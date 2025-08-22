Petro se reunió con ministra de Venezuela en medio de ruidos por la zona binacional

Este viernes ocurrió una reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta sectorial de la República Bolivariana de Venezuela, Gabriela Jiménez. Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro se reunió este viernes con la ministra de Ciencia y Tecnología venezolana, Gabriela Jiménez. Esta ocurrió en medio de los ruidos que ha generado la firma del memorando de entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro para una zona binacional entre ambos países.

Los ministros Armando Benedetti (Interior), Rosa Villavicencio (canciller en encargo) y Marcela Morales (Comercio) estuvieron presentes en el diálogo, así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el jefe de despacho, Raúl Molina.

Sugerimos: Izquierda de Petro busca cerrar divisiones internas con un “pacto de no agresión”

El “Gobierno del cambio” ha defendido el mantenimiento de las relaciones entre ambos países, incluso antes las críticas por la cuestionada victoria de Maduro en las pasadas elecciones. Incluso, esta semana Benedetti y Villavicencio tuvieron que aclarar ante la Comisión de Ordenamiento Territorial en la Cámara de Representantes que ese memorando de entendimiento no es vinculante, sino meramente la “expresión de una intención” de generar acuerdos entre los dos países.

“Lo que se pretende en este memorando firmado es propender por avanzar en el desarrollo económico, social, turístico de las dos naciones a través de esta zona que se ha creado. El artículo 10° es muy claro al decir que se ha concertado sobre la base de la igualdad, beneficio mutuo y el cumplimiento de las respectivas legislaciones nacionales, así como de sus compromisos y obligaciones internacionales", señaló la canciller (e) en su intervención.

Le puede interesar: Senado está listo para elegir magistrado: ya hay fecha y los partidos hacen sus movidas

En todo caso, las críticas de la oposición también llegan por el hecho de que Estados Unidos ofrece por el líder del régimen venezolano una recompensa de US$50 millones y, en medio de ese señalamiento que pone a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, el mismo Petro ha señalado que ese grupo criminal no maneja el tráfico de cocaína por Venezuela.

"Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá, se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los EE. UU. y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información”, dijo el presidente en su cuenta de X.

Lea también: Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo y será precandidato presidencial

En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA, la Canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, @yvangil, para fortalecer la cooperación en temas… pic.twitter.com/TjHPDgPL0q — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 22, 2025

El encuentro se dio en el marco de la cumbre de presidentes amazónicos, al que asistieron el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el boliviano, Luis Arce.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.