Carolina Soto, Carolina Cruz y más famosos presumen sus decoraciones navideñas

Para muchos colombianos, la Navidad es su época favorita para compartir en familia, pero sobre todo para sacar a flote sus dotes creativas y lucirse con la mejor decoración navideña. Muchos famosos no se quedan atrás, y muestran que incluso antes de diciembre ya tienen todo listo para recibir el último mes del año como se debe.

La empresaria y socialité Kylie Jenner fue una de las primeras que, en noviembre, mostró el gigantesco árbol de Navidad que ubicó en el centro de su mansión. La estadounidense de 25 años, sorprendió con un video mostrando la decoración, desde cero, de un árbol de dos pisos que llegaba hasta el techo de su casa. Con ayuda de sus sobrinos e hijas, Jenner acomodó sus arreglos de navidad.

Así lucen las casas de los famosos en Navidad

La cantante de música popular Paola Jara también llamó la atención a finales del mes pasado mostrando una decoración totalmente blanca y con osos de peluche. La esposa de Jessi Uribe cumplió con la tradición, y mientras terminaba de decorar la residencia, preparó en familia buñuelos y natilla.

Luisa Fernanda W también se decidió por el mismo color y mostró algunos espacios de su casa de Bogotá. El árbol, sus centros de mesa y algunos muñecos de Papá Noel de gran tamaño, coincidían en la tonalidad. En las escaleras que llevan al segundo piso de la casa que comparte con Pipe Bueno, se ve una guirnalda llena de luces y flores blancas.

Las presentadoras de Día a Día no se han quedado atrás, y dos de ellas ya están listas para recibir la Navidad en sus hogares y en compañía de sus familias. Este es el caso de Carolina Cruz y Carolina Soto. Las vallecaucanas compartieron en redes sociales, la transformación de sus hogares paso a paso “Díganme si la felicidad de vestir la casa de Navidad junto a los hijos no es magia pura”, escribió la ex de Lincoln Palomeque en un post donde se ve que además de elegir un árbol muy colorido, prefirió peluches de personajes como Buzz Lightyear y Mickey Mouse con atuendos.

Por su parte, Carolina Soto también optó por un árbol de muchos colores y agregó una curiosa ‘garrita’ de ´El Grinch´. El otro presentador del matutino de Caracol, Carlos Calero, también presumió su decoración navideña junto a su esposa Paulina Ceballos. Luego de posar junto a sus dos hijos, Sofía y Carlos, vestidos con pijamas navideñas; ambos publicaron en sus redes sociales un video exhibiendo su árbol que lleva fotografías de cada uno, cojines rojos de la temática, botas navideñas ubicadas encima de la chimenea y unos muñequitos de nieve que ‘sentaron’ en sus muebles.