Iván Sánchez es designado como director de la ADRES, conocida como el banco de la salud

Iván Sánchez Arango es abogado y experto en Gestión Pública, Transparencia y Control de Recursos Públicos. Foto: Pixabay

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El presidente Abelardo de la Espriella, por medio del decreto 1338 del 28 de agosto de 2026, designó a Iván Humberto Sánchez Arango como nuevo director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad encargada de recaudar y administrar los billonarios recursos del sistema y es conocida como el “banco de la salud”.

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Por medio de este decreto, el Gobierno terminó el encargo de Carmen Rocío Rangel Quintero como directora general, quien había asumido esta función desde el pasado 11 de agosto.

Sánchez Arango, abogado y experto en Gestión Pública, Transparencia y Control de Recursos Públicos, fue uno de los asesores de la campaña presidencial de De la Espriella y, de hecho, fue el encargado de liderar el equipo de empalme en el sector de la salud.

Desde 2019 trabajó en la Contraloría General de la República, primero como contralor delegado para regalías y, posteriormente, como Contralor Delegado Anticorrupción. Además, fue representante legal y gerente del Grupo Empresarial Especialistas en Salud (ESENSA).

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Algunas organizaciones, como la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) celebraron el nombramiento de Sánchez Arango por medio de sus redes sociales.

“Le deseamos éxitos en una gestión clave para el flujo oportuno y eficiente de los recursos del sistema y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria”, escribieron en su cuenta de X.

A este movimiento se suman otros dos nombramientos más, anunciados por Minsalud: María Andrea Godoy Casadiego asumió como superintendente nacional de Salud y Marcela Brun Vergara llegó como nueva viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud.

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Ambas tienen experiencia previa en el sector y llegan a cargos estratégicos en un momento marcado por la situación financiera de las EPS, la discusión sobre los recursos del sistema y los retos para garantizar la atención de los pacientes.

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