación de Santander y así batirse con los tradicionales del departamento. El problema es que posiblemente el éxito en las elecciones de 2022 le terminen costando en las de 2023.

El paso de Rodolfo Hernández por el Congreso tuvo poco brillo. Ya venía acarreando una cuestionada segunda vuelta, en la que no pudo responder al aparato petrista que le sacó a relucir sus escándalos en Fiscalía y múltiples salidas en falso. Tampoco ayudó que los sectores de derecha lo vieron como un traidor de su voto debido a que en un primer momento anunció que no le haría oposición a Gustavo Petro. Todo fue aderezado con declaraciones un tanto salidas del tono normal del legislativo y las filtraciones de audios en las que queda mal parado por la forma en la que le reclama a su exfórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, por un dinero que la pagó. Todo esto ha hecho que, a la hora de su renuncia, varios sectores celebrasen su salida del Congreso y haya una creciente tendencia de rechazar su liderazgo en Santander.

Esta nueva realidad que enfrenta Rodolfo Hernández hace cuestionar cuál sería su éxito si se estuviera a pocos días de las elecciones regionales y su nombre aparece en el tarjetón a la gobernación de Santander. Si solo se lee a través de los números, se podría decir que el triunfo estaría casi asegurado. Mauricio Aguilar ganó la gobernación en 2019 con 380.704 votos, el 35,64%. En cambio, Hernández sacó en Santander en la primera vuelta de las presidenciales 782.378 votos, el 67% de los sufragios del departamento y eso que en ese choque se enfrentó con políticos de más trayectoria como Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Además, en las legislativas, la Liga de gobernantes obtuvo la votación más alta en la Cámara por Santander, con 166.908 (20,76%). No solo se impuso a los tradicionales, sino que garantizó dos escaños en el Congreso. De cierta forma esta votación también es de Hernández, puesto que los representantes en la lista eran poco conocidos y se apalancaron en ser “la lista del ingeniero”.

Estos números podrían ser leídos de forma optimista si se tiene en cuenta que Mauricio Aguilar y su clan han sufrido un serio desgaste en estos tres años: son varios los escándalos que ha tenido que capotear el gobernador y su padre (Hugo Aguilar) y su hermano (Richard Aguilar) han tenido que enfrentar a la justicia en los últimos años. Para muchos, 2023 es el año en el que los Aguilar y los Tavera saldrán de la gobernación. Hasta hace unos meses, se veía a Rodolfo Hernández como el que seguramente haría esta “gesta política”, pero la mala imagen que ha acumulado en el último tiempo podría frenar dicha candidatura. La oleada de desencanto frente a su persona podría costarle caro.

A ojos de Nadia Pérez, politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), es muy temprano para hablar de costo político, debido a que aún no se han decantado las candidaturas y no está clara la posición de los alternativos del departamento, contrario a lo que se ha venido hablando de los tradicionales, que ya vendría planeando una candidatura única para vencer a Hernández. Sin embargo, la académica reconoce que “uno podría pensar un desgaste teniendo en cuenta lo que ha venido pasando con Rodolfo desde la segunda vuelta”. Al exalcalde le podría estar costando esas “cuestiones muy regionales y folclóricas”, expresó Pérez, que señaló que al exponer a un plano nacional podrían ser rechazadas y restarle en su feudo. A esto añadió: “dicen que los alternativos se irán con Rodolfo, pero de pronto terminen rechazándolo por su forma de hacer política”.

Para el analista y columnista Alexander Arciniegas, el impacto de lo que ha ocurrido con Rodolfo Hernández se sentirá a escala nacional, “hay un evidente desencanto de muchos de esos 10 millones de electores que lo vieron como posible figura de oposición”, pero que en la esfera regional no es seguro lo que vaya a pasar. “No se ve tan claro. Una figura como Rodolfo por su ascendiente regional puede representar la alternativa para quebrar la hegemonía de los Aguilar”, señaló Arciniegas, que agregó que no fue mala estrategia comenzar una campaña larga a través de la elección presidencial, sino que la táctica se vio afectada debido al “impacto que tuvo sus decisiones sobre el Senado: primero por su indecisión sobre la curul y luego por la forma en que salió del Congreso”. En cambio, el analista de la movida política santandereana Andrés Sampayo consideró que está claro que habrá algunos costos para la imagen de Hernández en el departamento, pero que aún así es seguro que le alcance para ser gobernador. Otra cosa sería si aparecen temas de salud, de los que no estaría exento el posible candidato por su edad

La lectura desde el concejo de Bucaramanga apunta a que se ha “fragmentado y disminuido su liderazgo (el de Rodolfo Hernández)”. De acuerdo con un concejal alternativo, que pidió no dar su identidad, en la ciudad se siente una desilusión desde las presidenciales: “No brilló en el Congreso y tampoco cayó bien la renuncia a tres meses. Le tienen cierta apatía por todo lo que pasó”. También entró a hablar de la visión del partido del “ingeniero” y expresó que se ha apagado la labor de estos en el cabildo bumangués. “Los concejales no sé reúnen con Rodolfo, no se ven con él”, añadió el cabildante, que señaló una supuesta falta de liderazgos debido a que la Liga se estaría “volviendo un partido familiar”: “La falta de liderazgo genuino y salido de las bases ciudadanas. Se convierte en un nuevo Gamonal que no permite que diferentes liderazgos empiecen a surgir”.

