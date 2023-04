Sara Uribe recordó al padre de su hijo, Fredy Guarín ¿Qué dijo?

Hace poco, Sara Uribe, recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, revivió imágenes de la época en que sostuvo una relación con Fredy Guarín y le dieron la bienvenida a su hijo Jacobo. La paisa de 32 años usó su red social Instagram para publicar el video donde documentó el momento en que recordó, con su pequeño, al futbolista.

Te puede interesar: Shakira se pronunció tras su llegada a Miami y pide respeto por sus hijos

En el 2018, Sara Uribe y Fredy Guarín comenzaron una relación que fue objeto de críticas. La presentadora y el futbolista se fueron a vivir a China por compromisos laborales del deportista, y en enero del 2019 le dieron la bienvenida a su hijo Jacobo. Vivieron un tiempo en Brasil, sin embargo, en el 2020 anunciaron su separación.

La modelo y presentadora Sara Uribe, reveló que, aparentemente, su viaje a China con Freddy Guarín fue un error Foto: Instagram - Instagram

Sara Uribe le mostró a su hijo videos de Fredy Guarín

“El día en el que mi niño me dijo: ‘Quiero ser futbolista’”, escribió Sara en su más reciente publicación de Instagram, donde subió un video en el que graba a su hijo viendo imágenes de cuando Fredy Guarín lo presentó ante miles de personas en un partido que jugó en un estadio de China. No es la primera vez que la presentadora habla públicamente de su ex, pero sí una de las primeras en que muestra cómo le habla a su hijo sobre su papá.

Más sobre Sara Uribe: “Estaba muriendo por dentro”: Sara Uribe dijo por qué se separó y se fue de Brasil Sara Uribe sostuvo una relación con Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo, con quien vivió en China y Brasil. Terminaron en el 2020. Leer “Estaba muriendo por dentro”: Sara Uribe dijo por qué se separó y se fue de Brasil Sara Uribe habló sobre Fredy Guarín: “No quiero regresar a la vida que tenía” Sara Uribe habló sobre su actual relación con Fredy Guarín, el padre de su hijo Jacobo, y sobre otros noviazgos. Leer aquí Sara Uribe habló sobre Fredy Guarín: “No quiero regresar a la vida que tenía”

“Cuando tu papá salía, te presentó al público. Mira, tú eras un bebé y te llevó a jugar a un estadio. Ese eres tú, hijo, mira el papá como te cogía. Tu vas a ser así de grande ¿no? Y tu lo mirabas y lo mirabas y eras demasiado feliz, un bebé y tu ni llorabas, muy lindo ¿no?”, dijo la presentadora que anunció que llevará a su hijo a clases de fútbol. “Es por tu decisión y tienes que tener mucha disciplina, tienes que ser muy juicioso”, respondió Sara ante la insistencia de su hijo quien, finalmente, lució su uniforme de la Selección Colombia.