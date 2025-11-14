Así fue el concierto de Marc Anthony en Bogotá: lloró en su show

Este jueves 13 de noviembre cerca de 20 mil personas se dieron cita en el Coliseo Medplus para bailar y cantar con el emblemático repertorio salsero de Marco Antonio Muñiz Rivera, más conocido como Marc Anthony.

La velada salsera se inició a las 9:00 p.m. con la presentación de Willy García. El exvocalista de Grupo Niche se encargó de encender la fiesta desde el primer minuto, llevando al público por un recorrido lleno de sentimiento y nostalgia. Con su potente voz, García interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera como “Escombros”, “La magia de tus besos” y “Y entonces”, entre otras. Además, compartió escenario con su hija Lala García; un momento que llenó de emoción a los asistentes.

A las 11:00 p.m. un video introductorio que hacía un rápido viaje por algunos de sus temas más exitosos como “Gozadera”, “Tu vida en la mía” y “Aguanilé”, anunciaba que el salsero estaba por saltar al escenario, y así fue, pocos minutos después, Marc se presentó frente a los miles de asistentes que lo aclamaban en la capital.

Acompañado por una numerosa banda en escena, con trompetas, trombones, pianos, timbales y congas, el artista estadounidense demostró por qué ha sido llamado “el rey de la Salsa”.

“Cuanta energía, bueno como siempre. Siempre han dado lo mejor de ustedes, muchas gracias. Un beso, un abrazo, los extraño. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta noche. Son bellos, se los digo de corazón. Esta noche vamos a cantar un poquito de todo, de lo viejo y de lo nuevo.” Fueron las palabras que dirigió el cantante a su público y con las que agradeció y dio inicio a más de una hora de concierto.

El artista se vio emotivo en varios momentos de la noche. Cuando cantó “Volando entre tus brazos” soltó algunas lágrimas en el inicio de la canción, y al finalizar el concierto con “Vivir mi vida” estuvo notablemente conmovido con la ovación del público. Tanto así que se arrodilló y besó el piso del Medplus.

La presentación de Marc Anthony duró aproximadamente una hora y media, y el público, en el que se mezclaban varias generaciones, disfrutó y bailó durante todo el repertorio.

Jessi Uribe le dio el toque de despecho para cerrar con broche de oro el evento en Bogotá. El intérprete de música popular despidió a los bogotanos con un concierto que recorrió temas musicales como “Ok” y “Matemos las ganas”.

Setlist del concierto de Marc Anthony en Bogotá

“Pa’lla voy”

“Valió la pena”

“Y hubo alguien”

“Hasta ayer”

“Flor pálida”

“Volando entre tus brazos”

“Contra la corriente”

“Qué precio tiene el cielo”

“Te conozco bien”

“Mala”

“Parecen viernes”

“Vivir mi vida”

