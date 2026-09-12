La izquierda del Pacto traza ruta para las regionales de 2027: hubo cita en Santa Marta

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El Pacto Histórico realizó este sábado uno de sus encuentros regionales de cara a la consolidación de este partido de izquierda y con el objetivo de trazar rutas para enfrentar las elecciones de 2027.
En la cita, que congregó a varios líderes de esta vertiente política, estuvo el senador Iván Cepeda, quien viene de perder las presidenciales en la segunda vuelta en la que se impuso el ahora jefe de Estado, Abelardo de la Espriella.
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Cepeda, desde la capital del Magdalena, confirmó que la unidad del Pacto es necesaria y que su consolidación les permitirá a estas fuerzas que ahora son oposición intentar recuperar el poder vía urnas.
El congresista aseguró que se busca “forjar un frente muy amplio y una convergencia de todas las fuerzas políticas y sociales que quieren oponerse al gobierno”.
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El expresidente Gustavo Petro estará al frente de esta corriente, según lo confirmaron él mismo y otros actores de izquierda. Y aunque no estuvo en la cita de este sábado, pues está en Bélgica, sí ha mandado mensajes de lo que quiere que sea el Pacto Histórico.
En la reunión de Santa Marta también estuvieron el representante Gabriel Becerra y la senadora Patricia Caicedo.
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“Desde los territorios construimos poder popular para volver a gobernar y transformar Colombia”, precisó Becerra.
“Somos la fuerza política más importante del país y tenemos el reto de convertir esa fuerza en organización, participación y trabajo permanente con la gente”, añadió Caicedo.
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Dentro de la izquierda aún persisten divisiones internas por la forma en que se consolida el Pacto Histórico de cara a un congreso nacional que se debe realizar en cuestión de semanas. La senadora Carolina Corcho ha sido enfática en que esos procesos aún no son lo suficientemente democráticos.
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