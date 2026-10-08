Gobierno, Registraduría y Fiscalía buscan atacar el tráfico de migrantes: cumbre en Palacio

La cita se dio en la Casa de Nariño y la lideró el presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro, además, contó con la presencia del registrador Nacional, Hernán Penagos, y de la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

Con el fin de establecer medidas que permitan combatir con más fuerza el tráfico de personas y se frenen procesos oficiales que facilitan, en algunos casos, ilegalidades en torno a migrantes, se registró en las últimas horas una reunión de alto nivel entre delegados de varias entidades.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Mas información: De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?

Uno de los propósitos fue establecer mecanismos legales —e incluso jurídicos y de seguridad— para frenar el uso de Colombia y parte de sus instituciones para obtener documentación irregular que termina facilitando el tráfico de migrantes.

Parte de la problemática que se puso sobre la mesa es que se han detectado casos en los que las mismas personas terminan apareciendo en la inscripción de registros civiles de nacimiento. La alerta es sobre más de 2.000 nombres.

Le puede interesar

Es de su interés: En solo cuatro expedientes limítrofes engavetados en el Congreso se disputan 7.000 hectáreas

También se documentaron casos en los que las mismas personas figuran en por lo menos 50 veces como padres de familia en igual número de registros civiles. En esta cita también estuvieron los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, con quienes se esbozaron algunas medidas que permitan frenar este tipo de irregularidades e incluso se habló de los puntos del país donde más se presentan estas situaciones.

Las fronteras tienen especial atención y eso en parte explica por qué el cuerpo diplomático puede ser determinante. Incluso, a la reunión en la Casa de Nariño también acudieron el canciller Omar Bula y el designado embajador de Colombia en España, Carlos Felipe Mejía, cuyo beneplácito se viene enredando. Tal y como lo contó este diario, en Madrid hay molestias con los señalamientos del excongresista contra el presidente de ese país, Pedro Sánchez.

Hoy, como embajador designado de Colombia en España, tuve el honor de participar en la Casa de Nariño, por invitación del señor presidente Abelardo De La Espriella, en una reunión de alto nivel para combatir las redes transnacionales de falsificación de documentos y suplantación… pic.twitter.com/Lmy7Ql4i1i — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) October 8, 2026

"La cooperación internacional y la coordinación entre instituciones son fundamentales para enfrentar estas redes criminales y proteger a los migrantes", dijo Mejía, quien confirmó que fue invitado a esta reunión por el presidente De la Espriella en su calidad de diplomático designado.

Y confirmó que se trató "de una reunión de alto nivel para combatir las redes transnacionales de falsificación de documentos y suplantación de identidad asociadas al tráfico de migrantes".

Otras noticias: ¿Qué pasa con el beneplácito de Carlos Felipe Mejía en el gobierno de España? Esto se sabe

De acuerdo con cifras oficiales, desde el 2024 se han anulado o invalidado 765 registros civiles de nacimiento y se han cancelado cerca de 1.830 cédulas que fueron obtenidas irregularmente por ciudadanos extranjeros.

Lo que se sabe es que habrá anuncios en torno a cómo fortalecer los controles para evitar estas irregularidades y que se movilizarán operaciones en terreno que permitan frenar a las bandas que explotan el tráfico de migrantes.

📲📰 La Registraduría Nacional ha anulado o invalidado 765 registros civiles de nacimiento, tras detectar irregularidades en su inscripción.



Desde 2024, la entidad ha cancelado cerca de 1.830 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad.



Comunicado oficial ➡️… pic.twitter.com/0nH6bjwZQj — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 8, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.