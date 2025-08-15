“La certificación va por buen camino”: Benedetti tras reunión con senadores de EE. UU.

Los senadores Rubén Gallego y Bernie Moreno, así como el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, estuvieron en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y una delegación de Estados Unidos ocurrió este viernes en la Casa de Nariño. En el encuentro estuvieron presentes los senadores Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano), así como el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La cita se llevó a cabo en medio de la expectativa por la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y las tensiones en la relación bilateral por las diferencias entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Precisamente por eso, varios ministros estuvieron presentes para mostrar sus avances y discutir temas claves para sus carteras.

Sugerimos: “Facilité su ingreso cuando no existía imputación”: exembajador sobre Carlos Ramón González

📸Presidente @petrogustavo reunido en la @Casa_Narino con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara; los senadores de los Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego, entre otros delegados. 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/uL8HTbMmz6 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 15, 2025

Entre ellos, los ministros Pedro Sánchez (Defensa), Armando Benedetti (Interior), Diana Morales (Comercio) y Rosa Villavicencio (encargada en Cancillería), así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Al final del encuentro, solo el mininterior se pronunció y aseguró que fue un diálogo “constructivo”. Se trataron temas de migración, comercio, elecciones e inteligencia para combatir el narcotráfico, parte en la que se habló también de Venezuela. En lo relacionado con los aranceles, Benedetti aseguró que los senadores reconocen a Colombia como “un socio comercial importante”.

Le puede interesar: Petro se reunió con congresistas de los Estados Unidos en medio de roces con Trump

“Lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante y queda el libro abierto a partir de ahora para beneficio de Colombia”, aseguró.

#ReuniónBilateral🇺🇸🇨🇴 | “Fue una reunión demasiado bacana, espléndida, inteligente, amena, fue de verdad constructiva”, explicó el ministro del Interior, @AABenedetti, al término de su reunión con los senadores de los Estados Unidos, @berniemoreno y @RubenGallego, al igual que… pic.twitter.com/pPhjdCgGUT — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 15, 2025

En temas de seguridad, Benedetti explicó que se hizo una presentación de “cómo ha bajado la violencia” en el país e incluso se habló de cómo hacer unas elecciones “con todas las garantías” para el próximo año. En todo caso, aclaró que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no se tocó en la reunión.

Lea también: Petro puso en marcha una reconfiguración del Minigualdad, estas serían las razones

“Acuérdense que ellos son legislativos. El Ejecutivo es el que va a certificar o no certificar, pero ellos nos ayudarán a que ese tema salga bien y yo creo que la certificación va por buen camino”, indicó el ministro sobre la posibilidad de la descertificación para Colombia en la lucha contra las drogas.

Después de este encuentro, todavía se está a la expectativa de cómo seguirá la relación entre ambos países. De acuerdo con Benedetti, esperan que en la última etapa de este Gobierno las cosas puedan seguir un camino “constructivo y beneficioso para Colombia”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.