Expo Host llega a Bogotá para mostrar hacia dónde va la hospitalidad

La sede del encuentro será el Gimnasio Moderno los días 6 y 7 de octubre. Foto: Airbnb

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La manera de viajar, vivir y ocupar los espacios está cambiando, y con ella también lo hace la industria de la hospitalidad. Los alojamientos de corta y media estancia, los modelos residenciales flexibles y las nuevas herramientas tecnológicas están ampliando un mercado que ya no se limita a ofrecer un lugar para pasar la noche, sino que conecta turismo, inversión, inmobiliario y tecnología.

En los últimos años el país viene percibiendo cómo la industria de las rentas cortas y vacacionales se ha convertido en una pieza clave para la economía de la hospitalidad en Colombia. Enmarcado en este contexto por primera vez la capital recibirá a Expo Host, uno de los principales y más grandes encuentros latinoamericanos dedicados a este ecosistema, donde se espera a más de 8.000 asistentes, más de 120 marcas y expositores, 80 speakers y participantes de más de 25 países.

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En sus más de tres ediciones, este evento, realizado en la ciudad de Medellín, ha reunido a cerca de 12.000 personas. Además de contar con la participación de algunas de las compañías más grandes de la industria, como Airbnb y Booking.com, su dinámica no solo ha tenido un impacto directo en la capacitación y el desarrollo del sector, sino que también ha contribuido al crecimiento de la economía local.

Para esta ocasión, la sede del encuentro será el Gimnasio Moderno los días 6 y 7 de octubre. Allí se reunirán operadores de rentas cortas, hoteles, hostales, coliving, multifamily, media estancia y senior living, además de compañías de tecnología, inversionistas y actores inmobiliarios.

Cabe destacar que, de acuerdo con cifras recopiladas por Asohost con base en datos de Pricelabs, Colombia cuenta con 138.340 alojamientos listados en plataformas digitales, con 1.044.320 promedio mensual de noches reservadas en el último año, una tarifa media de alrededor de COP 322.272 por noche e ingresos anuales estimados en COP 41 millones por inmueble.

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Para Juan Camilo Vargas, fundador y CEO de Expo Host y presidente de Asohost, llevar el encuentro a la capital responde a una evolución del propio sector, porque, “Bogotá tiene la oportunidad de convertirse en el escenario donde se encuentren quienes están diseñando el futuro de la hospitalidad latinoamericana. Por esta razón, este evento busca conectar ese talento, esa inversión y esa tecnología para que se traduzcan en proyectos y negocios concretos”, señala el directivo.

La elección de la capital colombiana también tiene una lectura empresarial, pues la ciudad concentra desarrolladores, fondos, operadores, compañías de tecnología y buena parte de los servicios corporativos que participan en la cadena turística. A esto se suman su conectividad aérea y su condición de puerta de entrada para viajeros corporativos y extranjeros.

Además, esta edición busca enviar un mensaje claro y superar la etiqueta del hospedaje turístico para adentrarse en modelos híbridos de uso del suelo, como coliving, multifamily, estancias medias, residencias corporativas y senior living.

La agenda académica contará con la participación de Humberto Pacheco, Senior Director of Homes for Luxe & Americas de Airbnb, junto con directivos de multinacionales y cadenas como Booking.com, Rappi Travel, OXOHOTEL, IKEA, Guesty, PriceLabs y Plura Coliving.

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Entre las charlas se tendrá en cuenta los dos puntos más relevantes actualmente de la industria: la automatización operativa y la regulación. Por esta razón, se tendrá a empresas de tecnología como Houston AI, Reform AI, ICNEA y Charge Automation quienes expondrán herramientas de precios dinámicos algorítmicos, verificación automatizada de identidad y cerraduras inteligentes que reducen drásticamente los costos operativos de los administradores de propiedades.

La novedad de esta edición será también Expo Host Match, una herramienta de networking diseñada para conectar empresarios, inversionistas y proveedores según sus intereses, con una dinámica que la organización describe como un «Tinder de los negocios». La intención es convertir el encuentro en un espacio para buscar capital, proveedores, socios y nuevas oportunidades comerciales.

Además, se contará con otros nuevos espacios, como Expo Host Awards, un momento en el que se entregarán reconocimientos a las operaciones, marcas y personas que están elevando los estándares de la hospitalidad, así como talleres técnicos de Expo Host Labs, entre otros.

“Nuestra ambición es que cada persona salga con una idea que cambie su visión, una herramienta que mejore su negocio y una conexión que abra una nueva oportunidad”, concluye Vargas.

La agenda en la capital busca poner sobre la mesa una transformación que va más allá del alquiler por noches: cómo están cambiando los activos inmobiliarios y la manera en que las personas viajan, viven y consumen alojamiento. Para quienes buscan más información sobre los participantes y el costo de las entradas, puede consultarlo en el siguiente enlace:

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www.expohost.travel

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