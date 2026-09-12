Agenda de embajadora de Colombia arrancó con cita en el Departamento de Guerra de EE. UU.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, inició su agenda diplomática en ese país con el primer acercamiento con el Departamento de Guerra. La emisaria colombiana se reunió con funcionarios de ese despacho, uno de los más importantes en la estrategia de seguridad que trazó la administración de Donald Trump y que también atraviesa los lineamientos que la Casa de Nariño ha establecido en esa materia.

Luego de llegar a ejercer sus funciones formalmente esta semana, la embajadora Araújo inició su encuentros de alto nivel con el subsecretario de Departamento de Guerra, Joseph Humire, con quien estableció cuál será la hoja de ruta que tendrán en común las administraciones de Abelardo de la Espriella y Donald Trump en un componente que es prioritario para los dos jefes de Estado. De hecho, allí se estableció cuáles serán esos lineamientos en la lucha contra las drogas y la política de paz que ya ha dado un giro de 180° en suelo colombiano.

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El encuentro fue definido por la embajada colombiana como un espacio en el que se discutió «la agenda de seguridad de Colombia y Estados Unidos y las oportunidades para profundizar la cooperación en prioridades bilaterales». Asimismo, la representación en Washington informó que a esa cita también acudió el viceministro de Defensa, Ruddy Arias, con quien se siguieron trazando lineamientos para esas estrategias.

En esta misma jornada Araújo tuvo una cita en el Atlantic Council con líderes del sector público y privado «sobre el camino a seguir para Colombia y Estados Unidos». Según se definió en el encuentro, «la discusión se centró en las prioridades que dan forma a este nuevo capítulo en la relación bilateral: apoyar la recuperación económica de Colombia, avanzar en el comercio y la inversión, y fortalecer la asociación de seguridad que ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la relación bilateral».

🇨🇴🇺🇸 Ambassador María Consuelo Araújo met with U.S. Deputy Assistant Secretary of War for the Americas, @jmhumire, to discuss the Colombia–U.S. security agenda and opportunities to deepen cooperation on key bilateral priorities.



The meeting took place as Colombia’s Vice… pic.twitter.com/0x3ByX7qLw — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 11, 2026

Estos primeros encuentros de la embajadora se desarrollaron horas después de la entrega de credenciales que le acreditan para ejercer la vocería del gobierno De la Espriella ante el gobierno estadounidense. En efecto, su agenda ya se había trazada para el inicio de este mes, pero se postergó por la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla. Esa cita del pasado 8 de septiembre comprendió un extenso diálogo con el jefe de Estado colombiano, el canciller Omar Bula Escobar, en la que ya se firmaron los primeros acuerdos de entendimiento entre los dos países.

El paso de Rubio por Colombia significó el primer contacto directo entre la administración de Trump y De la Espriella tras el cumplimiento de su primer mes en el cargo. De hecho, fueron Araújo y Bula quienes recibieron a Rubio y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, durante su descenso del avión para el inicio de su agenda en Barranquilla. Se espera que Araújo de continuidad a su agenda en encuentros de alto nivel, teniendo como prioridad la reducción de aranceles, algo que debe trabajar de la mano con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

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