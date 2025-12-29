Se cancelaron 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por “falsa identidad”: Registraduría

La Registraduría canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría informó que en este año se cancelaron 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por “falsa identidad” y 287 registros civiles de nacimiento fueron invalidados tras detectar “irregularidades”. El registrador Hernán Penagos prendió las alertas por posibles delitos que se estarían cometiendo con este tipo de documentos.

De acuerdo con la organización electoral, la mayoría de las cédulas de ciudadanía canceladas provenían de personas de nacionalidad dominicana. Aparentemente, habría sido con el objetivo de “tramitar pasaportes, salir del país o cometer posibles delitos”.

Sugerimos: Gobierno Petro alista alocución para anunciar el aumento del salario mínimo para 2026

Penagos señaló que también estarían cometiendo violaciones a la ley quienes se presentan como testigos y declarantes en la inscripción de los registros civiles, que son el documento necesario para tramitar la cédula de ciudadanía. Tanto la Registraduría como Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación indagan las infracciones que se estarían cometiendo.

“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, aseguró el registrador.

Le puede interesar: “Les pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91”: cardenal Rueda

Sumado a eso, fueron detectados 86 casos de intento de suplantación de identidad. La Registraduría señaló que esto se pudo evitar por controles “de biometría dactilar y facial”. En todo caso, la Fiscalía adelanta investigaciones sobre la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes.

Este tipo de equipos de reconocimiento facial serán usados en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, según han anunciado tanto la organización como el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque no hay una cifra exacta de los equipos que estarán en todo el país, estos estarán distribuidos en el 50 % de las mesas habilitadas, que son cerca de 60.000.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.