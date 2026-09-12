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“La paz nos necesita”: Santos llamó a la defensa del acuerdo y de su implementación

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que “hoy la paz nos necesita a todos y a todas”. Pidió defender el acuerdo con las Farc.

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Redacción Política
12 de septiembre de 2026 – 04:15 p. m.
AME3131. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/07/2026.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habla durante la charla ‘Una segunda oportunidad sobre la tierra‘ este domingo, en el marco del Festival Gabo de Periodismo en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
El expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa del Acuerdo de Paz con las Farc y pidió que que se cumpla con su implementación. EFE / Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a defender el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el cual estuvo enfocado en lo que calificó como una necesidad para el país que su implementación continúe.

Santos, quien durante sus dos periodos presidenciales impulsó ese proceso que le valió el Nobel de Paz, aseguró que Colombia tiene beneficios producto de lo pactado en La Habana que se deben promover.

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“Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, precisó el exmandatario durante una charla en la Universidad Javeriana, en Bogotá, motivada por los 10 años que se cumplen en este 2026 de ese acuerdo.

Durante esa conversación, Santos recordó que conoció a Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko mientras estuvo en la criminalidad, en Cuba. 

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Afirmó que una de sus primeras conversaciones giró en cómo durante 35 años intentaron matarse, pero que desde ese momento —cuando comenzaron los diálogos de paz— habían decidido recorrer otra ruta.

“Acordamos hacer la paz, terminar la guerra, es como si usted y yo nos montamos en una canoa y cada uno rema por un lado y remamos juntos hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz”, aseguró Santos que le dijo a Londoño.

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El Acuerdo de Paz se suscribió en 2016 en La Habana y se formalizó el 26 de septiembre de ese año en un acto público en Cartagena. El 2 de octubre siguiente se votó un plebiscito en el que perdió el sí y obligó a una renegociación que terminó en otra firma en el Teatro de Colón, en Bogotá, el 24 de noviembre. En este 2026 se cumplen diez años de esas fechas claves.

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 2 minutos
    Santos por ganarse el nobel, que era su ppal interés, le ofreció el oro y el moro a las farcs, ofrecimientos difíciles de cumplir, él lo sabía como también sabía que él no era quien los iba a implementar, les djó el chicharron a los gobiernos subsiguientes. Le mintió a la comunidad internacional recibiendo el nobel, al decir: ‘ EL SOL DE LA PAZ BRILLA POR FIN EN EL CIELO DE COLOMBIA » ahora nos viene a decir que » la paz nos necesita » Despues de 10 años.
  • Juan(90221)Hace 4 minutos
    RIDICULO
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