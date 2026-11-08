De acuerdo con la entidad, el representante legal del laboratorio Opella Healthcare Colombia S.A.S., encargado de la elaboración de este medicamento oral, fue el encargado de enviar una notificación sobre la venta de un producto fraudulento bajo el nombre de…

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que informa la falsificación del producto Enterogermina, un probiótico que se usa principalmente para restaurar y proteger el equilibrio de la flora intestinal (microbiota).

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Invima advierte que se vende Enterogermina falsificada: esto es lo que debe tener en cuenta

De acuerdo con la entidad, el representante legal del laboratorio Opella Healthcare Colombia S.A.S., encargado de la elaboración de este medicamento oral, fue el encargado de enviar una notificación sobre la venta de un producto fraudulento bajo el nombre de Enterogermina. Cabe recordar que, en Colombia, el producto original tiene aprobado el registro sanitario.

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El representante legal explicó que el producto falsificado se está vendiendo en la actualidad por medio del comercio electrónico. También han identificado su venta en establecimientos físicos, los cuales han sido en la presentación caja x 10 frascos lote 41163 y en el etiquetado refiere la palabra niños.

Esta palabra, agregó el representante, es la que permite identificar que se trata de un producto falsificado, pues en el país no existen cajas aprobadas con la denominación niños. Sin embargo, aclaró que las características físicas y las artes gráficas del "empaque secundario no presentan discrepancias ostensibles frente al producto legítimo, aunque estas guardan similitud con una presentación comercializada en Ecuador hasta 2025″.

Esta es la caja de Enterogermina falsificada, según el Invima.

El Invima advirtió que, como se trata de un producto fraudulento, "no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores porque se desconoce su contenido real, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte".

Además de estos riesgos, el Invima aclaró que este tipo de productos hacen alusión a propiedades que no están autorizadas y podrían generar falsas expectativas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos. "Se hace un llamado a la ciudadanía para que siempre revise si tiene número de registro sanitario el producto antes de utilizarlo, verificando su autenticidad", advirtió el Invima.

Otra de las recomendaciones que entrega la entidad es abstenerse de consumir el producto Enterogermin 2000 MILLONES (2 MILLARDOS) /5 mL SUSPENSIÓN ORAL lote 41163, pues no se encuentra amparado con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.

También le recomienda a la ciudadanía no comprar medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente. "Estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp", agregó la entidad.

En caso de que ya esté ingiriendo este producto de Enterogermina que fue falsificado, el Invima recomienda suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. Además, pidió informar de manera inmediata a la entidad o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos.

En caso de presentar algún evento adverso que esté asociado a su consumo, la entidad sugiere reportarlo de forma inmediata a través de este enlace o por medio del correo electrónico invimafv@invima.gov.co

A las IPS y profesionales de la salud, el Invima les dijo que, en caso de atender a pacientes que hayan consumido este producto fraudulento, informaran sobre los posibles riesgos para la salud que se pudieran presentar y notificaran a la entidad sobre la adquisición de los productos con los datos suministrados por los pacientes sobre la dirección y medio de adquisición del producto.

El Invima finalizó la alerta haciendo un llamado a los establecimientos y dijo que se abstuvieran de distribuir y comercializar este producto. En cuanto a las Entidades Territoriales de Salud, les pidió hacer actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se pueda comercializar este producto.

"El Invima solicita que, desde los programas institucionales de farmacovigilancia, se realice la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren el producto previamente mencionado y notifique al Invima", concluyó la entidad.

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