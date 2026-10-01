Así que, ya sea que escuches música en servicios de emisión en continuo, la descargues o ambas cosas, aquí tienes una guía para almacenar música en tu celular y poder…

Los archivos descargados ocuparán bastante espacio de almacenamiento en tu dispositivo, pero no tendrás que preocuparte por una reproducción irregular debido a una conexión a Internet inestable ni por devorar megas en un plan de datos con límite. Además, en algunas tiendas en línea, comprar música directamente significa que más dinero llega a los bolsillos del artista.

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Cómo escuchar tu música favorita, ya sea en línea o sin conexión

Así que, ya sea que escuches música en servicios de emisión en continuo, la descargues o ambas cosas, aquí tienes una guía para almacenar música en tu celular y poder reproducirla dondequiera que estés.

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Escuchar sin conexión

Si la ausencia ocasional de conexión a internet es tu principal problema con el streaming, la mayoría de los servicios principales te permiten descargar canciones a tu celular para reproducirlas cuando no tienes conexión. Sin embargo, los archivos no son permanentes y es posible que necesites tener una suscripción de pago de cierto nivel.

Amazon Music, Apple Music, Pandora, QoBuz, Spotify, Tidal y YouTube Music son algunos de los servicios de suscripción que ofrecen la opción de escuchar sin conexión. En la mayoría de los casos, solo tienes que buscar una flecha que apunta hacia abajo o un menú con la opción de descarga. Luego, selecciona las canciones que quieras llevar contigo antes de salir de acampada o de un vuelo largo.

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Bibliotecas personales

Antes de los servicios de emisión en continuo, muchas personas tenían una biblioteca musical con archivos de audio extraídos de discos compactos o comprados en tiendas digitales. Si nunca te has dado a la tarea de agregar archivos a tu celular, puedes copiarlos mediante varios métodos diferentes. (Ten en cuenta que es posible que las canciones que se vendieron originalmente con protección de derechos de autor no se reproduzcan).

Si te pasaste a YouTube Music después de que Google cerrara su tienda Google Play Music en 2020, puedes subir hasta 100.000 canciones a YouTube Music desde tu computadora, incluso con un plan gratuito. Luego, puedes descargarlas a tu celular para escucharlas sin conexión en la aplicación móvil de YouTube Music.

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Ve a music.youtube.com en el navegador web de tu computadora y arrastra los archivos de audio a la ventana del navegador. (O bien, haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la ventana, elige “Subir” en el menú y selecciona los archivos). Las canciones en los formatos FLAC, M4A, MP3, OGG y WMA funcionan, pero no los archivos M4P ni otros formatos protegidos contra copia.

Si estás suscrito al servicio de streaming de Apple Music en tu dispositivo iOS o Android, puedes descargar archivos comprados anteriormente en la Tienda iTunes a la aplicación Música tocando la flecha de descarga junto al título.

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Si no estás suscrito a Apple Music, los usuarios de iOS pueden descargar los archivos desde la aplicación de iTunes Store. Solo toca la pestaña “Comprado” y luego “Música” para ver tu lista. Toca el ícono de descarga para enviar los archivos a la aplicación Música.

Como alternativa, el servicio iTunes Match de Apple (25 dólares al año) sube la biblioteca de música de tu computadora —incluidas las canciones que has copiado de CD— a la nube. Luego puedes descargar esas canciones en dispositivos iOS utilizando la misma cuenta de Apple.

Los métodos tradicionales para transferir archivos entre la computadora y el teléfono, como el uso de sitios de almacenamiento en la nube o cables USB, también pueden funcionar. El sitio de soporte de Apple cuenta con una guía para sincronizar manualmente las bibliotecas de música entre computadoras y sus dispositivos con iOS. También puedes encontrar herramientas de terceros como Droid Transfer para transferir archivos entre computadoras y teléfonos Android, y DoubleTwist CloudPlayer para la música guardada en sitios de almacenamiento de archivos.

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Dónde comprar

Las tiendas de descargas digitales existen desde la década de 1990, aunque ahora comprar canciones puede requerir pasos adicionales. Debido a las regulaciones de las tiendas de aplicaciones, por lo general compras los archivos en el sitio web de la empresa y luego los descargas en su aplicación móvil independiente.

Por ejemplo: Amazon Music. Compra archivos de audio en el sitio web de Amazon y descárgalos a tu teléfono desde la pestaña “Comprado” en la aplicación móvil de Amazon Music.

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De manera similar, el servicio de suscripción QoBuz cuenta con una tienda de música en su sitio web y aplicaciones móviles para Android e iOS para descargar las compras.

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SoundCloud y Bandcamp, ambas plataformas de distribución centradas en artistas independientes, te permiten escuchar en streaming y comprar descargas de música digital.

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Todavía existe una versión de iTunes para Windows, pero Apple retiró el software para Mac en 2019 para dar paso a su aplicación Apple Music, que funciona tanto como un servicio de suscripción como un reproductor de tu biblioteca de audio personal. Aún puedes comprar música directamente a través de la aplicación iTunes Store para iOS, la cual se guarda luego en la aplicación Música. Y la aplicación Apple Music para computadoras con Windows y Mac cuenta con una sección de iTunes Store.

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Si descargar música te trae recuerdos de aquellos años dorados del iPod, puedes darte un gusto visual. Aplicaciones gratuitas como ClassiPod (para Android) o SepiaPod (para iOS) reproducen tu biblioteca musical y ofrecen una interfaz nostálgica directamente en tu moderno y actual teléfono inteligente.

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Una foto sin fecha proporcionada por Apple muestra cómo tocar el menú de descarga en la aplicación de Apple Music para ver qué canciones, álbumes y listas de reproducción están almacenados localmente en tu teléfono o tableta. (Apple vía The New York Times)

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Como se muestra aquí en la aplicación de Amazon Music, a la izquierda, y en la de Apple Music para Android, a la derecha, puedes descargar temporalmente copias locales de una lista de reproducción o un álbum en tu teléfono para poder escucharlas más tarde sin conexión a Internet.

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