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La vulva y la vagina no necesitan "skincare": los riesgos sobre la tendencia del "vulvacare"

En redes sociales, instagrammers y otros usuarios están ofreciendo cremas, aceites, duchas y desodorantes para la vagina y la vulva, con la promesa de eliminar olores que son naturales. La situación está causando serias preocupaciones entre ginecólogas que advierten que la mayoría de esos productos pueden ser perjudiciales para la zona genital femenina.

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
Aunque cada vez aparecen más productos para el cuidado vulvovaginal, lo cierto es que la mayoría de ellos no sirven e incluso pueden ser perjudiciales para la salud de esta área.
Aunque cada vez aparecen más productos para el cuidado vulvovaginal, lo cierto es que la mayoría de ellos no sirven e incluso pueden ser perjudiciales para la salud de esta área.

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Hace unas semanas, al entrar a TikTok, encontré una publicación en donde vendían una crema hidratante y una loción “antiedad” para la vagina. Días después, vi otra publicidad que promocionaba limpiadores de aloe, aceites con esencia y hasta desodorantes vaginales para "evitar los malos olores". Cada día veía un nuevo producto diseñado para que, supuestamente, la vagina y la vulva luzcan “lo mejor posible”. La tendencia, que se ha ido popularizando en redes sociales, consiste en una especie de traslado del “skincare” a esas zonas. La llaman…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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