Fenómeno el Niño podría causar 450.000 muertes adicionales por calor, advierte un informe

En el informe, los científicos explicaron que, para llegar a esta conclusión, proyectaron que las…

Un reciente informe elaborado y publicado por Climate Impact Lab lanzó una alerta que inquieta a los científicos: se prevé que más de 450.000 personas mueran a causa del calor adicional provocado por el fenómeno de El Niño entre junio de 2026 y febrero de 2027. De acuerdo con los autores, además de las muertes por calor, este fenómeno podría provocar otros fallecimientos asociados a las sequías, los incendios forestales y las inundaciones.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En el informe, los científicos explicaron que, para llegar a esta conclusión, proyectaron que las temperaturas terrestres globales estarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, principalmente por el actual fenómeno de El Niño. Este incremento en las temperaturas, agregaron, "dará lugar a un 44 % más de días extremadamente calurosos de lo que esperaríamos en un año normal".

Publicidad

A los ojos de los investigadores, esta cifra estimada para el fenómeno El Niño es aproximadamente 65 veces mayor que las 6.800 personas que se estima que murieron o desaparecieron tras las recientes inundaciones reportadas en Nepal.

Michael Greenstone, cofundador del Climate Impact Lab y profesor de la Universidad de Chicago, en entrevista con The Guardian explicó que esta cifra estimada es tan "grande que puede resultar abrumadora, pero está compuesta por padres e hijos, abuelos y vecinos, personas que van a trabajar, cuidan de sus familias y viven sus vidas”.

Para este estudio, los científicos realizaron la estimación de los fallecimientos que abarca desde junio de 2026, que es cuando comenzaron a producirse algunos fallecimientos por calor, hasta febrero de 2027, cuando finalizan las previsiones de temperatura actuales. Pese a ello, advierten que "los elevados niveles de mortalidad por calor podrán continuar hasta junio o julio de 2027″.

Luego de hacer los cálculos, los científicos alertaron que los países más afectados por el fenómeno El Niño en los próximos seis meses, principalmente los tropicales o que se encuentran en el sur global, como Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil. El informe también proyecta un alto impacto en países del Sahel y del sudeste asiático, como la República Democrática del Congo, Níger, Chad, Filipinas y Vietnam. Colombia, por su parte, figura entre los 30 países más afectados por el fenómeno de El Niño, con una proyección de 2.200 muertes adicionales por calor.

En el informe, los investigadores explicaron que para realizar estas proyecciones se basaron en investigaciones previas revisadas por pares que cuantifican la relación mensual entre la temperatura y las muertes adicionales por calor. Tomaron los datos de 24.378 regiones del mundo.

Después de recopilar los datos, los combinaron con los pronósticos de temperaturas más altas debido al fenómeno de El Niño en los meses que vienen. Según explicaron en el informe, el punto de referencia fue el número de muertes por calor en el mes promedio desde 1996 hasta 2025.

En el informe, los científicos aseguraron que no todo son malas noticias, pues se debe tener en cuenta que aún hay tiempo para tomar acciones y reducir el número de víctimas mortales que puede provocar el fenómeno de El Niño. Para ello, agregaron, es clave identificar las regiones donde se prevé que muera el mayor número de personas a causa del calor extremo.

"Estas proyecciones localizadas y urgentes pueden orientar las decisiones de las organizaciones multilaterales y humanitarias sobre cómo destinar fondos de emergencia para reducir el número de muertes", señalaron los científicos y agregaron que estas proyecciones son clave para que los gobiernos nacionales, estatales y municipales puedan dirigir sus recursos hacia acciones que han demostrado ser eficaces.

Como lo hemos explicado en estas páginas, El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Aparece entre cada dos y siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