Colegio Médico Colombiano pide a las EPS garantizar entrega de medicamentos a pacientes

"El CMC pide a las EPS y a sus operadores farmacéuticos mantener y normalizar la entrega de medicamentos a sus afiliados, en casos en los que las empresas prestadoras cambien de operador farmacéutico",…

El Colegio Médico Colombiano (CMC), por medio de un comunicado, hizo un llamado para que se garantice la continuidad de los tratamientos de los afiliados a las EPS, después de que se conocieran una serie de quejas por las dificultades que están atravesando algunos usuarios en la entrega de medicamentos por cambios de operadores farmacéuticos.

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"El CMC pide a las EPS y a sus operadores farmacéuticos mantener y normalizar la entrega de medicamentos a sus afiliados, en casos en los que las empresas prestadoras cambien de operador farmacéutico", dijo la entidad en el comunicado. A sus ojos, este tipo de hechos genera confusión e inconvenientes en la entrega oportuna de medicamentos.

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Otra de las peticiones de la agremiación se centró en las autoridades sanitarias, a quienes les solicitó que llevaran a cabo un seguimiento a estos procesos. El objetivo, detalló el CMC, es garantizar que estos cambios en la prestación de los servicios no afecten a los afiliados y que "las soluciones anunciadas en la prestación de los servicios y la dispensación de medicamentos se reflejen en una mejor atención generalizada".

El gremio fue enfático en señalar que, a su juicio, recibir los medicamentos a tiempo es igual de importante que acceder a una consulta o a un procedimiento de forma oportuna. La preocupación incrementa principalmente en aquellos pacientes con enfermedades crónicas, como cáncer, o enfermedades huérfanas, de acuerdo con el CMC. La interrupción del tratamiento en estos casos, advirtió, puede generar complicaciones y poner en riesgo el estado de salud de estas personas.

"Los pacientes no pueden asumir las consecuencias de los problemas administrativos o contractuales entre una EPS y su operador farmacéutico", apuntó la agremiación y sugirió que lo más oportuno en estos casos es poner en marcha planes de contingencia con el objetivo de identificar y entregar los medicamentos.

Con este plan, además, la agremiación cree que se podrá mejorar la capacidad de atención en las farmacias y dar prioridad a los pacientes que enfrentan mayores riesgos por la interrupción del tratamiento. "La responsabilidad de garantizar su entrega corresponde a las entidades encargadas del servicio y no puede trasladarse a los usuarios", puntualizó la agremiación.

Cabe recordar, como lo hemos contado en estas páginas, que los usuarios de la EPS Sanitas cambiaron de operador logístico para la dispensación de medicamentos. Cruz Verde ya no será la entidad encargada, sino que de ahora en adelante esa labor quedó en manos de Colsubsidio.

Producto de este ajuste, en redes sociales ha circulado en los últimos días una serie de videos en los que se observa a los afiliados hacer largas filas para poder acceder a medicamentos. Las imágenes se popularizaron a la par de los reclamos de los pacientes.

Debido a esa situación, la EPS Sanitas anunció que tomará una serie de medidas con las que busca mejorar la entrega de fármacos, optimizar los tiempos de respuesta y descongestionar los puntos de atención de Colsubsidio. Para verificar que se cumplan, la Superintendencia Nacional de Salud le pidió que actualice semanalmente las bases de usuarios con entregas de medicamentos pendientes.

Una de las medidas anunciadas por la EPS es que va a ampliar la vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 para todas las órdenes médicas que presenten fecha de vencimiento durante este mes. También dispensarán a los usuarios todos los medicamentos que estén contemplados en el Plan de Beneficios en Salud y, para ello, únicamente deberán presentar la orden médica.

Además, le enviarán a domicilio y sin ningún costo los medicamentos a los pacientes que lo requieran hasta el 14 de noviembre. Deberán solicitarlo por medio de este enlace.

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