‘Jujutsu Kaisen temporada 3’: dónde ver, guía de episodios y a qué hora salen

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen, que se ha convertido en uno de los animes más queridos de la última década, hizo su gran regreso a las pantallas el 8 de enero de 2026. Comenzó con un especial de dos episodios que dio inicio al tan esperado arco titulado “Culling Game” (el Juego de Eliminación). Esta temporada es un momento crucial en la historia y sigue desarrollando el drama sobrenatural y las intensas batallas que han hecho que la serie sea tan popular.

¿De qué trata ‘Jujutsu Kaisen’?

El anime narra la vida de Yuji Itadori, un estudiante que se ve arrastrado por el mundo de la hechicería después de tragarse un dedo maldito del famoso Sukuna. Convertido en hechicero, Yuji, junto a sus amigos, se enfrenta a maldiciones, espíritus oscuros y decisiones morales que ponen a prueba su humanidad. Después de la devastadora batalla del Incidente de Shibuya en la segunda temporada, donde Satoru Gojo queda sellado y el equilibrio del mundo jujutsu se desmorona, la historia se adentra en el Culling Game, un torneo mortal que abarca todo Japón y desafía la supervivencia tanto de hechiceros como de civiles.

Calendario de episodios de ‘Jujutsu Kaisen 3’ y dónde se puede ver

La tercera temporada es una exclusiva de Crunchyroll para la mayoría del mundo, incluyendo América Latina, Estados Unidos, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, India y el Sudeste Asiático, y contará con un simulcast oficial de todos los episodios. Las temporadas anteriores y la película (Jujutsu Kaisen 0) también se pueden encontrar en plataformas como Netflix o Hulu en algunas regiones. Sin embargo, la temporada 3 no está disponible en estas plataformas para la mayoría del público internacional, ya que solo se emite en regiones seleccionadas de Asia en Netflix.

Según la descripción de los episodios: “En Tokio, que se ha convertido en un mundo demoníaco después del incidente de Shibuya, Yuji Itadori y Chōso cazan silenciosamente a los espíritus malditos. Allí, Naoya Zenin, que planeaba asesinar a Fushiguro por la posición de jefe de la familia Zenin, atacó. Además, Naoya informó a Yuji acerca de que su libertad condicional había sido revocada. Añadido a ello, Yuta Okkotsu, un mago especial, atacó como el verdugo de Itadori quien, está acorralado por el abrumador poder mágico de Yuta”.

Episodios 1 y 2: jueves 8 de enero del 2026

Episodio 3: jueves 15 de enero del 2026

Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026

Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

Episodio 8: jueves 19 de febrero del 2026

Episodio 9: jueves 26 de febrero del 2026

Episodio 10: jueves 5 de marzo del 2026

Episodio 11: jueves 12 de marzo del 2026

Episodio 12 (Final): jueves 19 de marzo del 2026

La tercera temporada de La casa de los famosos dejó una enemistad dentro y fuera del reality. Aunque han pasado tres meses desde que se acabó el programa de convivencia, Melissa Gate y Karina García siguen siendo tema de conversación. A través de las redes sociales, las creadoras de contenido han hablado la una de la otra dejando en evidencia que no hay posibilidad de una amistad entre ellas, como ocurrió con Yina Calderón y Melissa, que al principio no se la llevaban bien, pero ahora son amigas.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García?

En una reciente transmisión en vivo en redes sociales, la finalista del reality y Yina Calderón hablaron, entre otras cosas, de la modelo paisa. La empresaria de fajas le preguntó entre risas: “¿Es verdad que vas a estar en la tercera temporada como presentadora del After con Karina?”.

Con duras palabras, Gate respondió: “No, qué tal, Dios me libre. Ni por rating lo haría. Estoy en un punto de mi vida donde decido con quién trabajar y con quién no. Y ni siquiera por toda la plata del mundo, hay personas con las que yo jamás trabajaría. Yo no necesito plata”.

Así le contestó Karina García a Melissa Gate

Los internautas le compartieron el video a Karina y le pidieron que contestara. Al respecto, la paisa dijo a través de un video: “¿Qué voy a responder yo? Todo lo que me dijeron a mí en mi cara, todo lo que se dice de mí todos los días, todos los días salen con una cosa nueva, un chisme nuevo, un insulto nuevo, entonces como que no hay necesidad. Pero yo soy humana, a mí también se me sale el ‘chucky’ de vez en cuando, yo también siento, yo también soy emocional, yo también lloro, entonces uno nunca sabe qué pueda pasar. Yo trato en la medida de lo posible en estar tranquila, pero también tengo mi carácter, así que por favor déjenme en paz”.

