De acuerdo con la entidad, están adelantando las acciones pertinentes para verificar los antecedentes de viaje y establecer posibles contactos de las dos personas que llegaron al…

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud, por medio de un comunicado, informaron que están adelantando las acciones de seguimiento, investigación epidemiológica y atención necesarias, luego de que se conociera que dos personas, provenientes de la República Democrática del Congo (RDC), fueran diagnosticadas con malaria por Plasmodium falciparum.

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No entre en pánico: pacientes que llegaron de RD Congo a Colombia tienen malaria, no ébola

De acuerdo con la entidad, están adelantando las acciones pertinentes para verificar los antecedentes de viaje y establecer posibles contactos de las dos personas que llegaron al Valle del Cauca. Uno de los pacientes, de 33 años, falleció este 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira.

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El otro de los pacientes, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali, asegura el Instituto Nacional de Salud, que agrega que por "el antecedente de viaje a la República Democrática del Congo y la presencia de síntomas febriles, se activaron los protocolos de vigilancia establecidos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluido el ébola".

Con el objetivo de adelantar los estudios, se han tomado muestras correspondientes y se adelantan las verificaciones de laboratorio. El INS, en el comunicado, fue enfático al señalar que, "hasta el momento, los diagnósticos confirmados en los dos pacientes corresponden a malaria. La investigación epidemiológica continúa para establecer con mayor precisión los lugares de desplazamiento en territorio africano, los antecedentes de exposición y la posible identificación de contactos".

Por el momento, el INS, junto a las autoridades territoriales de salud, está avanzando en la investigación de campo en Cali y Palmira; además, está llevando a cabo el seguimiento a dos personas identificadas durante la investigación inicial, quienes refieren tener diagnóstico de malaria y encontrarse en tratamiento.

"El Ministerio de Salud y Protección Social y el INS mantienen la coordinación con las autoridades sanitarias territoriales y las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar el seguimiento de los casos, la toma y procesamiento de muestras y la aplicación de los protocolos correspondientes", se lee en el comunicado, y aclara que toda la información se compartirá en los canales oficiales.

¿Qué es la malaria?

Como hemos contado en estas páginas, la malaria o también conocida como paludismo es una enfermedad causada por un parásito llamado Plasmodium y que se transmite a través de la picadura de un mosquito del género Anopeheles. Con las sequías de El Niño aumentan los casos.

En términos muy generales, lo que han encontrado los científicos es que, a medida que aumenta la temperatura, el metabolismo de las hembras Anopheles, que son las que transmiten los parásitos Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax, se acelera y “necesitan” sangre con más frecuencia para sobrevivir. En otras palabras, pican más seguido y las posibilidades de infectar a los humanos se incrementan.

Las precauciones a tener en cuenta para evitar la enfermedad son: eliminar las aguas estancadas, aplicar repelentes o insecticidas, usar toldillos o mosquiteros para dormir y utilizar camisas y pantalones largos. También recomendaron evitar las picaduras de mosquitos y zancudos, sobre todo entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., pues son las horas de mayor actividad de los mosquitos.

Ante la aparición de los síntomas, que suelen manifestarse una semana después de la picadura y que incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, vómito, sudoración, fatiga y dificultad para respirar, el Ministerio de Salud recomienda asistir inmediatamente al centro de salud más cercano.

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