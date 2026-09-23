Incendios en Boyacá: así se ven las zonas afectadas por las llamas

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El incendio en Boyacá ya ha consumido cerca de 1.200 hectáreas.
Foto: AFP
El incendio forestal en Boyacá comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre.
Foto: AFP
La quebrada de La Colorada, que nace en el páramo y surte de agua a todo Villa de Leyva, también ha sido afectada por los incendios.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
Los guardaparques, campesinos y habitantes de la zona han sido clave en la atención de esta emergencia.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
El IDEAM recientemente señaló que lloverá en algunos municipios de Boyacá. Sin embargo, predomina el tiempo seca en las zonas afectadas por los incendios.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
Según Parques Nacionales Naturales (PNN), "las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales".
Foto: AFP
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que para contener la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) ha estado trabajando con 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.
Foto: AFP
Las llamas comenzaron a extenderse por el cerro San Marcos, muy cerca de la plaza central de Villa de Leyva, en Boyacá.
Foto: AFP
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