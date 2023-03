¿Juan Duque superó a Lina Tejeiro? Así presentó a su nueva novia

Desde el año pasado, Lina Tejeiro se mostró emocionada por darse una nueva oportunidad en el amor. La actriz conoció, a través de redes sociales, al paisa Juan Duque, y desde su primera cita se mostraron ilusionados delante de sus millones de seguidores. Su amor avanzó rápidamente y los dos famosos, a pesar de la distancia, encontraban soluciones para verse cada que podían.

Te puede interesar: Video: Lina Tejeiro confiesa que sus relaciones no duran por su culpa

Luego de algunos meses de anunciar que eran oficialmente novios, después del cumpleaños número 31 de la llanera, los internautas detectaron que ni Juan ni Lina publicaban fotos juntos. Desde entonces iniciaron los rumores de una posible crisis en su amor, hasta que a finales del año el cantante confirmó su separación tras no más de tres meses juntos.

Lina Tejeiro y Juan Duque publicaron mensajes en redes sociales que hicieron reaccionar a sus seguidores, ¿Qué decían? Foto: Instagram

¿Juan Duque tiene nueva novia?

En una interacción con sus 737 mil seguidores en Instagram, Juan Duque confirmó que se encuentra actualmente en una relación, específicamente respondió que estaba “tragado”. “¿Por qué escondes a tu nueva pareja?”, le preguntaron en la misma dinámica. “Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, saqué la canción María, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque sería como exponer a una o dos personas a que hablen bien o a que hablen mal, y empiecen a opinar de que ‘por qué le pidió el cuadre de esa manera’, que ‘ese regalo de cumpleaños tan chichipato’. No hay necesidad, nos disfrutamos los dos y ya, así es mejor”,, confesó.

Más sobre Lina Tejeiro: Lina Tejeiro: Carlos Torres, Sebastián Vega y más famosos que la conquistaron La actriz Lina Tejeiro se relacionó románticamente con varias estrellas. Conoce a los famosos que le robaron el corazón a la pareja de Juan Duque. Leer aquí Lina Tejeiro: Carlos Torres, Sebastián Vega y más famosos que la conquistaron Video: Lina Tejeiro compartió cómo se baña tras su cirugía de biopolímeros La actriz Lina Tejeiro no oculta su día a día con la nueva cirugía a la que se sometió, a inicios de año, para extracción de biopolímeros. Vea más Video: Lina Tejeiro compartió cómo se baña tras su cirugía de biopolímeros

Hasta el momento, el intérprete de + Chimbita y X Ti Lo Digo no ha revelado la identidad de su novia, pero ha publicado varias fotos románticas de sus momentos juntos, por ejemplo, abrazándose o cogidos de la mano. Con eso, varios de sus seguidores nombraron a Tejeiro, su exnovia y con quien no tendría ningún contacto actualmente.

Vea también: “No soy una mujer divorciada”: Adriana Romero tras separación de Rodrigo Candamil