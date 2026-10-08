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Gobierno, Registraduría y Fiscalía buscan atacar el tráfico de migrantes: cumbre en Palacio

Hay casos de las mismas personas que figuran como padres en 50 registros civiles. El combate es contra bandas de tráfico de migrantes.

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Redacción Política
El registrador Hernán Penagos junto al embajador designado Carlos Mejía, el ministro Iván Cancino y la fiscal Luz Adriana Camargo. Se reunieron en Palacio.
El registrador Hernán Penagos junto al embajador designado Carlos Mejía, el ministro Iván Cancino y la fiscal Luz Adriana Camargo. Se reunieron en Palacio.
Foto: Presidencia

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Con el fin de establecer medidas que permitan combatir con más fuerza el tráfico de personas y se frenen procesos oficiales que facilitan, en algunos casos, ilegalidades en torno a migrantes, se registró en las últimas horas una reunión de alto nivel entre delegados de varias entidades.

La cita se dio en la Casa de Nariño y la lideró el presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro, además, contó con la presencia del registrador Nacional, Hernán Penagos, y de la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

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Uno de los propósitos fue establecer mecanismos legales —e incluso jurídicos y de seguridad— para frenar el uso de Colombia y parte de sus instituciones para obtener documentación irregular que termina facilitando el tráfico de migrantes.

Parte de la problemática que se puso sobre la mesa es que se han detectado casos en los que las mismas personas terminan apareciendo en la inscripción de registros civiles de nacimiento. La alerta es sobre más de 2.000 nombres.

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También se documentaron casos en los que las mismas personas figuran en por lo menos 50 veces como padres de familia en igual número de registros civiles. En esta cita también estuvieron los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, con quienes se esbozaron algunas medidas que permitan frenar este tipo de irregularidades e incluso se habló de los puntos del país donde más se presentan estas situaciones.

Las fronteras tienen especial atención y eso en parte explica por qué el cuerpo diplomático puede ser determinante. Incluso, a la reunión en la Casa de Nariño también acudieron el canciller Omar Bula y el designado embajador de Colombia en España, Carlos Felipe Mejía, cuyo beneplácito se viene enredando. Tal y como lo contó este diario, en Madrid hay molestias con los señalamientos del excongresista contra el presidente de ese país, Pedro Sánchez.

"La cooperación internacional y la coordinación entre instituciones son fundamentales para enfrentar estas redes criminales y proteger a los migrantes", dijo Mejía, quien confirmó que fue invitado a esta reunión por el presidente De la Espriella en su calidad de diplomático designado.

Y confirmó que se trató "de una reunión de alto nivel para combatir las redes transnacionales de falsificación de documentos y suplantación de identidad asociadas al tráfico de migrantes".

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De acuerdo con cifras oficiales, desde el 2024 se han anulado o invalidado 765 registros civiles de nacimiento y se han cancelado cerca de 1.830 cédulas que fueron obtenidas irregularmente por ciudadanos extranjeros.

Lo que se sabe es que habrá anuncios en torno a cómo fortalecer los controles para evitar estas irregularidades y que se movilizarán operaciones en terreno que permitan frenar a las bandas que explotan el tráfico de migrantes.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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