“Separarse de Netanyahu es necesario”: Petro a Trump desde funeral de Jesse Jackson

Presidente Gustavo Petro junto a la directora del Dapre, Nhora Mondragón, en funeral de Jesse Jackson en EE.UU. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes el presidente Gustavo Petro asistió al funeral del reverendo Jesse Jackson, una figura sumamente importante por su trabajo en los derechos civiles, junto a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón. Tras la intervención de los exmandatarios Obama, Bill Clinton y Joe Biden, el presidente del Colombia tuvo tres minutos para intervenir en la ceremonia.

Al inicio de su discurso, Petro se refirió a la prensa colombiana, asegurando que “la mayor parte de la prensa colombiana no me quiere, ellos son pertenencia de personas muy ricas”. Este comentario en línea con las críticas del día de ayer que se le hicieron al presidente, tras conocerse que participó levemente en la película “Padilla: Black angel of freedom”, que cuenta la vida del almirante José Prudencio Padilla.

El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) y el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama en el funeral de Jesse Jackson en Chicago. pic.twitter.com/LPKWXlTBJE — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) March 6, 2026

Posteriormente el jefe de Estado aseguró que la “lucha por la libertad tiene una base que se llama diversidad humana, no se puede ser libre sin la diversidad humana. El fundamento de nuestras repúblicas es la diversidad. Es decir que no podemos pensar en la humanidad como una única manera”.

Lea: Registraduría prende alarmas por páginas web falsas para las elecciones: esto debe saber

Además, agregó que la era de Hitler se extendió “a todo el planeta y a toda la humanidad, por eso quise venir aquí ante Jesse a pedir ayuda” e hizo un llamado a la unión en medio de los recientes ataques que se han propiciado en contra de Irán. “Hoy es el momento de que el presidente de Estados Unidos pueda separarse de quien lo lleva a el y a la humanidad a un abismo. Separarse de Netanyahu es necesario. Separarse de los misiles y hablar de pacto por la vida y por la paz”, precisó.

Le recomendamos: Los presidenciables se movilizan para tener apoyos de gremios y estructuras en las regiones

Jackson, murió el 17 de febrero y fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de seis décadas. Fue un defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y, en la década de 1990, fue enviado especial presidencial de Bill Clinton para África. También participó en misiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia. Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago a favor de la justicia social y el activismo político, en 1996.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.