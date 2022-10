J Balvin será invitado al Mundial de Catar 2022 y se suma a Camilo y Shakira

Los cantantes colombianos siguen dejando en alto el nombre del país alrededor del mundo. Camilo , Shakira y J Balvin son un ejemplo de ello, y por eso engalanarán el escenario del próximo Mundial de Fútbol, que en contados días iniciará en Catar. Camilo Echeverry fue el primero de la nómina de artistas nacionales en confirmar su aparición. El paisa de 28 años, esposo de Evaluna Montaner , fue escogido por la cadena internacional Telemundo para interpretar su canción oficial. Así entonces, la voz del colombiano sonará en sus transmisiones oficiales de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

“Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos. Estoy muy emocionado, porque es la primera vez que hago esto en mi vida”, dijo para el programa En casa con Telemundo al anunciar que adaptará su canción Aeropuerto a un estilo más deportivo.

J Balvin también se presentará en el Mundial de Fútbol Catar 2022

Aunque la FIFA no ha confirmado la noticia, medios internacionales aseguran que Shakira se uniría a Dua Lipa y la banda surcoreana BTS para la ceremonia de inauguración del evento el próximo domingo 20 de noviembre. Nada raro para sus fanáticos alrededor del mundo, pues por algo la ex de Piqué se ha ganado el nombre de ‘la reina de los mundiales’, pues cantó en el mundial de Alemania 2006, en Sudáfrica en el 2010 y en Brasil 2014.

El que ahora suena es J Balvin, pues la estrella urbana de 37 años será el encargado de una de las seis noches de espectáculos que se llevarán a cabo en el Doha Golf Club. El intérprete de Mi gente cantará el 24 de noviembre, en la misma tarima donde también fue confirmada la presentación de la agrupación Black Eyed Peas.