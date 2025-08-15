Alfredo Saade sale de Palacio y será embajador en Brasil: su hoja de vida fue publicada

Alfredo Saade asumió como jefe de despacho desde junio. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Alfredo Saade saldrá de Presidencia después de dos meses como jefe del despacho presidencial. La hoja de vida del criticado pastor ya está en la página de aspirantes del Dapre para aterrizar en el cargo de embajador de Colombia en Brasil.

A través de su cuenta de X, se refirió al posible nombramiento y aseguró que habría sido el mismo presidente Gustavo Petro el que le “ha pedido” que asuma el puesto. Incluso, afirmó que tiene “instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América”.

“Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza”, apuntó.

El presidente @petrogustavo me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América.

Desde su llegada a Palacio, Saade ha asumido funciones como el encargado de llevar a buen término el nuevo esquema de pasaportes, con un convenio firmado con Portugal que se conoció en las últimas semanas y que llevó, incluso, a la salida de Laura Sarabia como canciller. Además, ha sido criticado por plantear en reiteradas ocasiones la reelección del mandatario e impulsar una constituyente.

Ahora, llega a reemplazar a Guillermo Rivera en ese puesto, quien, como su sucesor, tenía cercanía con el proyecto político del “Gobierno del cambio” y se suma a la lista de nombramientos sin carrera diplomática. Esta semana también se conoció la de Jorge Zorro, exviceministro de Cultura, como nuevo embajador de Colombia en Rusia.

