De acuerdo con la agente, estos hallazgos se dieron después de una revisión financiera y precisó que estos compromisos corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención. "Estas deudas no se…

La agente especial interventora del Hospital Departamental de San Andrés (E.S.E.), Marjorie Englehard Archbold, en un reciente comunicado, informó que los recursos asignados al programa Equipos Básicos de Salud (EBS) no están disponibles en las cuentas de la E.S.E. "en la cuantía requerida para atender las obligaciones pendientes".

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Hospital de San Andrés no tiene los recursos para pagar a sus Equipos Básicos de Salud

De acuerdo con la agente, estos hallazgos se dieron después de una revisión financiera y precisó que estos compromisos corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención. "Estas deudas no se originaron durante la intervención, pero vamos a acompañar su solución con transparencia y dentro de la ley", dijo Englehard.

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Cabe recordar que Marjorie Englehard Archbold, agente especial interventora, fue designada por la Superintendencia Nacional de Salud el 16 de octubre de 2026 y, desde entonces, ha realizado una serie de revisiones financieras y administrativas sobre este programa.

El objetivo, explicó Englehard en el comunicado, es "establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación". En este proceso, el hospital, por su parte, se ha dado a la tarea de verificar la información que hace referencia a los recursos asignados por medio de las resoluciones del programa y las obligaciones que fueron adquiridas con los contratistas vinculados a este.

La agente aseguró que esta situación ya fue informada a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, que fue la entidad encargada de asignar estos recursos del programa. El objetivo, agregó, es poder avanzar en la definición de las acciones que correspondan dentro del marco legal vigente.

Por el momento, el Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas. "No vamos a ofrecer pagos sin el respaldo de los recursos: lo responsable es establecer con claridad qué ocurrió y cómo se resuelve", apuntó Englehard Archbold.

Además de estas acciones, el hospital llevará a cabo una mesa de diálogo sobre este tema, la cual está prevista que se realice el 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., en la E.S.E. Hospital Departamental de San Andrés. "El propósito es revisar, junto con las coordinadoras del programa, el estado de las cuentas y avanzar en la definición de una ruta de solución", se lee en el comunicado.

Los Equipos Básicos de Salud, como hemos explicado en estas páginas, son una estructura funcional y operativa de los prestadores de servicios de salud, con capacidad de ejecutar acciones de forma permanente y sistemática para el cuidado integral de la salud de las personas y familias en los diferentes entornos, bajo enfoque diferencial, intercultural, poblacional y territorial.

Además, se encargan de prestar servicios a las personas, familias y comunidades en el territorio donde sean asignados, mediante la modalidad extramural. Es decir, que se prestan fuera de los centros de salud que todos conocemos. Los equipos básicos no pueden hacer procedimientos quirúrgicos de ningún tipo, ni tienen cirujanos. Según los lineamientos del Ministerio de Salud, están conformados en principio por ocho perfiles de profesionales, entre ellos, cuatro auxiliares de enfermería, un profesional de psicología, un profesional de medicina, un profesional de enfermería y uno más en nutrición y dietética, odontología o terapias.

¿Qué pasó en el hospital de San Andrés?

En una visita realizada en septiembre, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que había encontrado que 13 de los 59 servicios habilitados no eran prestados, equivalentes al 22 % de la oferta registrada. También consignaron dificultades en la atención de cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, y restricciones en la disponibilidad permanente de especialistas.

Otro de los puntos que les llamó la atención fue la limitación en la capacidad quirúrgica, con un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios y listas de espera de pacientes de más de un año. Además de 3.676 estudios de radiología pendientes.

A esta situación, se le suma que el hospital presenta retrasos en el pago de nóminas al personal de salud. Todos estos factores fueron determinantes para ordenar una revisión exhaustiva de la contratación.

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