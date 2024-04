Un recuento para entender lo que pasó en el sistema de salud esta semana

La semana que está por terminar ha sido particularmente convulsa para el sistema de salud colombiano. Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Aunque las noticias de temas relacionados con la salud han sido recurrentes en los últimos meses a raíz, por ejemplo, del debate que suscitó la reforma a la salud planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro o por la escasez y desabastecimiento de algunos medicamentos, entre otros temas, la semana que está por terminar ha sido particularmente convulsa para el sistema de salud colombiano.

Martes: la primera intervención de la semana

Para el martes (2 de abril), todos los ojos apuntaban a la Comisión Séptima del Senado, donde empezaban días cruciales para el futuro de la reforma a la salud, que por más de un año ocupó el primer lugar en la agenda del mundo de la salud.

Mientras el país seguía con atención la discusión entre el gobierno, que buscaba debatir la reforma hasta el 9 de abril, y los senadores que apoyaban la ponencia de archivo, que esperaban reanudar el debate lo más pronto posible, se anunció una noticia sorpresiva: la Superintendencia Nacional de Salud decidía intervenir a la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, con cerca de 5.800.000 afiliados.

Si es usuario de Sanitas, acá puede encontrar una nota en la que resolvemos algunas de las dudas que puede tener en este momento. En esta nota también explicamos con más detalle las razones que presentó la Supersalud para intervenir la EPS, en esta otra encontrará un perfil sobre el interventor, Duver Dicson Vargas y por acá les dejamos los otros datos que no se pueden pasar por alto en esta intervención

Un miércoles muy ajetreado

Las primeras horas de la mañana del miércoles (3 de abril) se centraron en dos frentes: las reacciones a la intervención en contra de Sanitas y el debate de la reforma a la salud. Si bien, como habíamos contado en varias notas, el proyecto legislativo del gobierno estaba virtualmente hundido, pues la ponencia de archivo tenía las mayorías, había expectativas ante los (pocos) caminos que le quedaban al gobierno para tratar de salvar uno de sus proyectos insignia.

Mientras en la Comisión Séptima avanzaba en la discusión, la Supersalud anunció la intervención la Nueva EPS, una decisión que tomó por sorpresa a la misma EPS. Como contamos, esta es la Entidad Promotora de Salud con más afiliados en el país: 10,9 millones de usuarios (4,7 millones en el régimen contributivo y 6,1 millones en el régimen subsidiado).

Menos de dos horas después, y mientras el país esperaba las explicaciones de la decisión, la reforma a la salud se hundía, como estaba previsto. Minutos después de la derrota, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, comparecieron en una rueda de prensa para explicar la intervención a la Nueva EPS.

Ya a mitad de semana se hablaba de un “sacudón” al sistema de salud y, con la ayuda de varias personas que llevan años trabajando en estos temas, intentamos responder a la pregunta: ¿Qué significan estos cambios? Con dos intervenciones forzosas administrativas, vale la pena también aclarar qué significa la intervención de una EPS. Y, seguramente, varias personas también se debían estar preguntando por qué, si el gobierno tenía la presidencia de la Nueva EPS, decidió intervenirla

El jueves de investigaciones y reacciones

Aunque el jueves (4 de abril) no hubo intervenciones, el día arrancó con el pronunciamiento de Sanitas que calificó la intervención como una medida “ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Un par de horas más tarde, la Procuraduría anunció que abría una investigación contra el superintendente “por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa de la EPS”.

Esa misma tarde, funcionarios de la Procuraduría llegaron hasta la sede de la Supersalud en búsqueda de los documentos que habían sustentado la decisión tomada por la Superintendencia en el caso de Sanitas. La visita desató un intercambio de versiones que se extendió hasta el viernes en la mañana.

Por un lado, el superintendente Leal aseguraba que no había sido notificado de la investigación y que no habían entregado toda la información solicitada a la Procuraduría, pues la visita se dio fuera del “horario laboral”. Del otro lado, Luis Ramiro Escandón, el procurador que lideró la visita, respondió que Leal sí había sido notificado y acusó a la Superintendencia de no contar con un expediente que sustentará las decisiones tomadas.

El viernes, Compensar le madrugó a la liquidación

Muy temprano en la mañana del viernes (5 de abril), el país se llevó otra sorpresa al conocerse que la Caja de Compensación Familiar Compensar le había solicitado a la Supersalud su autorización para retirar el programa de Compensar EPS, de manera total y voluntaria, del Sistema de Seguridad Social en Salud. Dicho en palabras más sencillas, de liquidarse por voluntad propia.

La decisión, explicó la empresa, “obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia”. ¿Cuáles son las cifras que ayudan a entender la situación de Compensar? Aquí se las explicamos. Otras preguntas que pueden estarse haciendo es: ¿Qué va a pasar con los usuarios de esta EPS?, ¿qué pasa cuando una EPS, como Compensar, solicita su liquidación voluntaria?, y Compensar EPS: ¿qué pasará con el plan complementario?

La semana (hasta cuando cerramos este artículo), finalizó con el ministro de Salud reconociendo que no quieren que Compensar se retire y que buscaría reunirse el mismo viernes con los directivos de la EPS para encontrar alternativas. Por su parte, la Asociación de Usuarios de Sanitas solicitó que se investigara a Leal por un posible conflicto de interés, pues, en el pasado, el ahora superintendente se había manifestado en contra de las EPS.

Desde El Espectador buscamos a tres personas que han estudiado y trabajado en el sistema de salud colombiano para entender qué está pasando y qué puede venir en las próximas semanas. La exviceministra de Protección Social y exdirectora de la Adres (el banco de la salud), Diana Cárdenas, apuntó que “hay que tener paciencia y evitar tomar decisiones apresuradas. Ya hay una agenda y ahora tenemos que estudiar entre todos cómo aportar para resolverla”.

Tatiana Andia, PhD en Sociología, profesora de la Universidad de los Andes y estudiosa del sistema de salud colombiano, coincide con Cárdenas. “Que no cunda el pánico. (...) Lo primero que diría es que no nos apresuremos ni alimentemos la sensación de pánico. No es porque no crea que esto es de la más alta importancia y porque no crea que eventualmente pueda haber cambios significativos en los próximos meses, sino porque el pánico (...) no contribuye en nada a los eventos que luego se desatan”, dice Andia quien aconseja conservar la calma y esperar cómo pasan los siguientes días.

