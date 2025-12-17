Minsalud aclara que no decide sobre el nuevo modelo de salud de los maestros Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Ministerio de Salud, por medio de un comunicado, explicó cuál es el papel que desempeña en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), responsable de garantizar la atención en salud de los maestros del magisterio, junto con la Fiduprevisora, entidad estatal que administra los recursos de este fondo.

Esta aclaración, añadió la cartera, tiene como objetivo “evitar interpretaciones erróneas sobre una supuesta participación en la toma de decisiones de dicho fondo y aclarar el alcance de sus funciones conforme al marco legal vigente”.

De acuerdo a lo establecido en la ley, el sistema de salud de los docentes, al que están afiliadas cerca de 800.000 personas, corresponde a un régimen exceptuado, por lo que cuenta con una estructura jurídica y operativa propia. En términos más sencillos, esto significa que no se rige por las normas generales expedidas por el Ministerio de Salud.

Teniendo en cuenta la normativa, Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de esta cartera, aclaró que no hace parte del Consejo Directivo del FOMAG y que, por esta razón, la “cartera no tiene voz, voto ni facultad resolutiva o decisoria en la definición de los modelos de contratación, las coberturas o las condiciones de prestación de servicios”.

La labor de la entidad, agregó, se ha limitado a la prestación de asistencia técnica, sin que esta orientación se traduzca en una injerencia en las decisiones autónomas del Consejo Directivo del FOMAG, conformado por los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, así como por representantes de Fecode.

Cabe recordar que, como lo contamos en estas páginas, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a los exministros Aurora Vergara, Gloria Inés Ramírez y Ricardo Bonilla, al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a otros funcionarios de Fecode, por presuntas fallas en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio.

Estas fallas, según detalló la investigación, incluyen la tardía aprobación del manual de contratación, retrasos en la vinculación de las IPS y otras deficiencias como no realizar negociaciones previas de tarifas; permitir la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos sin autorización previa y bajo la modalidad de pago por evento a tarifa plena del SOAT.

Además, la Procuraduría advirtió que hay falta de claridad sobre la entidad encargada de girar los recursos y auditar las cuentas; y presuntas irregularidades en los acuerdos de voluntades, al haberse realizado bajo esquemas genéricos que incumplieron las etapas y elementos de la negociación. Estas situaciones, señaló en el documento, habrían afectado la continuidad, calidad y oportunidad del servicio.

Todas esas conductas están siendo investigadas por el ente de control, desde los diferentes actores que participaron en el proceso de estructuración e implementación del nuevo modelo, como los integrantes del Consejo Directivo, así como el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la Fiduprevisora.

Los cambios en el nuevo modelo de salud de Fecode

El nuevo modelo de salud del magisterio, que entró en vigencia el pasado 1.º de mayo de 2024, eliminó a un actor que había sido cuestionado por Fecode durante años: los operadores, encargados de contratar a las clínicas y hospitales que prestaban los servicios de salud a los docentes.

Ahora, con el cambio de modelo, esa función quedó en manos de la Fiduprevisora, una fiducia en la que el Estado es el socio mayoritario. La entidad pasó de contratar con operadores, que podían ser entre nueve y 13 en todo el país, a suscribir convenios directamente con miles de clínicas y hospitales.

