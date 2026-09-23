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Incendios en Boyacá: así se ven las zonas afectadas por las llamas

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales (PNN), se estima que las llamas han afectado cerca de 1.200 hectáreas, el 60 % de ellas están dentro del área protegida del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Recientemente, el IDEAM señaló que se esperan lluvias en varios municipios del departamento; pero, en las áreas afectadas por los incendios, predominará el tiempo seco.

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Redacción Ambiente
23 de septiembre de 2026 – 02:55 p. m.
El incendio en Boyacá ya ha consumido cerca de 1.200 hectáreas.
El incendio en Boyacá ya ha consumido cerca de 1.200 hectáreas.
Foto: AFP
El incendio forestal en Boyacá comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre.
El incendio forestal en Boyacá comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre.
Foto: AFP
La quebrada de La Colorada, que nace en el páramo y surte de agua a todo Villa de Leyva, también ha sido afectada por los incendios.
La quebrada de La Colorada, que nace en el páramo y surte de agua a todo Villa de Leyva, también ha sido afectada por los incendios.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
Los guardaparques, campesinos y habitantes de la zona han sido clave en la atención de esta emergencia.
Los guardaparques, campesinos y habitantes de la zona han sido clave en la atención de esta emergencia.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
El IDEAM recientemente señaló que lloverá en algunos municipios de Boyacá. Sin embargo, predomina el tiempo seca en las zonas afectadas por los incendios.
El IDEAM recientemente señaló que lloverá en algunos municipios de Boyacá. Sin embargo, predomina el tiempo seca en las zonas afectadas por los incendios.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
Según Parques Nacionales Naturales (PNN), "las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales".
Según Parques Nacionales Naturales (PNN), "las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales".
Foto: AFP
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que para contener la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) ha estado trabajando con 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que para contener la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) ha estado trabajando con 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.
Foto: AFP
Las llamas comenzaron a extenderse por el cerro San Marcos, muy cerca de la plaza central de Villa de Leyva, en Boyacá.
Las llamas comenzaron a extenderse por el cerro San Marcos, muy cerca de la plaza central de Villa de Leyva, en Boyacá.
Foto: AFP
El incendio en Boyacá ya ha consumido cerca de 1.200 hectáreas.
El incendio en Boyacá ya ha consumido cerca de 1.200 hectáreas.
Foto: AFP
El incendio forestal en Boyacá comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre.
El incendio forestal en Boyacá comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre.
Foto: AFP
La quebrada de La Colorada, que nace en el páramo y surte de agua a todo Villa de Leyva, también ha sido afectada por los incendios.
La quebrada de La Colorada, que nace en el páramo y surte de agua a todo Villa de Leyva, también ha sido afectada por los incendios.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
Los guardaparques, campesinos y habitantes de la zona han sido clave en la atención de esta emergencia.
Los guardaparques, campesinos y habitantes de la zona han sido clave en la atención de esta emergencia.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
El IDEAM recientemente señaló que lloverá en algunos municipios de Boyacá. Sin embargo, predomina el tiempo seca en las zonas afectadas por los incendios.
El IDEAM recientemente señaló que lloverá en algunos municipios de Boyacá. Sin embargo, predomina el tiempo seca en las zonas afectadas por los incendios.
Foto: Cortesía Andrés Bermúdez
Según Parques Nacionales Naturales (PNN), "las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales".
Según Parques Nacionales Naturales (PNN), "las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales".
Foto: AFP
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que para contener la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) ha estado trabajando con 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que para contener la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) ha estado trabajando con 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.
Foto: AFP
Las llamas comenzaron a extenderse por el cerro San Marcos, muy cerca de la plaza central de Villa de Leyva, en Boyacá.
Las llamas comenzaron a extenderse por el cerro San Marcos, muy cerca de la plaza central de Villa de Leyva, en Boyacá.
Foto: AFP

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