Clínica Foscal, en Santander, atraviesa una crisis financiera: le deben COP 600.000 millones

De acuerdo con la Clínica Foscal, esta situación se ha agudizado por el incumplimiento en los pagos de las entidades responsables de financiar los servicios de salud. Además, indicó que, en caso de no recibir oportunamente estos recursos,…

La Clínica Foscal, una de las más importantes de Santander, envió un llamado de urgencia al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella. La principal razón apunta a la situación financiera crítica por la que está atravesando la institución de salud, ubicada en Floridablanca.

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De acuerdo con la Clínica Foscal, esta situación se ha agudizado por el incumplimiento en los pagos de las entidades responsables de financiar los servicios de salud. Además, indicó que, en caso de no recibir oportunamente estos recursos, estaría considerando el cierre progresivo de sus servicios.

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En el comunicado, firmado por Jorge Ricardo León Franco, director general de la Organización Foscal, la entidad explicó que la cartera que tiene pendiente, hasta la fecha, es de cerca de COP 600.000 millones. El 90 % del total de esa deuda, precisó, corresponde a Nueva EPS y al Fomag, que es la entidad encargada de la prestación del servicio de salud de los docentes del magisterio.

Entre las principales afectaciones que ha sufrido la institución, de acuerdo con el comunicado, está el flujo de caja, lo cual ha dificultado, entre otras cosas, el cumplimiento de compromisos que son clave, como el pago de los salarios del personal médico y administrativo. También se han visto afectadas las obligaciones con proveedores, la adquisición de medicamentos y la compra de los insumos necesarios para la prestación del servicio de la salud.

"Esta situación ha afectado directamente nuestro flujo de caja e impedido el cumplimiento oportuno de obligaciones esenciales para el funcionamiento institucional", puntualizó la entidad.

En la actualidad, la Clínica Foscal tiene cada año cerca de 664.000 consultas, según los datos entregados por la entidad. Además, cuenta con más de 28.000 egresos hospitalarios y 21.000 procedimientos quirúrgicos. También ofrece 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia, así como a más de 27.000 citas de oncología.

La entidad aclaró que su intención no es suspender la atención médica en el departamento ni suspender el tratamiento de sus pacientes; sin embargo, señaló que esta es una alerta para señalar que, por el momento, no cuentan con la capacidad financiera para continuar operando indefinidamente bajo las condiciones actuales.

Cabe recordar, como lo explicamos en estas páginas, que el Ministerio de Educación, encabezado por Ilva Myriam Hoyos Castañeda, no prorrogará el contrato entre el Fomag y la Fiduprevisora S.A., que se había extendido por más de tres décadas.

"Será por un año, prorrogable durante un año más", señaló el Mineducación en un comunicado. "Se adoptarán las medidas necesarias para mantener la continuidad de la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos, así como el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas conforme a los procedimientos y términos aplicables. Asimismo, se revisarán y corregirán las condiciones de administración y operación del sistema", dijo la entidad.

El magisterio tiene más de 800.000 afiliados. Hasta 2024, 401.114 eran mayores de 50 años (48,9 %) y 113.789 (13,89 %) mayores de 69 años. Su salud, en los últimos 30 años, ha estado a cargo de tres grandes actores: el FOMAG, una gran bolsa de recursos que reúne los dineros de pensión, cesantías y cotizaciones de los docentes, pero que no administra esa plata. Para eso, contrata a la Fiduprevisora S.A., una fiducia de la cual el Estado es socio mayoritario y es responsable de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores, que son el tercer actor esencial.

En el nuevo modelo de salud, implementado durante el Gobierno Petro, la Fiduprevisora pasó de ser un intermediario a tener el rol de dirección, organización de red, financiamiento y pago de servicios. Estos ajustes desataron una serie de críticas dentro de Fecode.

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