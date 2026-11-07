La salud visual está empeorando. Le explicamos cómo cuidarla y saber cuándo acudir al médico

Cada vez hay más personas con miopía. En otras palabras, está aumentando la población que tiene dificultad para ver con claridad objetos lejanos. De acuerdo con María Victoria Lozano, oftalmóloga en la Fundación Cardioinfantil – LaCardio con una supraespecialización en párpados, esto ocurre cuando el ojo es más grande de lo normal y, por tanto, la imagen se forma por delante de la retina, como se ve en el gráfico. Actualmente, cerca del 30 % de la población global tiene este defecto refractivo, y se espera que para 2050 la cifra ascienda a…

Cada vez hay más personas con miopía. En otras palabras, está aumentando la población que tiene dificultad para ver con claridad objetos lejanos. De acuerdo con María Victoria Lozano, oftalmóloga en la Fundación Cardioinfantil – LaCardio con una supraespecialización en párpados, esto ocurre cuando el ojo es más grande de lo normal y, por tanto, la imagen se forma por delante de la retina, como se ve en el gráfico. Actualmente, cerca del 30 % de la población global tiene este defecto refractivo, y se espera que para 2050 la cifra ascienda a casi la mitad de los habitantes del planeta.

Así lo proyectó un estudio dirigido por el profesor y optómetra Brien A. Holden, publicado en 2016 en la revista “Ophthalmology”, una de las más prestigiosas en torno a la investigación clínica en salud visual. “Las estimaciones sobre la miopía y alta miopía entre 2000 y 2050 sugieren aumentos significativos en su prevalencia a nivel mundial, lo que tiene implicaciones para la planificación de servicios”, señalaron en aquel entonces los investigadores. La alta miopía, cabe precisar, es un defecto aún más grave que se produce cuando el ojo crece en exceso.

En esa misma línea, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido que las afecciones oculares y la deficiencia visual se encuentran muy extendidas, además de que con frecuencia no son tratadas. “Incluir la atención oftalmológica en los planes nacionales de salud y en los conjuntos esenciales de servicios es una parte importante del camino de cada país hacia la cobertura sanitaria universal”, dijo durante la presentación del “Informe mundial sobre la visión”, en 2019

¿Pero por qué está creciendo la población miope? Lozano explica que, debido al uso actual de dispositivos electrónicos, la visión se ha vuelto una “visión de cerca”. De manera similar lo plantea María Catalina del Portillo, jefe del servicio de Oftalmología en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La médica, que tiene una maestría en epidemiología, cuenta que el uso excesivo de pantallas está generando que más personas, especialmente los adolescentes, presenten miopía, pues el ojo empieza a hacer un esfuerzo constante en visión próxima y luego le resulta más difícil ver desde lejos.

Los defectos refractivos, también llamados errores de refracción, son los problemas visuales más frecuentes. Se dan cuando, debido a una forma o a una longitud anormal del ojo, la luz no se enfoca correctamente en la retina y la visión se vuelve borrosa, según la OMS. A diferencia de defectos refractivos que no pueden prevenirse, como la hipermetropía y el astigmatismo, la aparición de la miopía en la infancia sí se puede retrasar, y también es posible frenar su progresión.

Consejos para cuidar nuestra salud visual

Del Portillo explica que durante los tres primeros años de vida el ojo crece rápidamente y se va acostumbrando a su entorno. Es por ello que, durante esas etapas tempranas, es clave evitar utilizar pantallas, especialmente las de tabletas y celulares.

Además, algo en lo que coinciden la OMS y las doctoras es en la importancia de estimular al máximo la actividad al aire libre, con el fin de que el órgano de la vista reciba la cantidad de luz adecuada, “que es lo que le va a permitir ser un ojo sano durante el resto de su niñez”, afirma Del Portillo. “Por el mundo digital en el que vivimos, cada vez tenemos menos exposición a luz de día. Ese es uno de los principales factores de riesgo para la aparición o progresión de defectos refractivos”.

De hecho, otro estudio publicado en mayo de este año en la revista “Ophthalmology” encontró que una hora adicional de actividad al aire libre al día está asociada con una reducción del 45 % en la incidencia de miopía. La recomendación de la OMS, entonces, es pasar al menos 90 minutos al día al aire libre. Del mismo modo, insta a hacer pausas durante actividades que requieren ver de cerca y utilizar las gafas o cualquier otra intervención óptica prescrita.

La Organización estima que para 2030 podría haber 3.360 millones de personas con miopía, debido en su mayoría a factores de riesgo relacionados con hábitos que se pueden modificar. “La adopción de estas medidas puede reducir el riesgo de miopía avanzada y de sus complicaciones en etapas posteriores de la vida”, asegura la agencia de salud.

