“Separarse de Netanyahu es necesario”: Petro a Trump desde funeral de Jesse Jackson

El presidente Petro asistió este viernes al funeral Jesse Jackson, uno de los pilares de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Al momento de su intervención se refirió a la guerra en el mundo y lanzó mensaje a Trump.

Redacción Política
06 de marzo de 2026 - 11:28 p. m.
Presidente Gustavo Petro junto a la directora del Dapre, Nhora Mondragón, en funeral de Jesse Jackson en EE.UU.
Presidente Gustavo Petro junto a la directora del Dapre, Nhora Mondragón, en funeral de Jesse Jackson en EE.UU.
Foto: Presidencia
Este viernes el presidente Gustavo Petro asistió al funeral del reverendo Jesse Jackson, una figura sumamente importante por su trabajo en los derechos civiles, junto a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón. Tras la intervención de los exmandatarios Obama, Bill Clinton y Joe Biden, el presidente del Colombia tuvo tres minutos para intervenir en la ceremonia.

Al inicio de su discurso, Petro se refirió a la prensa colombiana, asegurando que “la mayor parte de la prensa colombiana no me quiere, ellos son pertenencia de personas muy ricas”. Este comentario en línea con las críticas del día de ayer que se le hicieron al presidente, tras conocerse que participó levemente en la película “Padilla: Black angel of freedom”, que cuenta la vida del almirante José Prudencio Padilla.

Posteriormente el jefe de Estado aseguró que la “lucha por la libertad tiene una base que se llama diversidad humana, no se puede ser libre sin la diversidad humana. El fundamento de nuestras repúblicas es la diversidad. Es decir que no podemos pensar en la humanidad como una única manera”.

Además, agregó que la era de Hitler se extendió “a todo el planeta y a toda la humanidad, por eso quise venir aquí ante Jesse a pedir ayuda” e hizo un llamado a la unión en medio de los recientes ataques que se han propiciado en contra de Irán. “Hoy es el momento de que el presidente de Estados Unidos pueda separarse de quien lo lleva a el y a la humanidad a un abismo. Separarse de Netanyahu es necesario. Separarse de los misiles y hablar de pacto por la vida y por la paz”, precisó.

Jackson, murió el 17 de febrero y fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de seis décadas. Fue un defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y, en la década de 1990, fue enviado especial presidencial de Bill Clinton para África. También participó en misiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia. Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago a favor de la justicia social y el activismo político, en 1996.

Por Redacción Política

Diana cp(85842)Hace 20 minutos
Otra vez Petro el antisemita trabado o empericado haciéndonos quedar mal
Edgard Lopez(56726)Hace 32 minutos
le dieron 3 minutos, cuando se extendió lo mandaron a callar y le desconectaron el micrófono!!!!! Los Ex presidentes no quisieron saber de el después de lo que dijo. Mr Trump y Mr Rubio darán su opinión al respecto en corto plazo.....; Creo que no le ayudara en nada a este tipo....... Que desastre, es un pelotudo!!!!
Edgard Lopez(56726)Hace 42 minutos
Hahahahahah aqui acaba de salir en las noticias que un Sr que nadie reconocía pero que dicen que fue el que le pidió a las Fuerzas militares de USA desconocer a Trump, se parapeto en en el atrio a dar un discurso en español que nadie entendía, que lo llamaron varias veces para que terminara, pero seguía en su diatriba de wevonadas hasta que la gente se levanto a aplaudirlo para que se callara y ahi le apagaron el micrófono. Cuando este estupido se dará cuenta de donde estorba!!!!!!!!!!!
Edgard Lopez(56726)Hace 48 minutos
me alegra oir esto!!! el gran wevon esta cabando cada vez mas grande el hueco que lo pondrán en 153 dias. Si cree que alguno de estos amigos se acordaran de el en 153 dias, me cago de la risa!!!!!!
