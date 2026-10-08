Por primera vez, realizan trasplante de tejido testicular a un adolescente

De acuerdo con el equipo médico, esta operación es la primera de su tipo en jóvenes en Reino Unido y la segunda de la que se tiene constancia en todo el…

En Reino Unido se llevó a cabo el primer trasplante de tejido testicular a un adolescente. Se trata de un joven de 19 años que, antes de someterse a un tratamiento para un trastorno sanguíneo grave, congeló parte de su tejido. "Estoy enormemente agradecido", le dijo al equipo de médicos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) después del procedimiento.

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De acuerdo con el equipo médico, esta operación es la primera de su tipo en jóvenes en Reino Unido y la segunda de la que se tiene constancia en todo el mundo, por lo que, a sus ojos, representa una oportunidad para aquellos niños que desde muy jóvenes han tenido sesiones de quimioterapia, pues estas pueden dañar permanentemente las células necesarias para producir espermatozoides.

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Este joven, que prefirió reservar su nombre, no tenía espermatozoides en su semen tres años después de que comenzara su tratamiento de quimioterapia, según una serie de exámenes que le practicaron. Por esta razón, le recomendaron que una buena alternativa para evitar la infertilidad en la vida adulta era congelar el tejido testicular.

"La fertilidad es algo con lo que he lidiado personalmente durante mucho tiempo", dijo el joven a The Guardian y agregó que siempre ha querido tener hijos, pero que en algún momento de su vida comenzó a "aceptar poco a poco que tal vez nunca sería posible para mí. Este procedimiento me ha dado una verdadera esperanza para el futuro".

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Aunque todavía no se sabe con precisión si funcionará este método que se llevó a cabo en agosto, para este joven es clave saber que en la actualidad se cuentan con más herramientas para tratar este tipo de enfermedades, como la infertilidad. "Saber que ahora existe siquiera una posibilidad significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras", anotó.

El joven además aprovechó para agradecerle al equipo médico por brindarle una nueva oportunidad y por el trabajo que realizaron con su cirugía. "Espero que formar parte de esta investigación signifique que, en el futuro, otros jóvenes en la misma situación también puedan tener esa esperanza", dijo.

La congelación de semen es un método que se emplea para preservar la fertilidad para adolescentes mayores y hombres adultos. Sin embargo, en el caso de los niños que están en la etapa de la pubertad, no es una opción que se pueda emplear. Es por esta razón que este nuevo tratamiento podría ser una alternativa para aquellos niños que requieren atención oncológica, por ejemplo.

El tejido que se usa para este tipo de trasplantes contiene células madre espermatogoniales, las cuales se encargan de producir espermatozoides desde la pubertad. En los próximos meses, los médicos sabrán si el joven de 19 años pudo producir espermatozoides viables.

Rod Mitchell, profesor de endocrinología del desarrollo en el Instituto de Regeneración y Reparación de Edimburgo y endocrinólogo pediátrico consultor en NHS Lothian, en entrevista con The Guardian señaló que el reciente procedimiento es un gran paso para ayudar a aquellos niños que se enfrentan a tratamientos que dañan su fertilidad.

“Hace diez años, iniciamos nuestro programa de investigación para congelar y almacenar fragmentos de testículos de niños antes de que comiencen la quimioterapia, con el fin de preservar su fertilidad. Estamos empezando a ver que algunos de estos jóvenes regresan para explorar sus opciones de fertilidad", anotó.

Cabe recordar que el otro caso del que se tiene registro es el de un hombre cuyo tejido testicular fue congelado antes de someterse a quimioterapia en su infancia y trasplantado 16 años después. Un tiempo después del procedimiento, se pudo comprobar que había sido capaz de producir esperma.

Según los datos recopilados por la Universidad de Edimburgo, más de 1.200 pacientes en Reino Unido y 3.100 en todo el mundo habían almacenado tejido testicular para un posible uso en el futuro.

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