Además, cuando la visión disminuye debido a errores de refracción, se puede corregir totalmente con gafas o lentes de contacto adecuados, según la OMS. La importancia de esto radica sobre todo en la infancia, pues de acuerdo con Lozano, los niños menores de siete años a quienes no se les corrige a tiempo el defecto refractivo, desarrollan ambliopía, popularmente conocida como “ojo perezoso”, es decir, “que no aprendió a ver y no se estimuló lo suficiente”.

Los errores de refracción que no se corrigen, asegura la OMS, son la principal causa de deficiencia visual tanto en niños como en adultos. Mientras que en la infancia pueden afectar el rendimiento escolar, en la edad adulta dificulta la búsqueda de empleo y perjudica la productividad. En la vejez, además, favorece el aislamiento social.

Lozano hace una precisión sobre el mito que dice que usar gafas genera dependencia o aumenta el defecto. Eso, en realidad, no ocurre. Lo que sucede es que “cuando uno usa las gafas por primera vez, se da cuenta de lo mal que veía antes”.

Otros problemas visuales

Los malos hábitos en el uso de dispositivos electrónicos tienen otras afectaciones sobre nuestra salud visual. Con frecuencia, pueden ocasionar ojo seco evaporativo, que se presenta cuando este órgano permanece mucho tiempo observando un punto fijo. Al estar concentrados, explica Lozano, de LaCardio, disminuye nuestro reflejo de parpadeo, con lo cual también se reduce la lubricación del ojo. Eso genera que el órgano se seque y se agote en mayor medida.

En ese sentido, el consejo de la doctora es hacer pausas activas siguiendo la regla 20-20-20. Consiste, básicamente, en que si estamos durante mucho tiempo en el computador o usando la visión de cerca, debemos parar cada 20 minutos, por un lapso de 20 segundos, y mirar a 20 pies de distancia, es decir, a unos seis metros.

Pero el ojo seco también se produce por otras razones, como cambios hormonales en hombres y mujeres conforme se hacen mayores, y enfermedades sistémicas como la artritis o el lupus. Dependiendo del grado del ojo seco, apunta Lozano, se debe hacer un control. De allí el llamado a acudir con regularidad a médicos especialistas, incluso desde que se es bebé.

Lo ideal es que la primera consulta de salud visual se realice desde recién nacidos, antes de los tres meses, con el objetivo de descartar enfermedades como glaucoma o cataratas congénitas. Si algo de esto se detecta a tiempo, dice Del Portillo, se pueden llevar a cabo tratamientos para prevenir la ceguera, que en muchos casos es irreversible.

A partir de allí, menciona Lozano, se debería ir cada año al optómetra y al oftalmólogo. No obstante, los chequeos deberían hacerse más seguido, unas dos veces al año, si la persona tiene una enfermedad que posiblemente le genere problemas en los ojos, como la hipertensión o la diabetes, las cuales pueden producir daños en la retina.

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Otro factor para tener en cuenta es la edad. A los 40 años, detalla Del Portillo, el cristalino, que es el lente que está dentro del ojo y que ella compara con el “zoom” de una cámara fotográfica, se empieza a endurecer. Entonces el cuerpo ciliar, que es el músculo que controla y permite que ese lente se ajuste para darnos diferentes distancias de mirada, ya no es suficiente. Allí es donde aparece la presbicia, la cual dificulta enfocar la imagen de cerca.

Más adelante en la vida, por lo general después de los 60 años (aunque puede ocurrir antes), se forman las cataratas. Se trata, afirma Lina María Jaramillo, docente del programa de Optometría de Areandina Pereira, de una condición degenerativa en la que el cristalino se vuelve opaco. Entonces, la luz no entra de manera adecuada al ojo y no se produce una buena imagen. La buena noticia es que se le puede dar manejo a través de una cirugía, en la cual se extrae la catarata y se implanta un lente intraocular, tras lo cual el paciente recupera su agudeza visual.

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En cambio, enfermedades como el glaucoma y la degeneración macular, cuyo riesgo aumenta con la edad, pueden causar daños irreversibles en la visión. Por eso, los especialistas recomiendan, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares de estas enfermedades, realizarse exámenes oftalmológicos periódicos y asistir a los especialistas, con el fin de detectarlas oportunamente y evitar o ralentizar la pérdida de visión.

En todo caso, dice Jaramillo, la mayoría de las alteraciones visuales y oculares van a generar algún síntoma significativo. Del Portillo agrega que las señales de alerta que nos pueden indicar que algo no está bien con nuestros ojos son la disminución súbita de la agudeza visual, el dolor ocular intenso, ojo rojo asociado a dolor intenso con la luz, visión de rayas de colores o de puntos negros abundantes que no mejora luego de unos minutos. “Si alguna de estas cosas llega a presentarse, la sugerencia es asistir de inmediato a un centro donde haya un oftalmólogo para que se pueda hacer la valoración”.

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