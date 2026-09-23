Incendios en Boyacá: así se ven las zonas afectadas por las llamas

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales (PNN), se estima que las llamas han afectado cerca de 1.200 hectáreas, el 60 % de ellas están dentro del área protegida del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Recientemente, el IDEAM señaló que se esperan lluvias en varios municipios del departamento; pero, en las áreas afectadas por los incendios, predominará el tiempo seco.