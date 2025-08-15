No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“La certificación va por buen camino”: Benedetti tras reunión con senadores de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete se reunieron con los congresistas Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano), así como con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en la Casa de Nariño.

Redacción Política
15 de agosto de 2025 - 08:52 p. m.
Los senadores Rubén Gallego y Bernie Moreno, así como el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, estuvieron en la Casa de Nariño.
Los senadores Rubén Gallego y Bernie Moreno, así como el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, estuvieron en la Casa de Nariño.
Foto: Presidencia
Una reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y una delegación de Estados Unidos ocurrió este viernes en la Casa de Nariño. En el encuentro estuvieron presentes los senadores Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano), así como el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La cita se llevó a cabo en medio de la expectativa por la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y las tensiones en la relación bilateral por las diferencias entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Precisamente por eso, varios ministros estuvieron presentes para mostrar sus avances y discutir temas claves para sus carteras.

Entre ellos, los ministros Pedro Sánchez (Defensa), Armando Benedetti (Interior), Diana Morales (Comercio) y Rosa Villavicencio (encargada en Cancillería), así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Al final del encuentro, solo el mininterior se pronunció y aseguró que fue un diálogo “constructivo”. Se trataron temas de migración, comercio, elecciones e inteligencia para combatir el narcotráfico, parte en la que se habló también de Venezuela. En lo relacionado con los aranceles, Benedetti aseguró que los senadores reconocen a Colombia como “un socio comercial importante”.

“Lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante y queda el libro abierto a partir de ahora para beneficio de Colombia”, aseguró.

En temas de seguridad, Benedetti explicó que se hizo una presentación de “cómo ha bajado la violencia” en el país e incluso se habló de cómo hacer unas elecciones “con todas las garantías” para el próximo año. En todo caso, aclaró que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no se tocó en la reunión.

“Acuérdense que ellos son legislativos. El Ejecutivo es el que va a certificar o no certificar, pero ellos nos ayudarán a que ese tema salga bien y yo creo que la certificación va por buen camino”, indicó el ministro sobre la posibilidad de la descertificación para Colombia en la lucha contra las drogas.

Después de este encuentro, todavía se está a la expectativa de cómo seguirá la relación entre ambos países. De acuerdo con Benedetti, esperan que en la última etapa de este Gobierno las cosas puedan seguir un camino “constructivo y beneficioso para Colombia”.

Por Redacción Política

