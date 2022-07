¿Luis Miguel no puede ver a Shakira? Esta sería la razón

Así como la prensa mundial colapsó cuando Shakira anunció su separación de Piqué , lo mismo sucedió cuando el cantante Luis Miguel reapareció públicamente con un físico transformado .

Tanto Shakira como Luis Miguel han hecho parte del selecto grupo de estrellas latinas de la música que conquistan el mundo.

Ahora, ambos volvieron a ser noticia y no por separado. A pesar de que muchos fanáticos han querido verlos juntos en escenarios durante décadas, no parece haber una luz de esperanza por parte de las estrellas.

Shakira y Luis Miguel ¿no se soportan? Esto dicen

El programa mexicano especializado en farándula Chisme No Like, está al tanto de cualquier paso de Shakira desde su anuncio de separación con Piqué. Después de hablar sobre el esperado reencuentro de Shakira y su ex Gerard Piqué en Estados Unidos para irse de vacaciones a las Bahamas con sus dos hijos Sasha y Milan, aseguró que entre la barranquillera y el intérprete de La bikina habría una posible enemistad.

“¿Sabían que Luis Miguel odia a Shakira? Odia a Shakira porque Shakira lo rechazó” dice uno de los presentadores del programa después de mucho suspenso, para liego añadir, “Según la revista Mira, hace algunos años Luis Miguel tuvo la intención de colaborar con Shakira para que ella participara en la realización de uno de sus discos, la idea de Luis Miguel era que la colombiana le compusiera tres canciones, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo”.

Según Chisme No Like, Shakira y sus representantes no estuvieron de acuerdo ni con la propuesta económica, ni con el estilo de temas que deseaba el cantante mexicano. Razones suficientes para que, supuestamente, ninguno de los dos se determinara o incluso intentaran acercarse en el futuro.

¿Shakira rechazó colaborar con Karol G?

A raíz de esta noticia, muchos internautas no pudieron evitar recordar un episodio entre Shakira y Karol G . La Bichota tenía el deseo de trabajar con la artista barranquillera, y alrededor del tema se tejieron varias hipótesis, tanto que la misma exponente del reggaetón tuvo que salir a aclarar el tema, y esto declaró en varias entrevistas.

“No me dio susto tocar la puerta. ¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó. No digo que fue ella, yo nunca lo he dicho, yo nunca he dicho ‘se la envié (directamente) a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no. Buscamos a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio”.