Gobierno abrió canal de diálogo con familiares de colombianos presos en Venezuela

La cita se registró en la Cancillería, donde familiares de los presos colombianos les expresaron a delegados diplomáticos las preocupaciones que tienen por la situación humanitaria de sus allegados y porque en algunos casos los procesos judiciales están completamente estancados.

Con el fin de abrir canales que permitan brindar atención a los presos colombianos recluidos en cárceles venezolanas, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella comenzó diálogos con las familias de estas personas.

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El viceministro Pedro Agustín Roa aseguró que la intención del Ejecutivo “era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno Nacional frente al dolor que están atravesando al tener familiares detenidos, a quienes, según la información recibida, no les han sido imputados cargos y no tienen actualmente un proceso, lo que podría constituir una vulneración de las normas internacionales en la materia”.

De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lidera el canciller Omar Bula, entre los temas abordados estuvieron las condiciones de reclusión, las necesidades de las familias y las expectativas frente a las acciones que adelanta el Estado colombiano para brindar protección y asistencia consular a sus ciudadanos en el exterior.

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Uno de los voceros de las familias de colombianos presos en Venezuela, Germán Vargas Navarrete, afirmó que esperan acciones concretas de la nueva administración para saber realmente cómo están sus allegados en cárceles venezolanas y que así mismo se realicen los trámites que permitan su repatriación.

“Hay una receptividad por parte del Gobierno Nacional, de los funcionarios nombrados por el señor presidente de la República, a quienes les agradezco que, por primera vez, estén escuchando el dolor de las familias de connacionales presos en Venezuela”, precisó Vargas Navarrete.

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El presidente De la Espriella designó como embajador en Venezuela al empresario antioqueño Jorge Jaller, con quien se vienen adelantando procesos para potenciar la participación de Colombia en diversos procesos que la mandataria Delcy Rodríguez ha abierto desde la extracción y captura del dictador Nicolás Maduro. La expectativa es cómo se atenderán las peticiones humanitarias.

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