El tema del partido sería fundamental, puesto que ha sido cooptado por los familiares de Hernández y estaría desplazando a aquellos que anteriormente venían acompañando al piedecuestano. “Después de la campaña se abrieron y se concentró el poder en un núcleo familiar. La esposa y el hijo. Es un círculo ultra cerrado. Hay una fuga grande de adeptos que no han permitido que se concentre o afiance la imagen de Hernández”, expresó el concejal que hace parte del sector de los alternativos de concejo. Este también contó que aún no saben con quién ir debido a que no solo está “Rodolfo”, sino que se comienzan a posicionar otros liderazgos como el diputado Ferley Sierra, que fue uno de los que impulsó a Jota Pe Hernández al Senado. Por otro lado, este confirmó la supuesta alianza de tradicionales, que irían por la gobernación con el exalcalde de Bucaramanga y dueño de la Universidad de Santander, Fernando Vargas, que ya cumplió una sanción de 10 años de inhabilidad.

El diputado de Santander Óscar Mauricio Sanmiguel, de la U, da una visión un tanto distinta sobre Rodolfo Hernández. Este señaló que lo que ha causado ruido sobre el líder de la Liga puede que no le cueste debido a que en el departamento “sabemos que es el estilo de él: una persona directa y que pueden interpretarlo de otra forma”. Sanmiguel jugó la carta regional para decir que las formas de Hernández son típicas de Santander y que esto lo favorecerá en 2023: “Para la gente de provincia es más importante la persona franca, sincera, sin tapujo y el campesino lo que quiere es alguien que lo representen y lo ven en el ‘viejito’. Apenas pase el ruido y la gente vuelva a tener en contacto con él, la gente va a volver a buscarlo”.

El diputado de La U va más allá y señala que Hernández creó en Santander una forma diferente de hacer política que se ajusta mucho al cansancio en el departamento por la política tradicional. Por eso, señaló que el éxito de Hernández no depende tanto de sí mismo sino contra quien se enfrente. “Depende si enfrenta a un candidato de opinión, le será difícil. Pienso que a Rodolfo le será fácil si es alguien de maquinarias”, expresó Sanmiguel, que aceptó un cierto desgaste sobre la imagen de Rodolfo Hernández, pero que no impide seguir siendo el favorito para reemplazar a los Aguilar en la gobernación.

También se pronunciaron desde el Congreso algunos de los miembros que Hernández ayudó a elegir. La representante Tatiana Sánchez, que expresó todo respeto por el líder de la Liga, cuestionó la forma en la que se ha comportado el “ingeniero”, y que llevó a que los marginara del naciente partido: “Creó unas barreras de exclusión que no comparto, pero respeto. Él me dijo que me defendiera como pudiera y eso es lo que estoy haciendo”. Sánchez señaló que no tenía elementos de juicio para hablar de cómo podría irle a Hernández en una nueva aventura electoral, esta vez departamental, debido a que no sabe si “las simpatías de los santandereanos se mantienen intactas”. Aunque hizo la salvedad de que, por el momento, la única prueba que tiene es un apoyo del 70% del departamento en la segunda vuelta presidencial.

En cambio, directamente en la Liga de Gobernantes Anticorrupción aceptan que hay un desgaste en la imagen de Rodolfo Hernández. Jorge Figueroa Clausen, veedor del partido, expresó que es una realidad que no se puede desconocer. Aunque este lo achacó fue a la falta de contacto con los posibles seguidores del “ingeniero” y no a las salidas en falso. “Nadie puede dejar de desconocer que ha habido una desconexión del ingeniero con sus inicios, sus programas de las redes sociales, y ese espacio lo ha llenado la crítica y los enemigos políticos”, comentó Figueroa, que señaló que esto se va a revertir con la estrategia que asumirán en los próximos días: “Una vez él se encarrile en su programa, hace una reconexión porque la gente sigue expectante y esperando que el tema de la corrupción se le ponga coto”.

Figueroa Clausen dio detalles de lo que serán los próximos meses del posible candidato a la gobernación de Santander. El objetivo sería organizar el partido e iniciar unas giras en el país “para hacer conferencias con el sector estudiantil y los empresarios”. Por otro lado, aunque renunció al Congreso, Hernández, según el veedor, va a impulsar desde afuera el único proyecto que radicó y que denominó como ley anticorrupción. “Va a tomar como caballito la defensa del proyecto que radicó, y así evitar que sigan robando 50 billones”, señaló Figueroa, que añadió que la intención también pasa porque el “ingeniero” tome un rol más protagónico para lanzar candidaturas en los departamentos en los que ganaron en las presidenciales. Estos serían ajenos a la política y preferiblemente empresarios que “tengan un compromiso serio con los postulados de la lucha anticorrupción”.